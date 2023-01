Dia 22 di Yanüari 2023, VKC lo organisá un dia di informashon, pa esnan ku ta interesá pa djoin VKC.

VKC lo kuminsa rekutá personanan pa kuminsa ku treinen e aña’ki. E treinen lo dura mas of menos

14 luna, I lo tuma lugá 2 dia den siman anochi i riba djadumingu mainta.

Interesadonan mester tin un edat minimo di 21 aña I maksimo 35 aña pa por partisipá.

E aña aki tambe lo rekutá persona pa ku e tim di reskate. E kondishonan pa por partisipá den e tim di

reskate ta menos, i edat ta for di 21 aña. Si bo ta interesá pa yuda den e tim aki, por akudi tambe na

e dia di informashon dia 22 awor. E tim di reskate tin mester di profeshonalnan riba tur tereno.

E dia di informashon ta kuminsa 8:30 di mainta I lo kaba 12 or di merdia. Pa partisipá mester manda

un email na bopl@vkcur.org ku bo number kompletu, number di sedula I number di telefon selular.

Komo ku ta subi tereno military, no por akudi e dia ei mes, komo ku tin ku registra tur partisipante

delanta. E ultimo dia pa inskribí pa e dia di informashon lo ta djabierne 20 di yanüari pa 12 di merdia.

Ta pidi pa tur hende ta na tempu, komo despues no por drenta mas den Kazerne.

