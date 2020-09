CMC a kuminsá trayekto pa akreditashon di JCI / CMC begint met accreditatietraject van JCI

CMC a kuminsá trayekto pa akreditashon di JCI

Willemstad, 21 di Sèptèmber 2020 – Curaçao Medical Center (CMC) a kuminsá midi pa por determiná e

pasonan nesesario pa nos hospital por kalifiká pa e akreditashon di JCI (Joint Commission International). JCI

ta e standard di kalidat ku hòspitalnan mas renombrá na mundu ta tene nan mes na dje. Pa por risibí e

akreditashon aki, CMC mester tin tur proseso, protokòl i prosedura na lugá pa por sigurá kalidat di servisio

riba nivel haltu pa pashènt, di atmishon te na momentu ku pashènt por bai kas. Ademas mester

demonstrá ku CMC ta dediká na keda mehora tur su prosesonan. E akreditashon ta enfatisá e parti di

“Pashènt sentral,” esta ku tur stap ku CMC tuma semper ta pone e pashènt su eksperensia na promé lugá i

ta kuadra ku e lema di CMC, esta “Sirbi ku Amor”.

Algun representante di Kerteza, un kompania di Belga-Hulanda ku ta spesialisá den e trayekto di JCI, a bin

Kòrsou siman pasá pa hasi e “nulmeting” inisial pa start e proseso pa e akreditashon. Ku e “nulmeting”

Kerteza ta identifiká kiko CMC tin bon regla kaba i kiko mester mehora pa por ta un hospital ku ta meresé e

akreditashon. E eksigensianan pa e akreditashon ta sumamente haltu i ta enserá midi i kumpli ku 98% di

250 normanan di kalidat i 1,200 elementonan ku por wòrdu midí. Unabes Kerteza kompletá e “nulmeting”,

e fase pa CMC ahustá i implementá e prosesonan ku ta falta. E proseso di akreditashon lo tuma mas o

ménos 2½ aña, kual ta e averahe di tempu ku mayoria hòspital den eksterior a tuma pa kompletá nan

trayekto. E trayekto di 2½ aña ta konsistí di 4 fase:

Fase 1: “nulmeting” di situashon inisial (esaki a kuminsá siman pasá)

Fase 2: diagnostiká e diferensia entre e situashon aktual i normanan ku mester kumpli ku ne pa por risibí

akreditashon di JCI

Fase 3: implementashon i training di personal, midi i mehorá tur proseso, prosedura i protokòl

Fase 4: evaluashon final i preparashon pa e bishita di e komishon di audit di JCI ku lo bai hasi e audit ofisial

pa akreditashon

Gerensia di CMC a skohe pa Kerteza mirando e eksperensia amplio ku e organisashon tin pa guia i yuda

hòspitalnan Hulandes i Belga ku a logra risibí akreditashon pa JCI ku nan promé intento. Algun di e hòspital

nan aki ta por ehèmpel: Amsterdam UMC, Jan Yperman Ziekenhuis, AZ Glorieux, UZA (Universitair

Ziekenhuis Antwerpen), Jeroen Bosch Ziekenhuis, AZ Monica, Ziekenhuis Oost Limburg.

Apesar di sirkunstansia di COVID-19, CMC ta sigui pusha dilanti pa mehorá servisio na nos komunidat i

alabes alsa nòmber di Kòrsou den industria médiko.

CMC begint met accreditatietraject van JCI

Willemstad, 21 september 2020 – Het Curaçao Medical Center (CMC) is met de voorbereidingen begonnen

om in aanmerking te kunnen komen voor een accreditatie van de Joint Commission International (JCI). JCI

is de kwaliteitsstandaard waar de meest gerenommeerde ziekenhuizen ter wereld zich aan houden. Om

deze accreditatie te kunnen ontvangen, moet CMC alle beleid, processen, protocollen en procedures ‘in

place’ hebben om een hoge kwaliteit van dienstverlening aan de patiënten te kunnen garanderen; van

opname tot ontslag. Bovendien moet CMC aantonen dat het toegewijd is om alle processen te blijven

verbeteren. De accreditatie benadrukt het ‘patiënt staat centraal’-beleid van CMC, waarbij CMC altijd, bij

iedere stap die het neemt, de ervaring van de patiënt op de eerste plaats zet. Deze accreditatie is ook in lijn

met de slogan van CMC: Dienen met liefde.

Vertegenwoordigers van Kerteza, een Belgisch – Nederlands bedrijf die gespecialiseerd is in het JCI-traject,

waren vorige week op Curaçao om een nulmeting te verrichten om zo het accreditatieproces op gang te

brengen. Met de nulmeting brengt Kerteza in kaart wat CMC al goed geregeld heeft en welke

verbeteringen nodig zijn om een accreditatiewaardig ziekenhuis te zijn. De eisen voor de JCI-accreditatie

zijn uitermate hoog en omvatten onder andere het meten en naleven van 98% van de 250

kwaliteitsnormen met 1.200 meetbare elementen. Als Kerteza eenmaal de nulmeting heeft afgerond, zal

CMC het beleid, processen, protocollen en procedures die nog missen opstellen/ aanpassen en

implementeren. Het accreditatietraject zal circa 2½ jaar duren. Dit is de gemiddelde tijd die ziekenhuizen in

het buitenland nemen om het traject af te ronden.

Het traject van 2½ jaar bestaat uit 4 fases:

Fase 1: een nulmeting van de initiële situatie (deze fase was vorige week begonnen)

Fase 2: vaststellen van het verschil tussen de huidige situatie en de voorwaarden waar nog aan moet

worden voldaan om de JCI-accreditatie te kunnen ontvangen

Fase 3: implementeren, trainen medewerkers, het meten en verbeteren van alle processen, procedures en

protocollen

Fase 4: eindevaluatie en voorbereiden op het externe auditbezoek van JCI, die de officiële audit zal

verrichten voor de accreditatie

Het bestuur van CMC heeft voor Kerteza gekozen omdat dit bedrijf uitgebreide ervaring heeft met het

begeleiden en helpen van ziekenhuizen in Nederland en België, die bij de eerste poging de JCI-accreditatie

hebben ontvangen. Enkele van deze ziekenhuizen zijn Amsterdam UMC, Jan Yperman Ziekenhuis, AZ

Glorieux, UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen), Jeroen Bosch Ziekenhuis, AZ Monica, Ziekenhuis Oost

Limburg.

Ondanks de omstandigheden rond COVID-19, blijft CMC aan de weg timmeren om een betere

dienstverlening te kunnen bieden aan de gemeenschap en om tegelijkertijd Curaçao op het landschap van

de medische industrie te plaatsen.