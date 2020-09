Pa inkluso garantisá pago di sesantia di èks trahadonan di Refineria Isla

TA PONE BESLAG RIBA PROPIEDAT I KUENTA DI REFINERIA ISLA PA GARANTISA PAGO NA INSTANSANAN KU NAN DEBE LOKAL

Willemstad 15 di Sèptèmber 2020- Refineria di Korsou (RdK) i Curaçao Refinery Utilities (CRU) djamars 15 di Sèptèmber a pone beslag riba propiedat i un kuenta bankario di Refineria Isla (Isla B.V.) pa asina garantisá pago na debedónan lokal, inkluso èks-trahadónan ku ainda mester risibi parti di nan areglo di redundansia (sesantia). Ta trata di un beslag pone pa un monante di Nafl 48 mion pa gastunan ku Isla B.V. no ta pagando pa almasenahe di produktonan den tanki for di 15 di yanuari último, fecha riba kwa Refineria Isla a pasa e instalashonnan na Emmastad i Bullenbaai over pa RdK. Na e momenttu aki tin Nafl 15 mion na chèk emiti pa Isla B.V. na RdK ku no por a wórdu kolekta dor di RdK.

Ta bon suprayá ku RdK i CRU a eligí pa no pone beslag riba e kuenta di Isla B.V. na Girobank, kaminda supuestamente tin sufisiente sèn reservá pa e pagonan na e èks-trahadónan. Asina henter e montante riba e kuenta ei por wordu huza pa paga e èks-trahadónan. Si Isla B.V. lo bisa ku a pone beslag riba a sèn ei tambe, esei no ta bèrdat anto ta bon pa esei keda aklará di antemano.

Na luna di Ougustus a tuma nota ku Isla B.V. a kuminsá bende e produktonan ku e tin den tankinan, maneha dor di CRU, na un preis abou. E praktika aki no ta benefisia kreditornan lokal. Unabes e beslag keda ehekutá, e fondonan lo bin liber pa kubri debenan ku Isla B.V. tin na instansha i personanan lokal.

No a sobra RDK i CRU ningun otro opshon di pone beslag riba Isla B.V. mirando montante di debe haltu ku tin na RdK i CRU, mientras ku Isla B.V. no tin entrada. Si riba esaki tambe Isla B.V. bende su produktonan na un preis abou, kreditornan lokal ta kore risiko grandi di no risibi nan pago. RDK i CRU mester kobra e sèn ku Isla B.V. debe nan, pa asina CRU por sigi paga e salarionan di su empleadonan, den futuro. Den e sentido ei e interes di RDK, CRU i e empleadonan ta mesun kos. P’esei a pone beslag riba propiedat i sèn riba un kuenta bankorio di Isla B.V. na Kòrsou.

Manera ta konosi CRU for di 15 di yanuari ta manehá i operá e fasilidatnan petrolero. E trabounan aki ta inkluí mantenshon, reparashon i almasenahe komersial. CRU su úniko entrada ta di almasenahe komersial i un kontribushon for di tarifa pa utilidat lokal. Na momentu di e traspaso ainda tabatin produkto petrolero den e tankinan i Isla B.V. a bai di akuerdo pa yega na un akuerdo di almasenahe. Di e forma aki evita ku loke tin den tankinan ta bira propiedat di RdK. No opstante insistensha di RdK pa haña un bista kompletu di kiko tin almasená den e tankinan, nada a sosode te 30 di yuni último. CRU di su banda a kobra Isla B.V. un preis rasonabel di 50 sèn merikano pa bari almasena for di 15 di yanuari último. Isla B.V. ta para riba ku nan ke paga for di 1 di Aprel i un preis di almasenahe di 40 sèn merikano pa bari.