Spich di dr. Marian Luinstra-Passchier riba 30 di òktober

Kralendijk – Despues ku pa dos siman i mei nos no tabatin kaso nobo di hende ku a pega ku e vírùs, e siman akí nos a haña tres kaso aserka. Ta tres hende ku a bini di Hulanda pa Boneiru. Tempu ku a suavisá e reglanan pa bini Boneiru, nos tabata sa ku ratu ratu hende ku COVID diesnuebe lo bini nos isla. Por ehèmpel hende for di Hulanda, Kòrsou òf otro lugá.

Esei no ta problema, tanten ku nos tin e vírùs bon kontrolá. I esei ta nèt loke a pasa e siman akí. Na momento ku tabata nesesario, nos a drenta mesora den akshon. E tres hendenan ku a pega ku e vírùs, a bai mesora den isolashon. Nan tabatin kontakto ku par di hende, e hendenan akí ta den karentena awor. E chèns ku e vírùs a plama ta masha chikitu.

COVID diesnuebe lo keda pa basta tempu ainda serka nos. Loke ta importante ta pa nos siña biba ku e vírùs. Esei ta nifiká ku nos mester kontrolá e kasonan di hende ku ta pega ku e vírus. Nos ta hasi esei pa nos por sigui biba mas seif ku ta posibel. P’esei nos ta limitá e kantidat di hende ku tin mag di drenta Boneiru. Nos ta pidi nan pa yena un deklarashon di salú i pa nan hasi un PCR tèst pa mas trempan setentidos ora promé ku nan buelo. Pa por bini Boneiru, resultado di e tèst mester ta negativo. E kompanianan di aviashon ta kontrolá esaki promé ku buelo sali.

Ora e pasaheronan yega Boneiru, nos ta kontrolá esei un biaha mas. Asina nos ta hasi e chèns mas chikitu ku un hende ku a pega ku e vírùs ta bini Boneiru. E chèns ei no ta sero. Nos sa ku nos no por evitá shen porshento ku COVID diesnuebe ta yega nos isla. Despues ku hende yega Boneiru, por resultá ku nan a pega tòg ku e vírùs. Por ta ku ora di kontrolá, tin kos ku esun ku a kontrolá no a kai ariba.

Ta p’esei ta masha importante pa tur hende tene nan mes na e reglanan básiko. Nos di nos banda ta investigá bon ta unda fuente di e vírus ta. I ku ken e hende ku a pega ku e vírùs tabatin kontakto. Si mester hende ta bai mesora den isolashon òf den karentena. Ku un aparato nobo pa hasi tèst, nos kapasidat di tèst a bira mas grandi. Awor nos ta haña resultado di tèst mas lihé. Asina nos ta tene e vírùs bou di kontrol.

Huntu nos a mustra e lunanan ku ta tras di lomba ku nos por. Awor ta importante pa nos sigui hasi esei. Nos ta konta ku boso koperashon. Bo konosé hende ku a bini Boneiru? Òf bo tin hende di bishita ku a bin pa vakashon? Splika nan ki ta e reglanan ku ta konta na nos isla. Bisa nan ku nan por yama sero ochoshen sero ochoshen si nan haña keho ku por tin di aber ku COVID diesnuebe. Bo konosé hende ku ta den isolashon òf den karentena? Yuda nan, pa nan pasa e temporada akí sin doló di kabes. Hasi kompra pa nan òf yama nan mas regular na telefòn. Wak sí pa bo no yega muchu serka di nan!

Nos por sigui biba manera nos ta kustumá mas tantu posibel, basta nos sigui kumpli ku e reglanan básiko manera:

Sigui mantené distansia di un meter i mei di otro hende

Bai kas mesora ora bo tin keho ku por tin di aber ku COVID diesnuebe i yama pa traha un sita pa tèst.

Nos ta konta ku boso.

Toespraak van dr. Marian Luinstra-Passchier op 30 oktober

Kralendijk – Na een periode van tweeëneenhalve week zonder nieuwe besmettingen, hebben we deze week drie gevallen gehad. Het gaat om drie mensen die vanuit Nederland naar Bonaire zijn gekomen. Toen de regels om naar Bonaire te komen werden versoepeld, wisten we dat we af en toe mensen met COVID-19 op het eiland zouden krijgen. Bijvoorbeeld mensen uit Nederland of Curaçao, of andere landen.

Dat is niet erg, zolang we het virus goed onder controle hebben. En dat is precies wat er deze week is gebeurd. We zijn op het juiste moment meteen in actie gekomen. De drie mensen die met het virus besmet waren, zijn direct in isolatie gegaan. Ze hadden contact met een paar mensen, deze mensen zitten nu in quarantaine. De kans is heel klein dat het virus zich heeft verspreid.

