Curaçaose slavenregister en emancipatieregisters online

Willemstad – Het Curaçaose slavenregister (1839-1863) en de emancipatieregisters (1863) van Curaçao zijn vanaf 17 augustus digitaal beschikbaar via de websites van de Nationale Archieven van Curaçao en Nederland. De publicatie is mogelijk dankzij een samenwerking tussen Radboud Universiteit Nijmegen, het Nationaal Archief Curaçao en de University of Curaçao Dr. Moises Da Costa Gomez, ondersteund door het Nederlandse Nationaal Archief.

De initiatiefnemers verwachten dat het beschikbaar stellen van deze archiefbronnen leidt tot meer interesse in de slavernijgeschiedenis van Curaçao en een steun zal zijn voor mensen die op zoek zijn naar voorouders in de slavernij.

Doorwerking slavernij

De publicatie van het slavenregister en de emancipatieregisters van Curaçao is onderdeel van een project om de effecten van slavernij en de doorwerking van slavernij voor generaties na de afschaffing van de slavernij (1863) in kaart te brengen. Projectleider en historicus aan de Radboud Universiteit, Coen van Galen, was de afgelopen jaren betrokken bij de publicatie van de Surinaamse slavenregisters en kreeg daarna telkens de vraag: ‘Wanneer komen de slavenregisters van Curaçao online?’

Sneller dan gedacht zijn de Curaçaose registers nu al online. Dit was mogelijk dankzij de goede samenwerking tussen de betrokken universiteiten en archieven, maar vooral dankzij het werk van de Curaçaose onderzoekster Els Langenfeld, zo zegt Max Scirwanek, directeur van het Nationaal Archief Curaçao : ‘Langenfeld heeft bij haar onderzoek in de archieven een index op de slavenregisters gemaakt en na haar overlijden in 2013 aan de Mongui Maduro Bibliotheek afgestaan. Via haar nabestaanden is het bij het Nationaal Archief Curaçao gekomen. Dit heeft enorm geholpen met het maken van deze database.’

Slavenregister en emancipatieregisters van Curaçao

De database die nu wordt gepubliceerd omvat het slavenregister en twee emancipatieregisters. Het slavenregister van Curaçao is een registratie van iedereen die eigendom was van particuliere slaveneigenaren op Curaçao in de periode 1839 tot de afschaffing van de slavernij in 1863. Per persoon wordt voornaam, geboortejaar, naam van de moeder en naam van de slaveneigenaar vermeld. Daarnaast staat ook informatie over geboorte, overlijden, verkoop van mensen en de in- en uitvoer van mensen. Curaçao bleef ook in de negentiende eeuw een centrum van kleinschalige internationale slavenhandel.

De emancipatieregisters zijn registers van mensen die per 1 juli 1863 vrijkwamen uit de slavernij. Ze zijn een belangrijke aanvulling op het slavenregister, omdat de achternamen die deze mensen in 1863 kregen in de emancipatieregisters staan. ‘Ook Nederlanders met Curaçaose roots kunnen nu makkelijker onderzoek doen naar hun familieverleden’, zegt Johan van Langen van het Nationaal Archief. ‘Door archieven over het gedeelde verleden van Curaçao en Nederland online beschikbaar te stellen faciliteren we ook het wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld onderzoek naar de doorwerking van de slavernij en kolonialisme, dat steeds meer aandacht krijgt in het maatschappelijk debat.’

Het slavenregister en de emancipatieregisters van Curaçao zijn op 17 augustus 2020 online gezet. Deze datum is gekozen omdat het ‘De dag van Tula’ is en ook ‘Dia di Lucha pa Libertat’: de Dag van de Vrijheidsstrijd. Op deze dag, 225 jaar geleden, begon Tula samen met zijn kameraden aan een ongekende strijd die tot vrijheid zou leiden.

Het project is een samenwerking tussen de Radboud Universiteit Nijmegen, de University of Curaçao en de Nationale Archieven van Curaçao en Nederland en de Mongui Maduro Bibliotheek op Curaçao. Het is mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Stichting Democratie en Media en het Platform Digitale Infrastructuur SSH. De Slavenregisters maken onderdeel uit van het UNESCO Memory of the World Register – Latin America and the Caribbean.

De registers kunnen via de volgende links worden geraadpleegd:

– Nationaal Archief Curaçao https://www.nationaalarchief.cw/slavenregister

– Nationaal Archief Nederland https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00462

