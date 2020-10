VISHON ta opta pa transparensia total pa kontratashon di proyektonan OHO

Willemstad 15 di òktober 2020 – Awor ku gabinete Rhuggenaath ta bai traha riba un agènda di ehekushon i reforma, en konekshon ku e akuerdo polítiko pa loke ta trata e landenpakket, VISHON ta supliká gabinete pa inkluí tur suministradó. Huntu ku oposishon, sektor privá, sindikato i pueblo mester buska “common ground” pa asina karga e agènda di ehekushon i reforma konhuntamente. Ku esaki ta garantisá ku e agènda di ehekushon i reforma ta keda na vigor si dado kaso tin kambio di gobièrnu, despues di elekshon na mart.

VISHON ta rekordá gobièrnu tokante e ‘regeerakkoord’ kaminda ta enfatisá e importansia di transparensia den relashon ku bon maneho. E reportahe di investigashon di Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) ku ta bai tokante kontratashonnan hasí dor di gobièrnu ta pinta un kuadro bastante partikular. Rekenkamer ta konkluí den e reportahe ku ta desviá ku frekuensia. Di mas ku 71% (Nafl 175.7 mion) di e kontratashonnan públiko ARC no por bisa ku seguridat si a desviá konforme regla. A lo ménos 25% ( Nafl 63.9 mion) di e kontratashonnan ta defisiente. Esaki ta hasi e desviashonnan aki ilísito. E sobrá 3% (Nafl. 3.3 mion) ta e porsentahe kaminda a desviá sin ku esaki a wòrdu akordá promé. VISHON ta kurioso pa sa si gobièrnu a hasi algu ku e konklushon i rekomendashonnan di e reportahe di investigashon aki di ARC. Si ta asina, a hasi korekshon? Ku mira riba e agènda di ehekushon i reforma i e fiansa ku gobièrnu a tuma serka Hulanda, VISHON ta opta pa for di awor aki desaroyá un maneho pa krea transparensia rondó di e rekursonan finansiero ku lo bira disponibel.

E echo ku e rekursonan lo kai bou di maneho di e “hervormingsentiteit’ (OHO) no ta un garantia ku e kontratashonnan lo sosodé di un forma transparente. VISHON ta partidario pa traha un kalènder anual a base di e agènda di ehekushon i reforma. Di e forma aki suministradónan, konsehero i kontratista ta na altura di e proyektonan pa kua nan por inskribí. Tambe VISHON ta opta pa un registro di kontratashon ku ta ‘online’, kaminda pueblo ta haña bista riba e proseso di kontratashon di e suministradó òf konsehero selektá i pa montante ku esaki a tuma lugá.

Mirando e echo ku ta sèn di e pagadó di belasting lo kubri e fiansanan ku Kòrsou ta sera ku Hulanda, VISHON ta pensa ku ta na su lugá ku gobièrnu ta kompletamente transparente.

Un portal digital pa traha e kalènder di registrashon di kontratashon no mester kosta hopi. E portal di NOW ta un inisiativa privá i a ofresé esaki grátis na gabinete Rhuggenaath. Kisas ta posibel pa hasi esaki di mes un manera pa kontratashon tambe. E tim di VISHON ta dispuesto pa aportá pa por realisá e inisiativa aki. Pueblo tin derechi di sa na unda su sèn ta bai, si e ta repartí di un forma honesto i si e ta kumpli ku e resultado proponé.

NEDERLANDS

VISHON opteert voor volledige transparantie bij aanbesteding van OHO projecten

Willemstad 15 oktober 2020 – Nu Kabinet Rhuggenaath, naar aanleiding van het politiek akkoord rondom het landenpakket, werk gaat maken van een uitvoerings- en investeringsagenda wil VISHON het kabinet adviseren om alle stakeholders te betrekken. Ga samen met de oppositie, de private sector, vakbonden en burgers op zoek naar ‘common ground’, zodat de uitvoerings- en investeringsagenda breed gedragen wordt. Hiermee garanderen we dat de uitvoerings- en investeringsagenda ook bij een eventuele wijziging van de regeringssamenstelling, na de verkiezingen van maart, wordt voortgezet.

Ook vind VISHON het belangrijk om de regering te herinneren aan haar regeerakkoord, waarin zij zich duidelijk uitspreekt over het belang van transparantie in relatie tot goed bestuur. Het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), rondom aanbestedingen door de overheid, schetst een beeld rondom aanbesteding dat er niet om liegt. De Rekenkamer concludeert in haar onderzoeksrapport dat afwijking eerder regel dan uitzondering is. Over 71% (Nafl. 175.7 miljoen) van de openbare aanbestedingen kan de ARC niet met zekerheid zeggen of afwijkingen van openbare aanbesteding volgens de regels heeft plaatsgevonden. Tenminste 25% (Nafl. 63,9 miljoen) van de aanbestedingen is ondeugdelijk omdat deze in strijd met de interne regels is goedgekeurd. Dit maakt deze afwijkingen onrechtmatig. De resterende 3% (Nafl. 3,3 miljoen) van de afwijkingen is uitgevoerd zonder vooraf te zijn goedgekeurd. VISHON vraagt zich ten eerste af of de overheid iets heeft gedaan met de conclusie en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van de ARC, en zo ja, of er significante verbeteringen zijn geboekt.

Met het oog op de op handen zijnde uitvoerings- en investeringsagenda en het daaraan gekoppelde geld wat de Curaçaose overheid van Nederland gaat lenen, opteert VISHON om al in dit stadium een flankerend beleid te ontwikkelen om transparantie te creëren rondom de financiële middelen die ter beschikking komen. Het feit dat de middelen in beheer komen van de hervormingsentiteit (OHO) wil namelijk nog niet zeggen dat aanbestedingen transparant zullen verlopen. VISHON is er voorstander van om jaarlijks een aanbestedingskalender op te stellen op basis van de uitvoerings- en investeringsagenda. Hierdoor hebben leveranciers, aannemers en consultants tijdig inzicht in de projecten waarop zij kunnen inschrijven dat begrotingsjaar.

Ook opteert VISHON voor een online aanbestedingsregister, waarmee het publiek inzicht krijgt in het aanbestedingsproces, in de leverancier, aannemer of consultant die geselecteerd is en tegen welk bedrag de gunning heeft plaatsgevonden. Aangezien de belastingbetaler op gaat draaien voor de leningen die Curaçao aangaat met Nederland acht VISHON het op zijn plaats dat de overheid hierin volledige transparantie verleent. Het opzetten van een portal om de aanbestedingskalender en aanbestedingsregister digitaal beschikbaar te stellen hoeft niet veel te kosten. Zo is e portal voor de NOW regeling opgezet via een privaat initiatief en is kosteloos aangeboden aan Kabinet Rhuggenaath. Wellicht dat de overheid een aanbestedingsportal op dezelfde wijze kan ontwikkelen. Het ICT-team van VISHON helpt de regering graag bij de uitwerking en realisatie van een dergelijk initiatief. Zo heeft de bevolking inzicht in waar haar geld naartoe gaat, of het eerlijk wordt verdeeld en of het beoogde resultaat wordt behaald.