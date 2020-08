Kòrsou mester di 15.000 kupo di trabou adishonal pa por ta outosufisiente / Curacao heeft 15.000 extra nieuwe banen nodig om zelfredzaam te worden

Kòrsou mester di 15.000 kupo di trabou adishonal pa por ta outosufisiente

Willemstad – Minister Steven Martina a indiká durante e ‘Membership Meeting di CHAT, ku si Kòrsou ke bira outosufisiente, lo mester generá 15.000 kupo di trabou adishonal. En total ta trata di 30.000 trabou ya ku den e lunanan ku ta bini mester reaktivá e 15.000 kuponan di trabou ku a bai pèrdí durante e krísis di Covid-19. Turismo lo hunga un ròl importante den esaki. El a ekspresá tambe di ta spera ku e enfoke pa oportunidat di trabou lo keda adoptá tambe dor di Hulanda.

CHATA a organisá djamars mainta un ‘Membership Meeting’ general na Renaissance Hotel ku tabatin komo tópiko “Economic Recovery”, pues ‘Rekuperashon Ekonómiko’. Minister Martina tabata notablemente direkto den su presentashon. Asina el a indiká entre otro, ku Kòrsou konsiderando tur e kontratiemponan tabata riba e bon kaminda di rekuperashon promé ku Covid a hasi su impakto. No solamente pa ku rekuperashon ekonómiko sino tambe pa ku reformanan. Sinembargo e paralisashon di nos ekonomia i ku esei tambe e siere di nos frontera, a hiba nos na e krísis ekonómiko di mas grandi ku e pais aki a konosé. “Pa por sobrebibí e situashon ekstraordinario aki ta rekerí un esfuerso eksepshonal di un i tur riba e isla aki. No solamente di parti di Gobièrnu i sektor empresarial, sino tambe di kada siudadano individual”.

Sinembargo, sobrebibensia i rekuperashon pa yega na e nivel promé ku Covid no ta sufisiente. Martina: “Gobièrnu a pone komo meta pa no solamente restourá e aktividatnan ekonómiko riba nos isla, sino tambe pa medio di e reformashonnan nesesario i medidanan pa stimulá, pa fòrsa un kambio pa medio di kua nos pais por krese direktamente na un nivel di outosufisiensia duradero”.

Martina a definí outusufisiensia di e siguiente manera: “Esaki ta nifiká ku nos mester sigui desaroyá pa bira un pais kaminda tur hende ta traha, no tin pobresa ta reina, ta seif, tur hende por sigui un bon edukashon, por risibí kuido médiko pagabel den kaso di malesa, i kaminda nos penshun ta garantisá. Oportunidat di trabou kompleto mester ta e meta pa añanan ku ta bini. Esei ta nifiká ku promé mester reaktivá e 15.000 kuponan di trabou ku a pèrdè debí na Covid i despues krea 15.000 kupo di trabou adishonal pa por solushoná e desempleo ku tabatin kaba promé ku Covid. En total 30.000 kupo di trabou pues”.

Martina ta spera di por konvensé Hulanda tambe di e vishon aki. “E proposishonnan ku ta riba mesa aworakí ta prinsipalmente dirigí riba restrukturashon gubernamental. Esei pa nos ta bon. Nos ekonomia mester di un Gobièrnu efisiente, moderno i transparente pa por kompetí ku eksterior. Pues nos ta na fabor di restrukturashon, no solamente pa baha gastu sino netamente pa por mehorá e kalidat di servisio”. Pero Hulanda tambe mester wòrdu mov’é pa pone su enfoke riba e kreashon di kuponan di trabou. Martina ta mira kambionan positivo na Hulanda mes, ku por yuda ku esaki. “Vários miembro di gabinete i tambe Minister Presidènt Rutte a indiká resientemente ku e krísis mester keda kombatí dor di stimulá en bes di ekonomisá di forma severo, manera tabata por ehèmpel e kaso durante krísis finansiero na 2009. Esaki ta sigur un kambio radikal den e manera di pensa di Hulanda, kua mi ta spera nan lo manehá pa Kòrsou tambe. Pasó Kòrsou mester mas ku kualke otro kos aworakí, kresementu ekonómiko”.

Martina ta skèts e potensial ekonómiko i tambe e desaroyo di un plan pa kresementu i ta rekonosé ku Hulanda por hunga un ròl importante den esaki. Un plan dirigí riba kreashon di trabou i kresementu di ekonomia na un nivel ku e por mantené su mes den situashon normal. “P’esei den añanan ku ta bini nos mester sigui invertí den kresementu di turismo, ya ku einan tin hopi posibilidat pa krea mas oportunidat di empleo. Otro sektornan eksistente manera servisionan finansiero i sektor marítimo lo mester tuma pasonan, ya ku einan tin posibilidatnan tambe dirigí riba eksportashon. Por último, ‘last but not least’, Gobièrnu ke invertí den siensia, teknologia, i inisiativanan inovativo kaminda en partikular e sektor empresarial hulandes por ser involukrá. Nos ta spera di por haña nan interes pa bin establesé aki na Kòrsou”. Den e kuadro aki Martina a hasi un apelashon notabel na Hulanda: “Lo mi ke proponé na Hulanda pa yuda rekonstruí nos isla pa bira un di e puntonan delantero i importante pa su komersio i industria. E mihó manera pa hasi esaki ta pa hasié finansieramente atraktivo na Hulanda pa kompanianan Hulandes, invertí na Kòrsou. Esei ta probablemente e manera mas efektivo pa yuda Kòrsou”. Mas aleu Martina a splika tokante un fondo di garantia ku na e momentonan aki ta karesé di dje pa por finansiá kompanianan ku den esensia ta salú, pero ku ta kisas poko skars pa loke ta trata finansiamentu. Dor di e garantia e empresanan chiki, mediano i tambe empresanan grandi por hasi fiansa atrobe i asina aktividatnan komersial por tuma lugá, trabounan por keda mantené i kuponan nobo por keda kreá. Martina ta finalisá ku konfiansa den futuro i ta hasi un yamada na e sektor pa keda mira oportunidatnan i hasi bon uso di esakinan.

