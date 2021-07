Boneiru a alkansá un logro importante ku bakunashon – Bonaire bereikt mijlpaal met vaccinaties

Boneiru a alkansá un logro importante ku bakunashon

Kralendijk – Boneiru a alkansá un logro importante awor ku 80,5 % di personanan di 18 aña bai ariba a pasa minimalmente un angua kontra corona. Awor akí 13.113 hende ta kompletamente bakuná, esaki ta 69,2 % di e grupo di enfoke di 18 aña bai ariba. Den e grupo di edat di 12 te ku 17 aña 23,9 % a pasa angua minimalmente un biaha. E meta ta pa finalmente 85 % di personanan di 18 aña bai ariba i hóbennan den edat di 12 te ku 17 aña ta kompletamente bakuná.

Den luna di yüli i ougùstùs habitantenan por pasa e promé òf e di dos angua riba djasabra. Esei por na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas di 09:00 – 14:00 or. Djasabra 24 di yüli 2021 mas òf ménos 300 hende a pasa angua na e sentro deportivo. Awor ku e variante di dèlta ku ta mas kontagioso ta na nos isla, ta importante pa hendenan ku ainda no a pasa e promé òf e di dos angua hasi esei ainda. Pa hendenan ku ta kompletamente bakuná e chèns ta chikitu ku nan ta bira gravemente malu den kaso di kontagio.

Nos isla tin sufisiente bakuna di Pfizer pa sòru pa bakuná mas tantu hende posibel. Habitantenan ku tin pregunta tokante e bakuna por yama 0800 0900 grátis durante ora di ofisina. Na e number ei hende por traha un sita pa pasa angua kontra corona.

Bonaire bereikt mijlpaal met vaccinaties

Kralendijk – Bonaire heeft een mijlpaal bereikt nu 80,5 % van de 18 jarigen en ouder minimaal één coronaprik heeft gehad. Er zijn nu 13.113 mensen volledig gevaccineerd, dat is 69,2 % van de doelgroep van 18 jaar en ouder. In de leeftijdsgroep van 12 tot en met 17 jaar is 23,9 % minimaal één keer geprikt. Het doel is dat uiteindelijk 85 % van de 18 plussers en jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar volledig gevaccineerd is.

Inwoners kunnen in de maand juli en augustus op zaterdag de eerste of de tweede prik halen. Dat kan bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas van 09:00 – 14:00 uur. Op zaterdag 24 juli 2021 zijn circa 300 mensen bij het sportcentrum geprikt. Nu de meer besmettelijke deltavariant op het eiland is, is het belangrijk dat mensen die de eerste of tweede prik nog niet hebben gehaald dat nog doen. Voor mensen die volledig gevaccineerd zijn is de kans klein dat ze bij besmetting ernstig ziek worden.

Het eiland heeft genoeg Pfizer vaccins om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen gevaccineerd worden. Inwoners die vragen hebben over het vaccin kunnen tijdens kantooruren gratis bellen naar 0800 0900. Bij dat nummer kunnen mensen een afspraak maken om de coronaprik te halen.

