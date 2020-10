Konsehal Daisy Coffie ta ekspresá preokupashon pa situashon na skol / Raadslid Daisy Coffie uit zorgen mbt situatie op scholen

Konsehal Daisy Coffie ta ekspresá preokupashon pa situashon na skol

Kralendijk, 13 di òktober 2020 – Durante e reunion di Konseho Insular di djaluna 12 di òktober kaminda a trata e Ordenansa di Emergensia relashoná ku Covid-19, konsehal Daisy Coffie di Frakshon Coffie a duna amplio atenshon na e situashon na nos skolnan. Sra Coffie: ‘Lagami sali bisa ku mi ta na fabor pa nos muchanan no pèrdè nan enseñanza, pero na mesun momento mi kier trese dilanti ku e kondishonnan pedagógiko, didaktiko i di seguridat relashoná ku salú di nos muchanan i nan dosentenan mester tin atenshon primordial. Den esaki e grandura di e superfisie di e klasnan kombiná ku e kantidat di mucha ku ta risibí enseñanza durante un kantidat di ora pa dia na mi opinión no ta garantisá e klima pedagógiko-didáktiko i di seguridat na kua mi a referí. Pa por kumpli ku e eksigensia di distansia di 1,5 meter den un situashon kaminda tin 3 òf mas mucha huntu ta bira kasi imposibel si no ta kompletamente imposibel. Ta bin aserka ku tin mucha i dosente ku tin indikashon médiko di nan salú en general ku tambe mester tene debido kuenta kuné.’

Relashoná ku su ponensianan sra Coffie a hasi un seri di pregunta: Tin dato disponibel, kuantu mucha te awor den e grupo di edat te ku 17 aña a keda determiná positivo i tambe kuantu dosente ku ta duna lès na e grupo aki a keda determiná komo positivo i kiko ta e medidanan ku a tuma pa evitá plamamentu di e vírùs aki den e situashonnan detektá? Tin dato ku ta indiká ki grandi averahe nos klasnan ta kaminda e muchanan ta haña lès? Tin dato kuantu ta e averahe di muchanan ku ta den e klasnan ei durante e orario di skol? A saka afó kuantu meter kuadrá un mucha mester tin na espasio pa e por mantené e distansia di 1,5 meter durante e orario ku e ta haña lès sintá huntu ku otronan den e mesun klas? Si e situashon ta di tal indolé ku no por mantené e distansia aki, ta e intenshon pa pone uzo di tapaboka obligatorio durante lès i tambe kon largu e mucha por uza un tapaboka. Ku otro palabra tin sufisiente tapaboka disponibel pa e mucha por kambia e tapaboka durante e orarionan di lès?

Tambe sra Coffie a puntra kon ta atendé den un forma responsabel ku e regla pa tene pousa, kaminda durante sigur 15 minüt un kantidat hopi grandi di mucha na mes momentu ta den kontakto ku otro? Ora bo test positivo pa e vírùs di corona tin instrukshon ekstensivo pa esun ku ta den karentena. Ta eksistí instrukshon ekstensivo pa studiantenan i maestronan na skol? Si ta nò, por laga traha instrukshon ekstensivo relevante, na mesun sistema ku a traha esakinan pa esnan ku ta den karentena? Ta tene kuenta ku proseduranan di higiena no-personal, manera desinfektá regularmente sitionan ku regularmente studiantenan i dosentenan tin kontakto kuné. Por ehèmpel man di porta, mesa, kranchi di awa etc.? Ta sòru pa skolnan tin e materialnan nesesario manera ‘faceshield’, tapaboka, desinfektante i papel pa seka man? Ta tene kuenta ku tempu ta sigui kore i e gastu pa esakinan ta sigui suma i por bira un peso finansiero ku direktivanan di skol no por karga?

Raadslid Daisy Coffie uit zorgen mbt situatie op scholen

Kralendijk, 13 oktober 2020 – Tijdens de eilandsraadvergadering van maandag 12 oktober waarbij de Noodverordening Covid-19 behandeld werd, heeft raadslid Daisy Coffie uitgebreid aandacht besteed aan de situatie op de scholen. Mw Coffie: ‘Ik wil voorop stellen dat ik er helemaal vóór ben dat onze kinderen geen onderwijs missen, maar tegelijkertijd wil ik naar voren brengen dat de voorwaarden betreffende de pedagogische, didactische en veiligheidsaspecten mbt tot de gezondheid van onze kinderen en hun leraren diepgaande aandacht nodig hebben. Hierbij kan naar mijn mening de grootte van de oppervlakte van de klassen in combinatie met het aantal kinderen die gedurende een bepaald aantal uren per dag onderwijs genieten, het pedagogisch-didactisch klimaat en het veiligheid aspect waarnaar ik heb verwezen, niet garanderen. Het kunnen voldoen aan de eis van 1,5 meter afstand in een situatie waar 3 of meer kinderen bij elkaar zijn, wordt vrijwel onmogelijk zo niet helemaal onmogelijk. Daar komt nog bij dat er kinderen en leraren zijn met een medische indicatie waar ook rekening mee gehouden moet worden.’

Op grond van haar naar voren gebrachte standpunt heeft mw Coffie een serie vragen gesteld: Zijn er gegevens beschikbaar over hoeveel kinderen in de leeftijd t/m 17 jaar positief bevonden zijn en ook hoeveel leraren die aan deze kinderen les geven positief bevonden zijn? Welke zijn de maatregelen die genomen zijn om verspreiding van dit virus in de gedetecteerde situaties te voorkomen? Zijn er gegevens die aangeven welke de gemiddelde grootte van de klassen zijn waar de kinderen les krijgen? Zijn er gegevens over het gemiddelde aantal kinderen die zich in die klassen bevinden tijdens de schooltijden? Is er berekend hoeveel vierkante meter een kind nodig heeft om zich aan de 1,5 meter afstand te houden gedurende de uren dat hij/zij les krijgt samen met andere kinderen in dezelfde klas? Als de situatie van dien aard is dat die afstand niet gehanteerd kan worden, is het dan de bedoeling om het gebruik van mondkapjes verplicht te stellen tijdens de les en hoe lang kan een kind een mondkapje aan hebben? Met andere woorden: zijn er voldoende mondkapjes beschikbaar zodat de kinderen nieuwe mondkapjes kunnen opdoen tussen de lesuren door?

Mw Coffie vroeg ook hoe op een verantwoordelijke manier omgegaan kan worden met het voorschrift om pauze te houden, waarbij gedurende zeker 15 minuten een groot aantal kinderen tegelijk contact met elkaar hebben? Als iemand positief getest wordt voor het coronavirus, zijn er uitgebreide instructies voor degene die in quarantaine zit. Zijn er ook uitgebreide instructies voor leerlingen en leraren op school? Als het antwoord ontkennend is, kunnen er relevante uitgebreide instructies gemaakt worden, op dezelfde wijze zoals deze gemaakt zijn voor degenen die in quarantaine zitten? Wordt er rekening gehouden met niet-persoonlijke hygiëneprocedures, zoals het regelmatig desinfecteren van plekken waar leerlingen en leraren regelmatig mee in contact komen, zoals deurknoppen, tafels, bureau,

waterkranen enz.? Wordt ervoor gezorgd dat scholen de benodigde materialen hebben, zoals ‘faceshields’, mondkapjes, ontsmettingsmiddel en papieren handdoekjes? Wordt er rekening mee gehouden dat de tijd blijft lopen en de kosten voor deze spullen blijven oplopen en een financiële last kunnen worden die de schoolbesturen niet kunnen dragen?