Pago di Sosten Laboral pa e luna di òktober 2020

Willemstad – Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar (SOAW) ta partisipá lo siguiente: Pago na personanan ku a pèrdè trabou despues di 15 mart 2020 i ku ainda tin derecho riba sosten laboral lo kuminsá tuma lugá for di djamars 3 di novèmber próksimo. Rekargo di karchi sosial pa komestibel di personanan ku a pèrdè trabou promé ku 15 di mart i ku ainda tin derecho riba sosten lo kuminsá risibí esaki riba nan karchi for de djaluna 2 di novèmber.

Risibidónan di ònderstant lo risibí rekargo di nan karchi sosial riba djabièrnè 6 i djabièrnè 20 novèmber 2020.

Ken ainda tin derechi riba Sosten Laboral?

Tur hende ku ta risibí Sosten Laboral sea den forma efektivo òf pa medio di un karchi sosial i ku a kontestá nan WhatsApp òf e e-mail ku nan a risibí pa indiká nan status laboral mediante e formulario digital nobo.

Personanan ku no indiká esaki promé ku 30 di òktober lo NO risibí pago for di dia 3 di novèmber i lo NO risibí rekargo riba nan karchi for di dia 2 di novèmber 2020.

Tur persona ku indiká nan status despues òf petishonnan ku a drenta nobo, lo haña pago despues, ku ta den transkurso di e luna di novèmber 2020. Tene kuenta ku personanan ku tin un otro kuenta di banko ku no ta Maduro & Curiel’s Bank, lo risibí nan pago despues di 2 a 3 dia di trabou.

Informashon korekto

Tambe SOAW ta rekordá tur persona ku si bo no a duna informashon korekto o bo a retené informashon i esaki wòrdu deskubrí, bo tin ku paga bèk tur loke bo a kobra di mas.

Sosten via HelpDesk SOAW

HelpDesk SOAW tei pa resipientenan di Sosten Laboral ku mester di ayudo pa yena e formulario digital nobo. Esaki por sosodé solamente mediante un sita. Por hasi bo sita via Telefòn na 724-5309, Whatsapp 510-7629, 690-2900 òf mail via sostenemi@fondodisosten.org.