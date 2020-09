Overleg vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid gaat op donderdag 24 september met staatssecretaris Broekers-Knol in gesprek over het vreemdelingen- en asielbeleid. Onderwerpen zoals de opvang van alleenstaande kinderen en de bescherming van de LHBTI-gemeenschap in opvangcentra staan op de agenda. Volg het algemeen overleg live vanaf 14.00 via deze website en de app Debat Direct.

De Tweede Kamer praat vier à vijf keer per jaar tijdens een algemeen overleg (AO) over het vreemdelingen- en asielbeleid. Thema’s zoals de terugkeer van asielzoekers, het aantal mensen in opvangcentra en de situatie op het Griekse eiland Lesbos zullen morgen in het overleg aan bod komen.

Daarnaast bespreken de commissieleden met de staatssecretaris het onderzoeksrapport ‘De weg(en) naar verblijfsrecht: Waarom buitenlandse slachtoffers van mensenhandel gebruik maken van de asielprocedure’. Dit rapport geeft onder andere antwoord op de vraag waarom slachtoffers van mensenhandel voor de asielprocedure kiezen in plaats van de verblijfsregeling mensenhandel.

Europees asielbeleid

Op 7 oktober debatteert de Tweede Kamer met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Dekker (Rechtsbescherming) ter voorbereiding op de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ), die gepland staat voor 8 en 9 oktober. De JBZ-raad bestaat uit de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van alle EU‑lidstaten. Zij komen om de drie maanden bijeen.

In dit JBZ-overleg staat de Europese samenwerking rondom migratie en asielvraagstukken centraal. Er zal bijvoorbeeld gesproken worden over het EU-migratiepact.

Live volgen

Het algemeen overleg vindt plaats in Groen van Prinstererzaal en is vanaf 14.00 uur te volgen via de livestream op deze website en de app Debat Direct.

Algemeen overleg

Een algemeen overleg (AO) is een vergadering van een commissie met een minister of staatssecretaris. In een AO komt een specifiek onderdeel van het beleidsterrein aan de orde. De formele afronding inclusief het indienen van moties gebeurt in de plenaire vergadering. Dat zijn vaak korte debatten die als een VAO (Verslag Algemeen Overleg) op de agenda staan.

Meer informatie