COVID-19 zal nog lange tijd onder ons blijven. Het gaat erom dat we leren leven met het virus. Dat betekent dat we besmettingen onder controle moeten houden om zo veilig mogelijk te leven. Daarom beperken we het aantal mensen dat Bonaire binnen komt. En vragen we hen een gezondheidsverklaring in te vullen en maximaal 72 uur voor vertrek een PCR-test te doen. De uitslag moet negatief zijn om binnen te komen. De vliegtuigmaatschappijen controleren dit voor vertrek.

Als de passagiers op Bonaire aankomen, controleren we dat nog een keer. Zo verkleinen we heel erg de kans dat iemand besmet naar Bonaire komt. Die kans is niet nul. We weten dat we niet 100% kunnen voorkomen dat COVID-19 naar ons eiland komt. Na aankomst kan het blijken dat mensen toch besmet zijn. En het kan ook zijn dat er ergens bij de controle iets over het hoofd is gezien.

Daarom is het heel belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. En doen we van onze kant goed onderzoek naar de bron van het virus en de mensen met wie de besmette persoon contact had. Mensen gaan direct in isolatie of quarantaine als dat nodig is. De testcapaciteit op Bonaire is nu groter met een nieuw testapparaat. Daardoor krijgen we nu sneller de testuitslagen. Zo houden we het virus onder controle.

We hebben samen de afgelopen maanden laten zien dat we het kunnen. Nu is het belangrijk dat we dit blijven doen. We rekenen op uw medewerking. Kent u mensen die naar Bonaire zijn gekomen? Of heeft u vakantiegasten? Leg hen uit wat de maatregelen op het eiland zijn. Vertel dat ze naar 0800-0800 kunnen bellen als ze klachten krijgen die met COVID19 te maken kunnen hebben. Kent u mensen in quarantaine of isolatie? Ondersteun hen, zodat ze deze periode goed doorkomen. Haal boodschappen voor hen of bel vaker met hen. Zorg wel dat u niet te dicht in hun buurt komt.

We kunnen zo veel mogelijk blijven leven zoals we dat gewend zijn, als we ons maar aan de basisregels houden zoals :

1,5 meter afstand van elkaar houden,

bij klachten die met COVID-19 te maken kunnen hebben, direct naar huis gaan en bellen voor een testafspraak

We rekenen op u!

Speech by dr. Marian Luinstra-Passchier on Oktober 30th

Kralendijk – After a period of two and a half weeks without new infections, we have had three new cases this week. This involves three people who traveled to Bonaire from the Netherlands. When the restrictions for coming to Bonaire were eased, we knew we may occasionally get people with COVID-19 on the island. As for example people from the Netherlands, Curacao or other countries.

This should not be a problem as long as we have the virus under control. And this is exactly what happened this week. We took immediate action at the right time. The three people infected with the virus were put into isolation immediately. They had had contact with only a few people and these people are now in quarantine. The risk that the virus has spread is minimal.

COVID-19 will remain among us for a long time to come. We must learn to live with the virus. This means that we have to keep the infections under control in order to live as safely as possible. This is why we limit the number of people who enter Bonaire and why we ask them to complete a health declaration and take a PCR test no earlier than 72 hours before departure. The result of this test has to be negative to be able to enter Bonaire. The airline companies check this before departure.

When passengers arrive on Bonaire, we check this again. In doing so we greatly reduce the risk that someone should come to Bonaire infected. The risk of this, however, is not zero. We know that we can never be 100% sure of preventing COVID-19 from coming to our island. It may turn out after their arrival that some people were infected anyway. Additionally, it is also possible that something was overlooked at some point during the check.

This is why it is very important that everyone adheres to the basic rules. And we, for our part, properly investigate the source of the virus and trace the people with whom the infected person has been in contact. People are immediately put into isolation or quarantine if necessary. We have a new test device and now our test capacity on Bonaire is larger. As a result we also get the test results faster. This is how we keep the virus under control.

In recent months we have jointly shown that we can do it. It is important that we keep doing what we are doing. We are counting on your cooperation. Do you know people who have come to Bonaire or do you have holiday guests? Explain to them what the measures on the island are. Tell them to call 0800-0800 if they get symptoms related to COVID-19. Do you know people in quarantine or isolation? Support them so that they may get through this period successfully. Take them groceries or telephone them more often. But do make sure you don’t get too close to them.

We can keep living our lives as we were used to as much as possible, as long as we stick to basic rules such as:

Keep a distance of 1.5 meters from each other. If you have any symptoms that could be related to COVID-19, go home immediately and call for a test appointment.

We are counting on you!