Falta algun dia mas pa firma e petishon i registrashon World Clean Up Day 2020 / Laatste dagen voor tekenen petitie en inschrijving World Clean Up Day 2020

Falta algun dia mas pa firma e petishon i registrashon World Clean Up Day 2020

WILLEMSTAD – Personanan ku ke limpia nan área durante e akshon boluntario World Clean Up Day Curaçao 2020 tin te djasabra 12 di sèptèmber pa registrá. Den e siman despues di e akshon di limpiesa, riba 19 di sèptèmber, e organisashon ke entregá tur firma ku a kolekshoná di un petishon ambiental grandi. Te ainda mas o ménos 4000 persona a firma.

Fundashon Curaçao Clean Up, inisiadó di e petishon i koorganisadó di World Clean Up Day na Kòrsou, ta kontentu ku e atenshon ku tin aworakí pa sushedat ambiental pero ta krítiko tambe. “Minister Jesus-Leito tin e ambishon pa denter di sinku luna logra hasi nos isla limpi. E ministerio GMN ta sostené e akshon aki pues lo ta fantástiko si nan por kontinuá ku meta aki. Pa logra esaki mester di medidanan struktural si nos ke pa nos isla keda limpi. Si no aki mitar aña nos por kuminsá kompletamente di nobo, segun presidente di e fundashon Maarten Schakel, ku ta enfatisá ku un isla limpi ta kuminsá na promé lugá serka habitantenan ku no ta tira nan koroto riba kaya.

Petishon

Stichting Curaçao Clean Up a inisiá ku e petishon 2 siman pasá i ta enserá sinku punto di akshon. Baha e gastunan pa depositá shushi na Landfill drástiko. Polis mester kontrolá mas severo riba personanan ku ta tira shushi afó. Mester bini prohibishon riba ‘single use plastic’. Mester bini mas baki di shushi riba lugánan públiko. Gobièrnu mester inisiá ku un kampaña di informashon i edukashon pa un periodo largu kontra shushedat ambiental. Miéntras tantu tin 4000 persona ku a firma e petishon riba it.ly/korsoulimpi. Segun inisiadónan mester por tin hopi mas tantu firmante. Despues di World Clean Up Day Curaçao e fundashon ke entregá e petishon na Gobièrnu, Parlamento i komersio pasombra segun e fundashon tur tin un ròl klave den e puntonan di akshon menshoná.

World Clean Up Day 2020

Riba djasabra 19 di sèptèmber ta tuma lugá pa di ocho aña konsekutivo un akshon di limpiesa nashonal bou di e nòmber World Clean Up Day Curaçao. Boluntarionan por registrá nan mes, òf un grupo di amigu, famia, bisiña òf koleganan riba http://www.worldcleanupdaycuracao.org. Meta ta pa hasi e área rondó di bo bunita i nèchi i pa mustra un posishon kontra shushedat riba nos isla.

Kontakto ku Gerstenbluth

E organisashon di e akshon di limpiesa a tuma kontakto ku dr. Izzy Gerstenbluth i te siman pasá ta mustra ku organisá un akshon masal di limpiesa den periodo di corona por tuma lugá na un forma responsabel. E akshon ta tuma lugá den airu liber repartí bou di un área hopi grandi. Ademas e organisashon ta insistí riba tene distansia sosial, bisti tapaboka (mondkapje), èkstra Handsanitizer i hanskun. Un siman promé ku World Clean Up Day Curaçao lo evaluá ku e outoridatnan si ta responsabel kontinuá ku e akshon di limpiesa.

Laatste dagen voor tekenen petitie en inschrijving World Clean Up Day 2020

WILLEMSTAD – Mensen die hun omgeving willen schoonmaken tijdens de vrijwilligersactie World Clean Up Day Curaçao 2020 hebben nog tot zaterdag 12 september om zich daarvoor aan te melden. In de week na de schoonmaakactie op 19 september, wil de organisatie ook de ingezamelde handtekeningen van een grote milieupetitie overhandigen. Tot nu toe hebben ruim 4000 mensen getekend.

De stichting Curaçao Clean Up, initiatiefnemer van de petitie en medeorganisator van World Clean Up Day op Curaçao, is blij met de aandacht die er nu voor milieuvervuiling is, maar is ook kritisch. “Minister Jesus-Leito heeft als ambitie om het eiland binnen vijf maanden schoon te krijgen. Het Ministerie van GMN ondersteunt ook onze schoonmaakactie, dus het zou fantastisch zijn als ze nu door kunnen pakken. Daarvoor zijn serieuze structurele maatregelen nodig, zeker als we daarna ook willen dat het schoon blijft. Anders zijn we een half jaar later weer terug bij af.”, aldus voorzitter van de stichting Maarten Schakel, die wel benadrukt dat een schoon eiland in de eerste plaats begint bij de bevolking die zijn rommel niet op straat gooit.

Petitie

De petitie die de stichting Curaçao Clean Up twee weken geleden gestart is, bevat vijf actiepunten. De stortkosten bij de landfill moeten drastisch omlaag. De politie moet strenger controleren op vervuilers. Op single use plastic moet een verbod komen. Er moeten meer vuilnisbakken op openbare plaatsen komen. En de overheid moet een langdurige educatie- en voorlichtingscampagne starten tegen milieuvervuiling. Inmiddels hebben ruim 4000 mensen getekend op bit.ly/korsoulimpi, maar volgens de initiatiefnemers kunnen daar nog veel meer bij. Na World Clean Up Day Curaçao wil de stichting de petitie overhandigen aan regering, parlement en bedrijfsleven, omdat die volgens de stichting allemaal een sleutelrol bekleden bij bovenstaande actiepunten.

World Clean Up Day 2020

Op zaterdag 19 september vindt voor het achtste jaar op rij een grote nationale schoonmaakactie plaats, onder de naam World Clean Up Day Curaçao. Vrijwilligers kunnen zich individueel of met groepen vrienden, familie, buren of collega’s aanmelden op http://www.worldcleanupdaycuracao.org. Doel is om je eigen omgeving weer mooi en netjes te maken en om een statement te maken tegen vervuiling op het eiland.

Contact met Gerstenbluth

De organisatie van de schoonmaakactie heeft inmiddels contact gehad met dr Izzy Gerstenbluth en tot afgelopen week leek het organiseren van een massale schoonmaakactie in coronatijd nog op een verantwoorde manier mogelijk. De actie vindt plaats in de buitenlucht verspreid over een zeer groot oppervlak. Daarnaast dringt de organisatie aan op social distance, mondkapjes en extra handsanitizer en handschoenen. Een week voor World Clean Up Day Curaçao zal nogmaals met de autoriteiten worden geëvalueerd of doorgang van de schoonmaakactie verantwoord is.