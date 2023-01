‘PAGA BO BUT’ SERÁ PA PÚBLIKO

Djaweps 19 di yanüari 2023, lokèt di ‘Paga bo But’ di Ministerio Públiko lo ta será pa públiko pa

motibu di un kurso pa personal. Por hasi uso di e sistema online pa hasi pago di but habrí via bo

banko riba kuenta di MCB 23329801 of via di Pagafasil. No lubidá di menshoná e number di e

OPV. Por haña mas informashon tambe tokante di but habrí via Whatsapp: +59994342120 òf

+59994342122. Sigui nos tambe riba Facebook: Paga bo But. Riba djabièrnè 20 di yanüari 2023,

lokèt di ‘Paga bo but’ lo ta habrí atrobe pa tur transakshon. Nos diskulpa pa kualkier

inkombeniente.

‘PAGA BO BUT’ GESLOTEN VOOR PUBLIEK

Het loket van ‘Paga bo But’ van het Openbaar Ministerie zal op donderdag 19 januari 2023 de

hele dag gesloten zijn voor het publiek in verband met een cursus voor het personeel. U kunt uw

openstaande boetes u online betalen via uw bank op rekeningnummer 23329801 van de MCB of

bij Pagafasil. Vergeet niet uw OPV nummer te vermelden. Voor meer informatie over

openstaande boetes, Whatsapp: +59994342120 of +59994342122. Volg ons ook op Facebook:

Paga bo But. Op vrijdag 20 januari 2023 is het kantoor weer open voor het doen van de

gebruikelijke transacties. Onze excuses voor het ongemak.