Tweede Kamer viert 75 jaar vrijheid en volksvertegenwoordiging

Op vrijdag 25 september 2020 is het precies 75 jaar geleden dat de Tweede Kamer voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog weer bijeenkwam. Die bijeenkomst vormde de start van het herstel van de Nederlandse parlementaire democratie. Met een uitgebreid programma staat de Tweede Kamer op 25 september stil bij dit bijzondere moment. Volg de viering live via deze website.

De eerste vergadering na de Tweede Wereldoorlog. Een kwart van de groene bankjes waarin de Kamerleden toen nog zaten, bleef leeg.

Kamervoorzitter Khadija Arib is blij dat de viering doorgaat: “Het is belangrijk om stil te staan bij die eerste Kamervergadering na vijf jaar bezetting. Het markeert de onmisbare waarde van een vrije democratie met een gekozen, evenredige volksvertegenwoordiging. Die horen bij elkaar: 75 jaar vrijheid ís 75 jaar volksvertegenwoordiging.”

Het programma bestaat uit persoonlijke verhalen van nabestaanden van Kamerleden die in de jaren voor en na de oorlog in de Kamer zaten. Acteur en fotograaf Thom Hoffman blikt terug op de laatste vergadering voor de oorlog, op 10 mei 1940, en op de eerste vergadering na de oorlog, op 25 september 1945. Politiek historicus Carla Hoetink presenteert haar boek over het moment van terugkeer naar het Binnenhof en de hervatting van de parlementaire werkzaamheden. Het programma wordt afgesloten met een toespraak door de Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

In verband met de coronamaatregelen is de bijeenkomst op 25 september helaas niet toegankelijk voor bezoekers. De viering start om 15.00 uur en is via deze stream live te volgen.

Boek Terug naar het Binnenhof

Om 75 jaar vrijheid te vieren, brengt de Tweede Kamer een boek uit over de hervatting van de parlementaire democratie. Het boek Terug naar het Binnenhof, geschreven door Carla Hoetink, gaat over de terugkeer van de Tweede Kamer in de herfst van 1945. Het boek maakt inzichtelijk hoe de Tweede Kamer het werk weer oppakte en belicht de belangrijkste personen rond de terugkeer van de Kamer. Daarnaast bevat het boek beeldverhalen met historische foto’s en spotprenten uit de periode net na de oorlog.

Tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s

Aansluitend wordt in de Statenpassage de fototentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s geopend. Deze tentoonstelling is in de periode van november 2019 tot april 2020 samengesteld door het Nederlandse publiek. Het betreft een veelzijdige verzameling van beelden en verhalen van de oorlogsjaren in Nederland, Nederlands-Indië, de Antillen en Suriname. Dit geeft een uniek inzicht in de ingrijpende gevolgen die de oorlog had voor de bevolking. De tentoonstelling is vanaf maandag 28 september 2020 toegankelijk voor bezoekers.

Documentaire De Tweede Kamer in oorlogstijd

Vanaf 25 september 2020 is ook de documentaire De Tweede Kamer in oorlogstijd te zien op de website van de Tweede Kamer. In deze documentaire wordt de kijker meegenomen langs plekken in het Kamergebouw die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. De digitale rondleiding komt onder meer langs de Handelingenkamer, de Kasteinkamer en de Erelijst van Gevallenen. Daarnaast bevat de film interviews met verschillende wetenschappers.

