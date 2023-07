Ku Radulphus College komo e gran ganadó

CBCS ta hasi entrega di Best Economic Research Award 2023

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – E aña akí, pa di tres biaha, Centrale Bank van Curaçao en Sint

Maarten (CBCS) a hasi entrega di su Best Economic Research Award (BERA) na studiante di

skol sekundario i universitario. Pa bini na remarke pa e premio, e studiantenan di HAVO i VWO

na Kòrsou i Sint Maarten tabatin ku entregá nan profielwerkstuk pa e vak Ekonomia. E

studiantenan na nivel di bachelor i master tambe por a kompetí ku nan tésis di graduashon.

Radulphus College a sali komo e gran ganadó e aña akí, risibiendo e premio tantu na e nivel

di HAVO komo di VWO.

Meta di Best Economic Research Award ta di stimulá investigashon ekonómiko enfoká riba

ekonomia chikitu i habrí, partikularmente Kòrsou i Sint Maarten. Pa e di tres edishon di Best

Economic Research Award, a purba di hisa tantu e kantidat komo e kalidat di e proyektonan

partisipante. Ku e meta ei, CBCS a organisá seshon informativo pa e dosentenan di ekonomia di e

skolnan sekundario na Kòrsou i Sint Maarten i tambe un enkuentro informativo pa e studiantenan

di HAVO i VWO. Fuera di esei, a adaptá e fechanan pa entrega di e proyektonan di kada kategoria,

pa esakinan kuadra mihó ku e kalènder di skol i di universidat. Entre otro danki na e esfuerso i

entusiasmo di e skolnan sekundario, e aña akí a risibí un total di 27 profielwerkstuk: 20 di HAVO i

7 di VWO. Den e kategoria bachelor, CBCS a risibí sinku tésis.

Un hurado presidí pa Dr. José Jardim i integrá pa Drs. Alberto Romero, Drs. Eugene Holiday i Drs.

Eric Matto a evaluá e investigashonnan presentá. E evaluashon a tuma lugá a base di metodologia,

originalidat i kreatividat, abilidat di skirbi, layout i relevansia, teniendo kuenta ku nivel di kada

kategoria.

Na nivel di HAVO, e hurado a otorgá e premio pa e mihó investigashon ekonómiko na Trevor

Borgschot i Kenzo Jordaan di Radulphus College, pa nan profielwerkstuk: ‘De Toekomst van

cryptogeld op Curaçao’. E Best Economic Research Award na nivel di VWO a bai pa Giada Cecchini

i Cristhal Fecunda, tambe di Radulphus College. Nan profielwerkstuk ta titulá: ‘Basismand:

afschaffen of behouden?” Por último, na nivel di bachelor, e hurado a otorgá e premio na Susheena

Bishop di Inter-Continental University of the Caribbean, pa su tésis di graduashon titulá: ‘Factors

influencing cryptocurrency usage intention in Curaçao’.

Entrega di e premionan a tuma lugá djabièrnè 14 di yüli 2023 den ouditorio di CBCS. Na e okashon,

e ganadónan a hasi un presentashon di nan proyekto. Tin suma kèsh tambe mará na e premio. Na

nivel di HAVO i VWO, e outornan di e proyektonan ganadó a risibí NAf 2.500 i e skol di e ganadónan

den kada kategoria a risibí un premio di NAf 5.000. Na nivel di bachelor, e outor di e mihó tésis a

risibí un premio di NAf 5.000. Por último, tantu e partisipantenan komo e skol ganadó a risibí un

trofeo. CBCS ta deseá e partisipantenan tur klase di éksito, tantu den nan estudio komo despues

den nan karera.

Willemstad, 17 di yüli 2023

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

