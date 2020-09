1300 boluntario durante World Clean Up Day Curaçao 2020 // 1300 vrijwilligers tijdens World Clean Up Day Curaçao 2020

1300 boluntario durante World Clean Up Day Curaçao 2020

WILLEMSTAD – Djasabra último alrededor di 1300 boluntario a hisa por lo ménos 193.890 kilo di shushi durante World Clean Up Day Curaçao 2020. A kolekshoná e shushi na 80 lokalidat. Mas den e siman aki lo anunsiá e kantidat definitivo di kilo paso ainda tin algun lokalidat ku mester hiba sobra shushi Landfill na Malpais. E organisashon di e akshon di limpiesa ta satisfecho.

E krísis di Corona tabatin efekto riba World Clean Up Day. Hopi boluntario a skohe e aña aki, pa motibu di prekoushon, pa no registrá òf a kanselá. “Apesar ku nos ta lamentá esaki nos por tin solamente komprenshon pa nan desishon. P’esei nos ta mas orguyoso ainda di e grupo grandi di persona ku si a partisipá i e kantidat di shushi ku un biaha mas a bolbe limpia, segun kordinadó di boluntario Vicky Trinidad. E otro añanan a atraé entre 2000 i 3500 boluntario.

E organisashon di e akshon di limpiesa ta agradesido tambe na tur spònser ku a kontribuí tantu finansiero komo ku material, baki i vehíkulo pa prosesá e sushinan. “Sigur den e periodo ekonómiko duru aki nos sa kiko ta nifiká pa kompanianan tòg duna un aporte”, segun presidente di Stichting Curaçao Clean Up, Maarten Schakel.

Pa motibu di Corona e gruponan por a konsistí di maksimal 25 persona i mester a garantisá distansia sosial entre e boluntarionan mas tantu posibel. Loke ta notabel serka e boluntarionan ta ku entre otro e áreanan di Barbuquet, Las Almas, Nieuw Nederland i Skarlo ta supstansialmente limpi en komparashon ku aña pasa. E bario di Kustbatterij a partisipá pa promé aña en grande. Bou di awa tambe a limpia. 138 sambuyadó a limpia ref na 11 diferente playa di entre otro kùp, bòter i liña di piska. Loder i trùknan a tuma akshon pa hisa un kantidat grandi di shushi gròf: na Kustbatterij a hisa 50.000 mil kilo di shushi. Na e ruta entre Ronde Klip i Playa Kanoa a kolekshoná 40.000 kilo i trùknan a kore bai bin Landfill na Malpais.

Kontinuashon

Pa por duna e akshon di limpiesa kontinuashon a lansa djabièrnè un ‘‘World Clean Up Day Curaçao Himno’. Kantante Dibo D i produktor Menasa a traha e track ‘Limpia Bo’, ku mientrastantu ta viral riba media sosial.

Ademas Stichting Curaçao Clean Up tin plan pa e próksimo siman entregá un petishon na Gobièrnu, Parlamentu i Sektor komersial ku ta enserá 5 punto di lansa pa un medio ambiente mas limpi: redukshon drástiko di gastu di depósito na Landfill, prohibishon di ‘single-use’ plèstik, un kampaña di konsientisashon i edukashon grandi pa un periodo largu, mas baki di shushi riba kaya i mas medio pa kòntròl. Schakel: “Un medio ambiente limpi ta responsabilidat di nos tur. Ku e Clean up akshon nos a bolbe indiká esaki. Awor ta na otro partnernan manera polítika pa krea e kuadronan korekto pa di bèrdat tene e isla limpi.” Te ainda un kantidat di 4500 persona a firma e petishon i por sigui firma e dianan benidero riba bit.ly/korsoulimpi.



1300 vrijwilligers tijdens World Clean Up Day Curaçao 2020

WILLEMSTAD – Ruim 193.890 kilo vuil is afgelopen zaterdag door zeker 1300 vrijwilligers opgehaald tijdens World Clean Up Day Curaçao 2020. Het vuil werd op 80 locaties verzameld. Later, in deze week wordt het definitieve aantal kilo’s bekend gemaakt omdat van sommige locaties nog vuil naar landfill bij Malpais wordt gebracht. De organisatie van de schoonmaakactie is tevreden.

De coronacrisis had effect op World Clean Up Day. Veel vrijwilligers kozen ervoor zich dit jaar niet op te geven of zegden uit voorzorg af. “Hoewel we dat natuurlijk jammer vinden, kunnen we daar alleen maar begrip voor hebben. Daarom zijn we des te trotser op de grote groep mensen die wel meedeed en de enorme hoeveelheid vuil die weer opgeruimd is”, aldus vrijwilligerscoördinator Vicky Trinidad. Andere jaren trok de schoonmaakactie steevast tussen de 2000 en 3500 vrijwilligers.

De organisatie van de schoonmaakactie is ook dankbaar aan alle sponsoren die hebben bijgedragen, zowel financieel als met materialen, bakken en voertuigen om al het afval te verwerken. “Zeker in economisch barre tijden, weten we wat het betekent voor deze bedrijven om te helpen”, zegt de voorzitter van de Stichting Curaçao Clean Up, Maarten Schakel.

Door corona mochten groepen dit jaar maximaal 25 personen groot zijn en moest de social distance tussen de vrijwilligers zo goed mogelijk gewaarborgd blijven. Het viel vrijwilligers op dat onder andere de wijken Barbuquet, Las Almas, Nieuw Nederland en Scharloo substantieel schoner waren dan een jaar geleden. De wijk Kustbatterij deed voor het eerst op grote schaal mee. 138 duikers maakten bij 11 verschillende stranden het rif schoon van onder andere cups, flessen en vislijnen. Loaders en vrachtwagens kwamen in sommige wijken in actie om grote hoeveelheden grofvuil op te halen: bij Kustbatterij werd 50.000 kilo vuil opgehaald. Op de weg tussen Ronde Klip en Playa Kanoa werd 40.000 kilo verzameld en reden trucks af en aan naar de landfill bij Malpais.

Vervolg

Om de schoonmaakactie een vervolg te geven is vrijdag een speciaal ‘World Clean Up Day Curaçao Anthem’ gelanceerd. Zanger Dibo D en producer Menasa maakten de track ‘Limpia Bo’, die inmiddels viraal gaat op sociale media.

Daarnaast is de stichting Curaçao Clean Up van plan om komende week een petitie te overhandigen aan regering, parlement en bedrijfsleven met vijf speerpunten voor een schoner milieu: drastische verlaging van de stortkosten op de landfill, een verbod op single-use plastic, een grote langdurige voorlichtings- en reclamecampagne, meer afvalbakken op straat en meer middelen voor controle. Schakel: “Een schoon milieu is verantwoordelijkheid van ons allemaal. Wij hebben ons met de clean up wederom laten zien. Het is nu aan andere stakeholders, zoals politiek, om de juiste kaders te scheppen om het eiland daadwerkelijk schoon te houden.” De petitie is inmiddels zo’n 4500 keer ondertekend en dat kan de komende dagen nog op bit.ly/korsoulimpi.