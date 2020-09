Kamer debatteert over integriteitsregels en wijzigingen Reglement van Orde

De Tweede Kamer vergadert op 10 september over twee verschillende onderwerpen, die één belangrijke overeenkomst hebben: ze gaan over de Kamer en Kamerleden zelf. Dat betekent ook dat er geen bewindspersonen aanwezig zijn, maar dat de Kamerleden onderling met elkaar debatteren. Om 10.15 uur overleggen zij over de invoering van een gedragscode en de handhaving van de eigen integriteitsregels. Vanaf 13.45 uur gaat het debat over het Reglement van Orde, de regels die gelden tijdens debatten. U kunt de debatten live volgen via deze website en Debat Direct.

Integriteit

De Kamer gaat ‘s ochtends in debat over een voorstel voor de regeling van toezicht op en handhaving van de eigen integriteitsregels. Hierin staat onder meer de introductie van een onafhankelijk college van onderzoek, dat klachten behandelt over de naleving van deze regels door Kamerleden. De Kamer debatteert ook over een gedragscode waarin de geldende integriteitsregels zijn samengebracht in de vorm van een aantal gedragsregels, voorzien van een toelichting,

De voorstellen zijn ingediend door het Presidium, dat wordt gevormd door de Voorzitter en de ondervoorzitters van de Kamer. Het Presidium geeft daarmee invulling aan de unaniem aangenomen motie van CDA-Kamerlid Harry van der Molen. De motie volgt op de aanbevelingen die de werkgroep-Van Oosten heeft gedaan op het terrein van integriteit. Een andere aanbeveling is al overgenomen: per 1 januari 2020 is Jacqueline Biesheuvel aangesteld als onafhankelijk integriteitsadviseur. De Tweede Kamer beslist als geheel over de gedragscode en de regeling van toezicht.

De Presidiumleden hebben de dagelijkse leiding over de Kamer. Regelmatig spreken zij over de werkwijze en procedures in de Kamer en over zaken die spelen in de ambtelijke organisatie. Tijdens dit debat nemen de Kamervoorzitter en leden van het Presidium plaats in Vak K, waar normaal gesproken de bewindspersonen zitten.

Voorstel wijziging Reglement van Orde

Kamerleden spreken vanaf 13.45 uur over het Reglement van Orde. Hierin staan de regels die gelden in de Tweede Kamer. Het geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag wanneer een Kamerlid het woord mag nemen en hoe het vragenuur verloopt. Daarmee bepaalt het reglement in belangrijke mate de dagelijkse parlementaire praktijk. Een werkgroep, onder voorzitterschap van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij, heeft in het najaar van 2019 een aantal technische en inhoudelijke wijzigingsvoorstellen overhandigd aan Kamervoorzitter Khadija Arib. De voorstellen zijn erop gericht het Reglement van Orde zowel in taalgebruik als in aanpak aan te passen aan de tijdgeest.

De Tweede Kamer beslist zelf over de herziening van dit reglement. Het behandelt de voorstellen van de werkgroep-Van der Staaij op dezelfde manier als een initiatiefwetsvoorstel. Op donderdag 10 september vindt de eerste termijn van de plenaire behandeling plaats. Kamerleden reageren op de wijzigingsvoorstellen en gaan met elkaar hierover in debat. In vak K zit tijdens deze vergadering de voorzitter van de werkgroep. Wellicht zullen naast Kamerlid Van der Staaij ook andere werkgroepleden plaatsnemen. De tweede termijn van de behandeling, waarin de werkgroep-Van der Staaij reageert op de vragen van Kamerleden, zal op een later moment plaatsvinden.