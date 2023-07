Twee nieuwe flitsers Maasboulevard Rotterdam

Vanaf 25 juli 2023 gaan de flitspalen aan die op de route van en naar de Maasboulevard zijn geplaatst. Ze gaan in beide rijrichtingen handhaven op de maximumsnelheid van 50 km per uur én gaan handhaven op door rood licht rijden. De gemeente Rotterdam, de politie en het OM verwachten dat bestuurders hun rijgedrag hierdoor aanpassen en dat de verkeersveiligheid op de Maasboulevard verbetert.

De flitser op het kruispunt van de Abram van Rijckevorselweg en de Burgemeester Oudlaan flitst overtredend verkeer richting de Maasboulevard. De flitser op kruising Maasboulevard en de Oude Plantagedreef handhaaft verkeer op de Maasboulevard, komend vanaf het centrum. De Maasboulevard is een belangrijke toegangsweg van en naar het centrum van Rotterdam.

Handhaving is nodig omdat er te hard wordt gereden en omdat rood licht te vaak wordt genegeerd. Ook zijn er in het verleden op en rondom de drukke kruisingen ongevallen geweest. De flitspalen waren tevens al geruime tijd de wens van buurtbewoners. Redenen voor de gemeente Rotterdam om de aanvraag te doen. De flitsers zouden de snelheid moeten verlagen en het risico op ongevallen moeten verkleinen.

Flitspalen staan 24 uur per dag aan en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. Er wordt periodiek gekeken of de verkeerssituatie is verbeterd. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de gemeente, of handhaving met een flitspaal langer noodzakelijk is.

