Tin 3 kaso di Covid- 19 ku a bini aserka. A informá e personanan i nan ta den isolashon.

Riba 27 di òktober 2020 tin 5 kaso aktivo di Covid-19 na Boneiru.

Tin 126 persona ku a rekuperá i no tin niun hende na hospital. Bo tin keintura, doló di garganta òf kualke otro síntoma relashoná ku Covid-19? Keda bo kas i yama 0800-0800.

#PreveníCorona #coronaBonaire #coronaBoneiru

Er zijn 3 nieuwe positieve gevallen van Covid-19. De positief geteste mensen zijn geïnformeerd en in isolatie.

Op 27 oktober 2020 zijn er 5 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire. 126 personen zijn hersteld en er zijn geen ziekenhuisopnamen. Heb je verhoging, keelpijn of andere klachten die wijzen op Covid-19? Blijf thuis en bel 0800-0800.

#PreveníCorona #coronaBonaire #coronaBoneiru

There are 3 additional positive cases of Covid-19. The people who tested positive have been informed and are in isolation.

On October 27th , 2020 there are 5 active cases of Covid-19 on Bonaire. 126 persons have recovered and no people are admitted to hospital. Do you have a fever, sore throat or other complaints related to Covid-19? Stay at home and call 0800-0800.

#PreveníCorona #coronaBonaire #coronaBoneiru