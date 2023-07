Konferensia pa beheerder “Di Reakshon pa Prevenshon”. / Conferentie voor beheerders “Van Reactie naar Preventie”

Konferensia pa beheerder

“Di Reakshon pa Prevenshon”.

Willemstad, 12 di yuli 2023 -Fundashon Kas Popular (FKP) a organisá un konferensia anual

di dos dia pa beheerder di e kompleho di apartamento na Sapate, Montaña Abou, Hòfi Moonchi,

Triangel Residence i Theaterstraat. E aña aki ku e tópiko tabata ‘Di Reakshon pa Prevenshon”.

Mirando ku mitar di e kuerpo di beheerder ta nobo den nan funshon, ta sumamente importante

pa duna nan un base sólido pa asina garantisá nan efektividat. Pa e motibu aki, e konferensia

di e aña aki a enfoká riba e tema “Di Reakshon pa Prevenshon”.

FKP ta konsiderá ku un beheerder bon prepará por brindá un mihó servisio na e klientenan i pa

por aktua proaktivamente pa evitá konflikto.

E meta di e konferensia aki ta pa :

– halsa e konosementu i abilidatnan di nos beheerdernan;

– brinda un formashon integral na nos beheerdernan;

– mehorá e servisio ku FKP ta brinda na su klientenan;

– halsa e koperashon i sinergia entre e beheerdernan.

Durante e konferensia, tabatin tayernan dirigí dor di ekspertonan riba diferente tópiko, entre

otro strategianan efektivo di komunikashon, téknikanan di solushon di konflikto,

komprondementu di e tereno di bibienda sosial, i implementashon di medidanan preventivo.

Partisipantenan tabatin e oportunidat pa interkambiá ideanan, kompartí práktika, i haña tepnan

balioso for di ekspertonan.

E konferensia anual aki ta reflehá e kompromiso di FKP pa mehorashon kontinuo i pa traha riba

e normanan mas haltu den prestashon di servisio na nos klientenan.

Dor di invertí den e desaroyo profeshonal di nos beheerdernan, nos ta mehora nos kapasidat

komo organisashon pa kumpli ku e nesesidatnan evolutivo di nos komunidat i nos klientenan.

Atentamente

Gerensia di Fundashon Kas Popular

Conferentie voor beheerders

“Van Reactie naar Preventie”

Willemstad, 12 juli 2023 – Fundashon Kas Popular (FKP) organiseert jaarlijks tweedaagse

conferentie voor haar beheerders van de appartement complexen Sapate, Montaña Abou, Hòfi

Moonchi, Triangel Residence en Theaterstraat. Dit jaar was de thema “Di Reakshon pa

Prevenshon” (Van Reactie naar Preventie).

Aangezien dat de helft van de beheerders nieuw zijn in de functie, is het van groot belang om

hen een solide basis te bieden om hun effectiviteit te waarborgen. Om deze reden lag de focus

van de conferentie dit jaar op het thema “Van Reactie naar Preventie”.

Wij zijn van mening dat een goed voorbereide beheerder een betere service aan onze klanten

kan bieden en proactief kan handelen om mogelijke conflicten te voorkomen.

De conferentie heeft als doel:

 het verhogen van de vaardigheden en kennis van onze beheerders;

 een integrale vorming te geven aan de beheerders;

 het verbeteren van de dienstverlening die FKP aan haar klanten levert;

 het bevorderen van de samenwerking en synergie tussen de beheerders.

Tijdens de conferentie waren er workshops geleid door experts op verschillende onderwerpen,

zoals effectieve communicatiestrategieën, conflictbeheersingstechnieken, inzicht in de sociale

huisvestingssector en de implementatie van preventieve maatregelen.

De beheerders hebben de mogelijkheid gekregen om ideeën uit te wisselen, ervaring te delen

en kreeg waardevolle tips van de experts.

Deze jaarlijkse conferentie weerspiegelt de toewijding van FKP aan continu verbetering en het

werken aan de hoogste normen in dienstverlening aan onze klanten.

Door te investeren in de professionele ontwikkeling van onze beheerders, verbeteren we onze

capaciteit als organisatie om te voldoen aan de evoluerende behoeften van onze gemeenschap

en onze klanten.

Hoogachtend

Directie van Fundashon Kas Popula

