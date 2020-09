Voormalig bestuur Uniting for Childeren Foundation op bezoek bij de Gouverneur

WILLEMSTAD – Op donderdag 27 augustus heeft het voormalig bestuur van the Uniting for Childeren Foundation (UFC), mevrouw Anne-Marie Pietersz-Powell (ex Voorzitter en Voormalig Brits Vice Consul) de heer Antony Owers (ex Penningmeester en voormalig Brits Honoraire Consul) en Lucita Moenir Alam (ex Lid en voormalig Directeur Buitenlandse Betrekkingen en oprichtster UFC) een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Per 1 augustus is er een nieuw bestuur aangetreden.



Op de foto: mevrouw Lucita Moenier Alam, de heer Antony Owers, Hare Excellentie Lucille George-Wout en mevrouw Anne-Marie Pieters-PowellHet primaire doel van de UFC is aandacht vragen voor de noodzaak van de naleving van het VN Kinderechten verdrag, ook voor de multiculturele samenleving. Dit komt voornamelijk tot uiting door actviteiten, studie themas en campagnes op of rond de VN Kinderdag. Er wordt ook om de zoveel jaar een Internationale Bazaar georganiseerd in Fort Amsterdam. De Gouverneur is de beschermvrouw van dit evenement.

Via fondsenwerving worden jaarlijks kinderprojecten gerealiseerd en de UFC heeft in de loop der jaren donaties verricht aan een lange lijst van zorgvuldige geselecteerde kinderdoelen.