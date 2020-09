Kòrsou, 9 sèptèmber 2020

Proposishon di lei pa duna alivio na pueblo i baha gastu di gobièrnu.

Frakshon di MFK a entregá un proposishon na Parlamento pa duna un alivio na pueblo i alabes baha gastu di gobièrnu. Basá riba lei un siudadano ku ta gana ménos ku 30 mil florin pa aña tin derechi riba eksonerashon di “afvalstoffenbelasting”. Ku otro palabra si bo ta gana ménos ku 30 mil florin pa aña bo no mester paga e belasting di 35,= pa luna pa rekohé sushi na bo kas. E siudadano mester hasi un petishon pa eksonerashon.

Ku asombro i doló frakshon di MFK a tuma nota di e karta di preokupashon di Ombudsman, fecha 10 desèmber 2019 tokante “afvalstoffenbelasting”.

Nos ta sita for di karta di Ombudsman;

“De Ombudsman heeft echter geconstateerd dat het in de praktijk niet altijd even duidelijk is voor de burger waar hij terecht moet met deze verzoeken om vrijstelling, ook al zijn er hiervoor kennelijk formulieren ontwikkeld. Daarnaast blijkt dat de afhandeling van ingediende vrijstellingsverzoeken de laatste tijd vaak onredelijk lang op zich laat wachten. Zo is de Ombudsman bekend met gevallen waarin de afhandelingstermijn al jaren duurt, zonder dat er een formele beslissing is genomen. Het behoeft echter geen betoog dat een trage besluitvorming in de gevallen waarin de burger om vrijstelling van de afvalstoffenbelasting verzoekt, verstrekkende gevolgen kan hebben voor deze burger. Het gaat immers om kwetsbare groep die vaak onder de armoedegrens leeft vanwege het feit dat zij bijvoorbeeld geen inkomen heeft, of moeten (over)leven met enkel een AOV-pensioen of met een bijstandsuitkering”.

E siudadano ku ta kobra penshun di behes òf ònderstant mester haña eksonerashon, meskos ta konta pa tur siudadano ku ta gana un salario mínimo. Den práktika e siudadano tin ku pasa un kaminda di krus promé ku e keda kla ku instansianan di gobièrnu pa e eksonerashon aki. For di e karta di Ombudsman por lesa ku e siudadano ta wòrdu mandá di kashi pa muraya dor di instansianan di gobièrnu manera Selikor, Inspectie der Belastingen, Ontvanger i SOAW. No ta kla ta serka kua instansia mester hasi e petishon i kua ta e prosedimentunan ora ku ta atendé e petishon?

Tambe Ombudsman ta reklamá ku ta dura hopi aña sin ku e siudadano ta haña kontesta riba su petishon. Esaki ta un inhustisia di marka mayó ku ta ser kometé kontra di e siudadano mas humilde den nos pais. Tanten ku bo no haña eksonerashon bo tin ku sigui paga 35,= pa luna pa rekohé bo sushi.

Frakshon di MFK ta konsiderá ku ta un abusu ta ser kometé kontra nos hendenan i esaki ta motibu pa frakshon di MFK entrega un proposishon di lei pa solushoná e problema aki.

Frakshon di MFK básikamente ta proponé lo siguiente den e proyekto di lei aki;

Inspectie der Belastingen ta e instansia outorisá pa atendé tur petishon di eksonerashon.

Inspectie der Belastingen mester kontestá e siudadano dentro di 4 luna.

Si Inspectie der Belastingen no kontestá e petishon dentro di 4 luna e siudadano ta haña outomátikamente eksonerashon.

Ontvanger mester duna tur hende sèn bek ora ku nan haña eksonerashon.

Pa bini na remarke pa eksonerashon mester hasi aangifte di inkomstenbelasting.

Un otro problema ku nos pais ta konfrontá ta limpiesa. Kòrsou ta hopi sushi, siudadanonan ta tira sushi den mondi i na diferente sitio na Kòrsou tin algun mini-landfill, esaki debí na e montante ku mester paga Selikor ta muchu haltu den e tempunan difísil ku nos ta biba aden. E but ku un persona por haña di 300,= florin ta mas barata ku e montante ku tin ku paga pa tira sushi na Landfill.

Miembronan di X-team (polis ambiental) tin e tarea di kontrolá i parti but. Ta tristu pa menshoná ku X-team ta traha di 8 or di mainta pa 5 or di atardi di djaluna pa djabièrnè. Anochi i wikènt no tin kontrol na Kòrsou. X-team ta konfrontá vários problemanan, manera entre otro falta di personal i material manera outo.

Pa e problema aki frakshon di MFK tin un solushon.

E proposishon di lei di MFK ta inkluí e siguiente puntonan:

Negoshinan di limpiesa ku tira sushi na Landfill ta haña 50% di rebaho riba e montante ku normalmente nan tin ku paga. E suma ku Selikor ta kobra ta baha di 30,= pa 15,= florin pa 1.000 kg di sushi. E suma di but ta subi di maksimal 5 mil pa 25 mil florin.

E proposishon di lei no ta kosta gobièrnu nada, e ingreso di Landfill ta 2 mion pa aña i Gobièrnu ta duna Selikor 3 mion pa aña pa limpia bario. Ora ku e siudadano por tira sushi pòrnada òf na un preis mas barata e ta opta pa bai Landfill. En bes di gobièrnu paga Selikor miónes pa limpia mondi i bario ta mihó laga e hendenan tira sushi pòrnada na Landfill i sèn ku Gobiernu ta duna pa limpia bario por bai parsialmente pa Selikor.

E siudadano ku tòg tira sushi den mondi òf riba kaya ta haña un but haltu, pero mester tin mas kontrol pa asina sèn di pueblo wòrdu gastá na un manera efisiente. Gobièrnu di Kòrsou pa hopi aña a paga Selikor bòshi plaka pa limpia landfillnan ilegal rònt Kòrsou, awor ku gobièrnu no tin sèn ta mihó baha gastu i laga tira sushi na Landfill pòrnada.

Frakshon di MFK a manda e proposishon di lei pa parlamento i ta spera di haña sufisiente sosten di tur miembro di parlamento pa asina e lei aki por pasa na benefisio di pueblo di Kòrsou.

Atentamente,

Frakshon di MFK

Juniël Carolina