Curacao heeft 15.000 extra nieuwe banen nodig om zelfredzaam te worden

Willemstad – Minister Steven Martina heeft tijdens de Membership Meeting van CHATA aangegeven dat als Curacao zelfredzaam wil worden, het ongeveer 15.000 nieuwe banen nodig heeft. In het totaal gaat het om 30.000 banen want in de komende maanden moeten eerst 15.000 banen gereactiveerd worden die tijdens de Covid-19 crisis verloren zijn gegaan. Het toerisme zal daarbij een belangrijke rol gaan spelen. Hij sprak de hoop uit dat de focus op werkgelegenheid ook overgenomen zal worden door Nederland.

CHATA organiseerde dinsdagmorgen een plenaire Membership Meeting in het Renaissance Hotel met als onderwerp “Economic Recovery”. Minister Martina was opvallend direct in zijn presentatie. Zo gaf hij onder meer aan dat Curacao op de goede weg was voordat Corona toesloeg. Niet alleen qua economisch herstel maar ook qua hervormingen. Maar dat het stilvallen onze economie en met name ook het dichtgaan van de grenzen geleid heeft tot de ergste economische crisis die het eiland ooit heeft meegemaakt. “Om te overleven vraagt deze buitengewone situatie om een buitengewone inspanning van iedereen op hele eiland. Niet alleen van de regering, de overheid en het bedrijfsleven, maar ook van elke individuele burger”.

Maar overleven en herstel naar het pre-Covid niveau is niet voldoende. Martina:” De regering heeft zich tot doel gesteld niet alleen de economische activiteit op ons eiland te herstellen, maar om door de nodige hervormingen en stimulerende maatregelen een doorbraak te forceren waardoor ons land direct door kan groeien naar een niveau van duurzame zelfredzaamheid”.

Zelfredzaamheid definieerde Martina als volgt:” Dat betekent dat we moeten door ontwikkelen naar een land waar iedereen aan het werk is, er geen armoede heerst, het veilig is, iedereen een goede opleiding kan volgen, betaalbare zorg in geval van ziekte kan krijgen en waar onze oude dag gegarandeerd is. Volledige werkgelegenheid moet het doel worden in de komende jaren. Dat betekent dat eerst de 15.000 banen die nu verloren zijn gegaan vanwege Covid, gereactiveerd worden en dan het creëren van 15.000 banen extra om de bestaande werkloosheid die er al was voor Covid op te lossen. In het totaal 30.000 banen dus”.

Martina hoopt ook Nederland van deze visie te kunnen overtuigen. “De voorstellen die nu op tafel liggen zijn vooral gericht op bestuurlijke hervorming. Dat is wat ons betreft prima. Onze economie heeft een efficiënte, moderne en transparante overheid nodig om te kunnen concurreren met het buitenland. Dus wij zijn voor hervormingen maar niet alleen om de kosten te verlagen, maar juist ook om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren”. Maar ook Nederland moet bewogen worden om de focus op het creëren van werkgelegenheid te gaan leggen. Martina ziet positieve veranderingen in Nederland zelf die hierbij kunnen helpen. “Meerdere leden van het kabinet en ook Minister President Rutte hebben recent aangegeven dat de crisis moet bestreden worden door te stimuleren in de plaats van fors te gaan bezuinigen, zoals als bijvoorbeeld bij de financiële crisis in 2009 is gebeurd. Dat is een ware omslag in het denken van Nederland, waarvan ik hoop dat ze die ook voor Curaçao gaan hanteren. Want Curaçao heeft nu boven alles economische groei nodig”.

Martina schetst het economisch potentieel alsook de ontwikkeling van een groei plan en onderkent dat Nederland daar een belangrijke rol in kan spelen. Een plan gericht op het creëren van banen en het doorgroeien van de economie naar een niveau dat het zichzelf kan redden onder normale omstandigheden. “Daarom willen wij in de komende jaren inzetten op groei van het toerisme, want daar zitten veel mogelijkheden voor extra werkgelegenheid. Andere bestaande sectoren zoals de financiële dienstverlening en de maritieme sector zullen stappen moeten gaan zetten, want ook daar zijn goede mogelijkheden mede gericht op export. En last but not least wil de regering in gaan zetten op wetenschap, technologie en innovatie initiatieven waarbij met name het Nederlandse bedrijfsleven kan worden betrokken. Wij hopen hen te kunnen interesseren om zich op Curaçao te komen vestigen”. In dat kader deed Martina een opvallende oproep aan Nederland:” Ik zou Nederland willen voorstellen om te helpen om ons eiland weer op te bouwen tot een belangrijke vooruitgeschoven post voor haar bedrijfsleven. De beste manier om dat te doen is het financieel aantrekkelijk te maken in Nederland voor Nederlandse bedrijven om te investeren op Curaçao. Dat is waarschijnlijk de meest effectieve manier om Curaçao te helpen”. Verder gaf Martina uitleg over een garantie instrumentarium dat momenteel ontbreekt om financieringen van bedrijven die in de kern gezond zijn, maar mogelijk “stretched” qua financiering, alsnog financierbaar te maken, waardoor de bedrijfsactiviteiten door kunnen, banen worden behouden en nieuwe banen worden gecreëerd. Martina eindigt met vertrouwen in de toekomst en roept de sector op vooral de kansen te blijven zien en deze te benutten.