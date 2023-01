Studiantenan di UoC ku nan propio evento di pelíkula

17 di januari 2023

Willemstad – Studiantenan di University of Curaçao ta organisando un anochi di cine yama Movie kaminda lo bai pasa e pelikula Uncharted. Tambe, lo bai tin e oportunidat pa por hunga diferente wega I gana premionan. Na e evento lo bai tin un area di saka potret presente i por kumpra bebida i kos di kome serka e studiantenan tambe. E evento lo tuma luga den e gran aula di University of Curaçao dia 22 di januari, di 6’or di atardi pa 10’or di anochi. Entrada ta kompletamente gratis I pa partisipa pa hunga i gana diferente premio ta kosta solamente 5 Florin.

Lo tin 3 wega ku tur bishitante por partisipá na djé pa gana diferente premio na e evento, un wega prome i dos wega despues di e pelikula. E weganan ku lo tuma luga na e evento ta trivia di e pelikula, un sorteo di karchi i un wega misterioso. Tin diferente premionan pa gana inkluyendo un “day pass” na Kunuku Aqua Resort.

Studiantenan di terser aña di e estudio Business & Management ku ta sigui e minor di Marketing ta organisando e evento pa e kurso di Customer Experience Management. Durante e kurso aki e studiantenan ta siña tokante e eksperiensia di e bishitante na un evento i kon nan mester pensa riba esaki ora di organisá un evento. Dor di laga e studiantenan mes organisá un evento nan por eksperimentá esaki i gana eksperiensia ku guiansa di nan dosente.

E studiante a haña un temporada di 2 luna pa organisa e evento aki. Despues di vários seshon di brainstorming tokante diferente tipo di evento, e studiantenan a disidí pa organisá un anochi di cine. Pa por a realisá e evento aki, e estudiantenan a organisá dos diferente fondo rekaudatorio, un “carwash” i un bake sale.

Bo ta interesa den bishita e evento aki? Por sigui e evento via e redenan sosial Instagram @moviemadness.curacao i Facebook @moviemadnesscuracao. E studiantenan ta invitá henter pueblo di Kὸrsou pa bin bishitá e tremendo evento aki.

Pa mas informashon tuma kontakto ku nos via nos e-mail moviemadnesscuracao@gmail.com I lo bo risibí un link kaminda bo por registra i kumpra un ticket. E ticket lo duna bo e oportunidat pa partisipa den diferente weganan i e oportunidat pa gana premionan fantástiko.

Studenten van de University of Curaçao organiseren eigen filmevenement

17 januari 2023

Willemstad – Studenten van de University of Curaçao organiseren zelf een filmevenement, genaamd Movie Madness. Naast het kijken van de film Uncharted kunnen ook spellen gespeeld worden en hierdoor prijzen winnen. Er is ook een photobooth aanwezig en men kan drank en snacks kopen bij de studenten. Het evenement vindt plaats in de grote aula van de University of Curaçao op aankomende zondag 22 januari van 18:00 uur tot 22:00 uur. Een kaart om deel te nemen bij het winnen van verschillende prijzen van dit evenement kost slechts Naf 5,-. Het evenement zelf is gratis te bezoeken!

Er zullen 3 spellen gespeeld worden om de prijzen te winnen op het event, een zal plaatsvinden voor de film en twee na de film. De spelelementen die aanwezig zijn op het evenement zijn onder andere een trivia, een ticket loterij en een verrassingsspel. Bij het deelname van deze spellen heeft men de kans om verschillende prijzen te winnen waarvan een, een dag pas bij Kunuku Aqua Resort zal zijn.

Derdejaars studenten van de studie Business & Management die de minor Marketing volgen, organiseren dit evenement voor het vak Customer Experience Management. Bij dit vak leren de studenten over de ervaring van de bezoeker op een evenement en hoe ze hieraan moeten denken tijdens het organiseren van een evenement. Deze vaardigheden leren de studenten door zelf een evenement te organiseren onder begeleiding van de docent.

De studenten hadden een periode van 2 maanden gehad om dit event voor te bereiden. Na een aantal brainstormsessies over verschillende soorten evenementen kwamen de studenten erachter, ‘we moeten een filmevenement gaan organiseren!’ Om dit evenement ook daadwerkelijk tot realisatie te laten brengen hebben de studenten twee verschillende fundraisers georganiseerd, een auto wasstraat en een bakesale.

Benieuwd naar het evenement? Het evenement is te volgen via de social mediakanalen Instagram op @moviemadness.curacao en op Facebook via @moviemadnesscuracao. De studenten nodigen iedereen uit om het evenement bezoeken.

Via ons e-mail moviemadnesscuracao@gmail.com ontvang je een link waarmee je je kunt registreren en een ticket kopen. Dit geef je de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende spelletjes en de kans om fantastische prijzen te winnen.