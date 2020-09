Prinsjesdag ziet er anders uit

Prinsjesdag heeft dit jaar een ander gezicht dan gebruikelijk. De coronamaatregelen nopen tot een soberder karakter, zonder de toeschouwers in de binnenstad die traditioneel de start van het parlementaire jaar luister bijzetten. Op de publieke tribune van de Tweede Kamer zijn nog wel enkele plaatsen vrij.

Prinsjesdag 2019 in de Ridderzaal

“Het is jammer dat Prinsjesdag dit jaar noodgedwongen een wat soberder karakter krijgt”, schreef Voorzitter Khadija Arib eind augustus in een brief aan de Kamerleden over Prinsjesdag. De belangrijkste factor die van Prinsjesdag tot een feestdag maakt in de Haagse binnenstad ontbreekt: het publiek. Met de gebruikelijke duizenden toeschouwers zou de naleving van de coronamaatregelen in gevaar kunnen komen.

Daarom is er bijvoorbeeld geen rijtoer van de Koning. De Verenigde Vergadering (de gecombineerde bijeenkomst van Tweede en Eerste Kamer tijdens welke de Koning de troonrede uitspreekt) is verplaatst van de Ridderzaal naar de Grote Kerk. Daar kunnen meer mensen met een onderlinge afstand van 1,5 meter plaatsnemen. De tronen uit de Ridderzaal worden daarvoor overgebracht.

Plaatsen vrij op publieke tribune

Het programma verloopt wel volgens het vaststaande tijdschema. Het tweede deel van Prinsjesdag, de aanbieding van het koffertje met de Miljoenennota en de rijksbegroting, vindt zoals gebruikelijk plaats in de Tweede Kamer. Er kunnen minder mensen plaatsnemen op de publieke tribune dan anders, maar er zijn nog plaatsen vrij. Wie dit onderdeel wil bijwonen, kan zich hier registreren.

Prinsjesdag 2019: aanbieding van het koffertje

Leden van de Staten-Generaal…

De troonrede begint altijd met de woorden: ‘Leden van de Staten-Generaal’. Dit zijn de Eerste en de Tweede Kamer samen. In de Grote Kerk zijn tijdens het voorlezen van de troonrede leden van het Koninklijk Huis, het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer aanwezig. Dit jaar ontbreken de partners van de Kamerleden en andere genodigden.

Uit de troonrede blijkt hoe het land er volgens de regering voor staat en wat de belangrijkste plannen zijn voor het komende jaar. Koning Willem-Alexander leest voor in zijn functie als staatshoofd, namens de regering. Iedere minister heeft voor zijn eigen beleidsterrein een bijdrage geleverd voor de troonrede. De minister-president bespreekt de tekst daarna met de Koning.

Aanbieding van koffertje

Na het uitspreken van de troonrede gaan de leden van de Tweede Kamer naar de plenaire vergaderzaal. Om 15.00 uur biedt minister Hoekstra van Financiën daar zijn koffertje aan, waarop staat ‘Derde dinsdag in september’. In het koffertje zitten de Miljoenennota en de rijksbegroting voor het komend jaar.

Prinsjesdag 2019: hoedjesparade. Dit jaar mogen Kamerleden geen partners of gasten meenemen, dus het aantal te bewonderen hoedjes zal kleiner zijn.

Programma Prinsjesdag 2020

13.15 uur – Troonrede in Grote Kerk

15.00 uur – Minister Hoekstra van Financiën biedt het koffertje met daarin de Miljoenennota en rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan

Live meekijken

U kunt de overhandiging van het koffertje live bekijken via deze website en de app Debat Direct.

Van 12.35 tot 15.45 uur zenden NPO 1 en NPO 2 (met gebarentolk) live uit. Ook RTL doet live verslag van de dag.

Via deze website krijgt u gedurende de dag regelmatig updates in tekst en beeld.

Volg de @tweedekamer ook via Facebook, Twitter en Instagram.

De Grote Kerk

De Grote Kerk of Sint Jacobuskerk is gebouwd in de zestiende eeuw. Al 300 jaar eerder stond op die plek een houten kapel, die met de eeuwen uitgroeide tot een stenen kerk. Toen deze in 1539 afbrandde, is de huidige kerk ervoor in de plaats gebouwd. Leden van de koninklijke familie zijn er gedoopt: Koning Willem-Alexander, ziijn oudste dochter Amalia en zijn moeder Beatrix bijvoorbeeld. Koningin Wilhelmina, prinses Juliana, prinses Margriet en prins Constantijn trouwden in de Grote Kerk.

Oecumenische dienst

Het gebouw is eigendom van de Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage. Reguliere diensten zijn er niet meer, maar de protestantse gemeente viert wel elke jaar Kerstnacht en Pasen in de Grote Kerk. Traditioneel is er op Prinsjesdag een brede oecumenische dienst om kabinet en Staten-Generaal veel wijsheid toe te wensen in het parlementaire jaar. Dit jaar gaat deze niet door omdat Prinsjesdag naar de kerk toe komt.

Algemene Politieke Beschouwingen 2019

De Algemene Politieke Beschouwingen

De dag na Prinsjesdag debatteren de politieke fracties in de Tweede Kamer met de minister-president en andere bewindslieden over de hoofdlijnen van de Miljoenennota en de rijksbegroting. Dat gebeurt tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Het woord wordt vooral gevoerd door de fractieleiders. Het debat duurt meestal twee dagen. Het kabinet is normaal gesproken voltallig aanwezig in het zogeheten Vak K, maar ook deze vertegenwoordiging zal dit jaar kleiner zijn.