Notisia di polis di djaluna 21 di sèptèmber te ku djárason 23 di sèptèmber 2020/Politieberichten van maandag 21 september tot en met woensdag 23 september 2020

Notisia di polis di djaluna 21 di sèptèmber te ku djárason 23 di sèptèmber 2020

Riba djamars 22 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná pafó di un kas situá na Kaya Magdalena. Entre djaluna 21 di sèptèmber, pa mas o ménos 9 or di anochi, i djárason 23 di sèptèmber, pa mas o ménos 5 or di mainta, deskonosínan a bai ku 4 tapa di wil. Ta investigando e kaso.

Den oranan trempan di anochi a trese un bòshi di yabi ku a haña den Kaya Grandi, warda di polis. Si e bòshi di yabi aki por ta di bo, por traha un sita pa pasa busk’e na warda di polis, na 715 8000.

Riba djaluna 21 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná dilanti di un kas situá na Kaya Proud. Den oranan trempan di mainta, entre 08.15 i 08.30 or, deskonosínan a bai ku un mashin di bora i un mashin di sleip, ámbos di marka Bosch. E kaso ta bou di investigashon.

Den oranan di atardi, alrededor di 3.40 or riba djaluna 21 di sèptèmber, un aksidente entre un bròmer i un outo a tuma lugá riba Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. E bròmer a kore dal den e outo pa motibunan deskonosí. Ambulans a transpòrt shofùr di e bròmer pa hospital pa tratamentu médiko.

Pa mas o ménos 12.45 or di mardugá di djárason, 23 di sèptèmber, a drenta keho di ladronisia for di kura di un bar/restorant situá na Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Deskonosínan a bai ku entre otro bebida alkohóliko. Ta investigando e kaso.

Akusashon inhustu

A konsekuensia di 4 diferente denunsia kontra e dama di inisial M.A.R.J., di 36 aña di edat, e tim di reshèrshi di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a kondusí un investigashon mas profundo. A hasi denunsia relashoná ku entre otro menasa, maltrato i ‘stalking’. Polis a skucha ámbos partido segun prosedura i a hasi un investigashon di e echonan den e kaso aki. For di e investigashon aki a resultá ku a akusá e dama M.A.R.J. (di 36 aña di edat) inhustu. E investigashon den e kaso aki lo kontinuá.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 21 september tot en met woensdag 23 september 2020

Op dinsdag 22 september werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto die buiten een woning aan de Kaya Magdalena geparkeerd stond. Tussen maandag 21 september, omstreeks 21.00 uur en dinsdag 22 september, omstreeks 05.00 uur, hebben onbekenden 4 wieldoppen/autovelgen weggenomen. De zaak wordt onderzocht.

In de vroege avonduren werd een bos sleutels die gebonden werd in de Kaya Grandi afgeleverd bij het politiebureau. Indien deze sleutelbos van jou is, kan je een afspraak maken op 715 8000 om het op te halen op het politiebureau.

Op maandag 21 september werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto die voor een woning aan de Kaya Proud geparkeerd stond. Onbekenden hebben in de vroege ochtenduren tussen 08.15 en 08.30 uur onder andere een boormachine en een slijpmachine van het merk Bosch weggenomen. De zaak wordt onderzocht.

In de middaguren, omstreeks 15.40 uur van maandag 21 september vond een aanrijding tussen een auto en een motorfiets plaats op de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. De motorfiets botste om nog onbekende reden tegen de auto. De bestuurder van de motorfiets werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Omstreeks 00.45 uur op woensdag 22 september werd aangifte gedaan van diefstal vanaf een erf van een restaurant/bar aan de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Onbekenden hebben onder andere alcoholische drank weggenomen. De zaak wordt onderzocht.

Onterechte beschuldiging

Naar aanleiding van 4 verschillende aangiftes tegen de vrouw met initialen M.A.R.J van 36-jarige leeftijd, heeft het opsporingsteam van het Korps Politie Caribisch Nederland diepgaand onderzoek verricht. Er was aangifte gedaan in verband met onder andere bedreigingen, mishandeling en stalking. De politie heeft volgens de procedures beide partijen gehoord en heeft zelf een feitenonderzoek gedaan. Uit dit onderzoek is gebleken dat De vrouw M.A.R.J van 36-jarige leeftijd ten onrechte beschuldigd is. Het onderzoek in deze zaak heeft een vervolg.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.