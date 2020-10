Debat, technische briefing en rondetafelgesprek over corona: volg het live

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 14 oktober vanaf 15.00 uur over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Voorafgaand aan dit debat krijgen Kamerleden vanaf 09.30 uur een technische briefing. U vindt de powerpointpresentaties in dit bericht. Op donderdag 15 oktober is er vanaf 10.00 uur een rondetafelgesprek over de Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19. U kunt de bijeenkomsten live volgen via deze site en de app Debat Direct.

Technische briefing

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseert van 09.30 tot 13.00 uur een technische briefing. De Kamerleden krijgen een update van de ontwikkelingen rond het coronavirus van Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Karina Raaijmakers, directeur Toezicht & Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit en van Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Presentaties

Bekijk de powerpointpresentatie van Ernst Kuipers, voorzitter van het LNAZ

Bekijk de powerpointpresentatie van Karina Raaijmakers, directeur Toezicht & Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit

Bekijk de powerpointpresentatie van Jaap van Dissel, directeur Infectieziektenbestrijding bij het RIVM

Plenair debat: ontwikkelingen rondom coronavirus

De Kamer debatteert vanaf 15.00 uur in de plenaire zaal over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Voor het debat komen naar verwachting minister-president Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de Kamer.

Rondetafelgesprek

Op donderdag 15 oktober is er het rondetafelgesprek over de tijdelijke wet. Het RIVM heeft aangegeven bij de bestrijding van COVID-19 behoefte te hebben aan inzicht in drukte en verplaatsingen op bevolkingsniveau. Het verzoek van het RIVM is om dit inzicht te creëren op basis van telecomdata: locatiegegevens van gebruikers van mobiele telefoons. De Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM, die het kabinet heeft ingediend bij de Tweede Kamer, regelt dat. Tegelijk wil het wetsvoorstel voorkomen dat de gegevens herleidbaar zijn naar individuen. In de laatste nota van wijziging heeft het kabinet nog een extra anonimiserende maatregel toegevoegd. In het rondetafelgesprek, georganiseerd door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK), kunnen Kamerleden vragen stellen aan externe experts. Dit is het overzicht van de deskundigen:

10.00 -10.30 uur: Privacy-experts (juridisch en technisch)

Remco van der Hofstad, TU Eindhoven

Pieter Nooren, TNO

10.35 – 11.05 uur: Privacy-experts (juridisch en technisch)

Lotte Houwing, Bits of Freedom

Matthijs Koot, Secura

11.10 – 11.40 uur: Telecomproviders en databedrijven

Paul Kremer, Mezuro

Wim van Slooten, MOA

11.45 – 12.15 uur: Telecomproviders en databedrijven

Margreet Hoekstra, T-Mobile

Jasper Spanbroek, KPN

Volg het live