Medidanan mas estrikto KPCN / Presbericht: Verscherpte maatregelen KPCN

Medidanan mas estrikto KPCN

En konekshon ku e medidanan mas estrikto rondó di e pandemia Covid-19, KPCN tambe ta tuma medida pa asina minimalisá e chèns di kontagio ku e vírùs.

Polis lo sigui ehersé su tareanan. Pa protekshon di tantu e personal komo e bishitante, a ahustá e reglanan ora ta bishita warda di polis.

Entrante 21 di sèptèmber 2020 mester hasi petishon pa un afsprak via 715-8000 pa por bini na warda di polis. Solamente den kaso di un emergensia por yuda sin afsprak. Den kaso di un emergensia ta enkurashá un i tur pa yama 911.

Na momentu ku haña un sita pa bini warda di polis, bo ta mèldu bo mes via di e ‘intercom’. Lo permití entrada pa warda di polis kaminda inmediatamente ta manda bo dor pa e espasio pa hasi ‘aangifte’. Ta desinfektá e espasionan aki despues di kada bishita. Na momentu ku drenta warda di polis, ta obligá pa bisti un tapaboka.

Nos ta supliká pa mas tantu posibel hasi ‘aangifte’ i ‘melding’ telefónikamente via 715-8000 òf via meil na politie@politiecn.com.

E Ofisina di Yudansa na Víktima ta solamente alkansabel via number di telefòn 717 6181 òf 781-0176.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Verscherpte maatregelen KPCN

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen rondom de pandemie Covid-19, heeft KPCN ook maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

De politie haar taken blijven uitvoeren. Ter bescherming van het personeel en bezoekers, is het beleid bij bezoek aan het bureau echter aangepast.

Per 21 september 2020 dient u telefonisch, via 715-8000, een afspraak te maken om naar het politiebureau te komen. Enkel in geval van nood kunt u zonder afspraak geholpen worden. U wordt echter dringend verzocht om in geval van nood telefonisch contact op te nemen via 911.

Als u een afspraak krijgt om op het politiebureau te komen, dient u zich via de intercom te melden. U wordt dan toegelaten tot het bureau en direct doorverwezen naar een aangifte ruimte die na elk bezoek ontsmet wordt. Bij het betreden van het bureau bent u verplicht een mondkapje te dragen.

Wij verzoeken u vooral telefonisch, via 715-8000, of via mail via politie@politiecn.com meldingen/ aangiftes te doen.

Bureau Slachtofferhulp is enkel telefonisch bereikbaar via 717 6181 of 781-0176.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.