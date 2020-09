A adaptá ‘ordenansa di emergensia’ riba tres punto Noodverordening is op drie punten aangepast

A adaptá ‘ordenansa di emergensia’ riba tres punto



Kralendijk – Gezaghèber Rijna a anunsiá un ordenansa di emergensia nobo pa Boneiru. E ordenansa di emergensia di 7 sèptèmber ta kaduká despues ku Konseho Insular no a aprobá esaki.

Ta un kustumber ku ta evaluá i papia tokante e ordenansa di emergensia riba djabièrnè. Esaki a sosodé awor riba djárason 9 di sèptèmber. E ordenansa di emergensia a drenta na vigor mesora. Gezaghèber Rijna ta trese klaridat riba algun punto ku tabatin remarke riba dje den Konseho Insular. Ta trata kambionan ku tin pa pasaheronan ku ta bini Boneiru i pa deporte. Konseho Insular no a aprobá e ordenansa di 7 di sèptèmber pa motibu ku no a haña un mayoria vota pe.

Pasaheronan for di Sint Eustatius i Hulanda

Durante tratamentu di e ordenansa di emergensia nobo a tene mesora kuenta ku e situashon na Sint Eustatius. Den e ordenansa nobo tin para ku pasaheronan for di Sint Eustatius ku yega Boneiru desde awor tin ku bai 14 den karentena. Un otro kambio den e ordenansa di emergensia ta pa biaha bini Boneiru for di Europa. Tur pasaheronan ku ta bini for di Hulanda, Alemania, Bèlgika, Fransia i Suisa ta bai den karentena si nan no por presentá un prueba di tèst negativo tuma no mas ku 72 ora promé ku nan biahe. Pasaheronan for di paisnan ku riesgo haltu manera Aruba, Kòrsou i Sint Maarten ta bai 14 dia den karentena.

Deporte

Pa evitá ku e vírùs di corona ta plama riba Boneiru a bini ku instrukshon ora ta praktiká deporte. Despues di a tuma konseho, Gezaghèber Rijna a disidí di hasi posibel pa praktiká deporte riba vèlt ku ménos restrikshon. E reglanan ta keda konta sí pa tur otro sobra fasilidat deportivo i gym. No ta permití públiko na training i tampoko na torneo.

Den e ordenansa di emergensia tin mas instrukshon pa bishitante i habitante di Boneiru. Meta ta pa prevení ku e vírùs di corona ta plama na Boneiru. Importante ta pa sigui kumpli ku e instrukshonnan di higiena. Laba man ku awa i habon, mantené 1.5 meter di distansia, no mishi ku wowo,boka i nanishi. Keda move, drumi sufisiente i biba salú pa hisa bo resistensia. Si bo tin keho relatá na Covid-19 keda kas i yama 0800-0800. Protehá bo mes i esnan rònt di bo.

Noodverordening is op drie punten aangepast

Kralendijk – Gezaghebber Rijna heeft gistermiddag een nieuwe Noodverordening voor Bonaire afgekondigd. De Noodverordening van 7 september 2020 is komen te vervallen nadat de Eilandsraad deze niet heeft bekrachtigd.

Het is een gewoonte dat op vrijdag de noodmaatregelen op Bonaire worden besproken en geëvalueerd. Dat is nu op woensdag 9 september 2020 gebeurd. De nieuwe noodverordening is meteen van kracht. Gezaghebber Rijna schept meer duidelijkheid na opmerkingen in de eilandsraad. De aanpassingen gelden voor reizigers en sporten. Door staking van stemmen is de Noodverordening van 7 september 2020 niet door de eilandsraad goedgekeurd.

Reizigers uit Sint Eustatius en Nederland

Tijdens het opstellen van de nieuwe Noodverordening is er meteen rekening gehouden met de ontwikkelingen op Sint Eustatius. In de nieuwe Noodverordening staat dat passagiers uit Sint Eustatius die op Bonaire arriveren vanaf nu ook 14 dagen in quarantaine moeten. Een andere aanpassing in de Noodverordening heeft te maken met het reizen vanuit Europa. Alle passagiers die reizen vanuit Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Zwitserland gaan in quarantaine, tenzij zij een negatief PCR-test kunnen aantonen die niet langer dan 72 uur voor vertrek is afgenomen. Reizigers uit hoog risico landen en Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius gaan 14 dagen in quarantaine.

Sport

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn er ook regels opgesteld voor het beoefenen van sport. Na advies te hebben ingewonnen heeft Gezaghebber Rijna het mogelijk gemaakt om met minder beperkingen te sporten op sportvelden. Wel blijven de regels staan voor andere sportfaciliteiten en fitnessclubs. Er mag geen publiek aanwezig zijn bij trainingen en toernooien.

In de Noodverordening staan nog meer instructies voor bezoekers en bewoners van Bonaire. Doel ervan is om te voorkomen dat het coronavirus op het eiland verspreidt. Iedereen wordt opgeroepen om zich aan de hygiëne instructies te houden. Was regelmatig de handen met water en zeep, houd 1.5 meter afstand en raak de ogen, mond en neus niet aan. Blijf bewegen, slaap voldoende en verhoog je weerstand door gezond te eten en te leven. Heb je klachten die wijzen op Covid-19 blijf dan thuis en bel 0800-0800. Bescherm jezelf en de mensen om je heen.