Konsehal Daisy Coffie di Frakshon Coffie:

Personal den kuido na islanan BES tambe tin derecho riba gratifikashon!

Kralendijk, 2 di novèmber 2020 – Djabièrne 30 òktober konsehal Daisy Coffie di Frakshon Coffie a manda un karta ku pregunta pa Kolegio Ehekutivo di Boneiru ku e petishon pa e haña kontesta riba e preguntanan den reunion di Konseho Insular di djamars 3 di novèmber. Den su karta Daisy Coffie ta skirbi ku el a tuma nota di e e trato desigual ku gobièrnu hulandes ta praktiká relashoná ku dunamentu di gratifikashon na personal den kuido na Hulanda. E argumentunan ku ta usa na su konsepto no ta argumentunan obhetivo ku por hustifiká e trato desigual aki. Nos personal di kuido for di momento ku e pandemia a ataká Boneiru su komunidat tambe a traha bou di preshon i no na e ultimo lugá pa motibu di entre otro falta di kapasidat di kuido en general i spesialmente falta di kuido intensivo.

Nivel igual ku di Hulanda

No mas ku algun siman pasá riba insistensia di Kolegio Ehekutivo i en partikular diputado Nina Den Heyer, gobièrnu hulandes a bai di akuerdo pa rekonosé nos personal di kuido ku a sigui nos propio akademia FM Academy riba e mesun nivel ku nan koleganan den kuido na e parti oropeo di Hulanda. En general inspekshon a konstatá ku e nivel di kuido aki na Boneiru a subi te na e nivel di esun Ulandes. I tur esaki grásias na e dedikashon i esfuersonan i hasta sakrifisionan personal di esnan den kuido aki na Boneiru. No mester balotá e inseguridat pa nan salú ku ta eksistí na momentu ku tur dia di nobo e personal mester sali bai trabou koriendo e riesgo ku nan tambe por keda afektá. E preshon aki no ta unu di ser supestimá.

Rekonosementu pa trabou balioso

Pa tal rason Daisy Coffie ta kere ku ta mas ku hustu pa nos personal di kuido tambe risibí e gratifikashon aki komo muestra di rekonosementu di nan trabou balioso den e temporada di krísis aki, ku manera ta konosí ta leu di haña un solushon. Un rekonosementu asina su efekto motivante ta muchu mas grandi ku e efekto demotivante ku aktualmente korektamente e personal ta sinti ku e trato desigual ku nan ta risibí. No ta eksistí un diferensia esensial entre e funshon di un personal den kuido na Hulanda Oropeo i na Hulanda Karibense. Pues konsekuentemente no por, ni mag di eksistí un diferensia den e pago di un gratifikashon.

Pregunta

Den su karta konsehal Daisy Coffie a hasi e siguiente preguntanan na Kolegio Ehekutivo c.q. e diputado enkargá. Kolegio Ehekutivo a tuma nota di e pago di gratifikashon na personal di kuido na Hulanda relashoná ku nan dedikashon ekstraordinario den e temporada di krísis aki okashoná pa Covid-19? Si ta asina, Kolegio Ehekutivo a tuma nota ku e gratifikashon aki lo no konta pa nos profeshonalnan den kuido? Kolegio Ehekutivo ta di akuerdo ku e argumentu(nan) ku a usa pa krea e desigualdat aki? Si Kolegio Ehekutivo no ta di akuerdo ku e argumentunan, Kolegio Ehekutivo den un forma formal a informá gobièrnu hulandes di e posishon di Kolegio Ehekutivo i Kolegio Ehekutivo por pasa e informashon aki pa Konseho Insular? Kolegio Ehekutivo ta na altura di e posishon ku Fundashon Mariadal a tuma den esaki i igualmente e posishon ku e sindikato ku ta representá e gran mayoria di profeshonalnan den kuido a tuma? Si Hulanda mantené su posishon di trato desigual, Kolegio Ehekutivo tin instrumentonan na su disposishon pa atendé ku nos profeshonalnan den kuido pa den un òf otro forma finansieramente nan risibí un gratifikashon?

Raadslid Daisy Coffie van Fractie Coffie:

Zorgmedewerkers op de BES-eilanden hebben ook recht op een bonus!

Kralendijk, 2 november 2020 – Raadslid Daisy Coffie heeft vrijdag 30 oktober een brief met vragen gestuurd naar het Bestuurscollege van Bonaire met het verzoek om deze vragen in de eilandsraadvergadering van dinsdag 3 november te beantwoorden. In haar brief schrijft Daisy Coffie dat ze kennis heeft genomen van de ongelijke behandeling die de Nederlandse regering toepast i.v.m. het toekennen van een bonus aan zorgmedewerkers in Nederland. De argumenten die gebruikt worden zijn volgens Coffie geen objectieve argumenten die deze ongelijke behandeling kunnen rechtvaardigen. Ook onze zorgmedewerkers hebben vanaf het moment dat de pandemie de Bonairiaanse gemeenschap in zijn greep kreeg onder druk gewerkt en niet in de laatste plaats vanwege onder andere het gebrek aan zorgcapaciteit in het algemeen en in het bijzonder gebrek aan intensive care-zorg.

Hetzelfde niveau als in Nederland

Nog maar enkele weken geleden is de Nederlandse regering – na aandringen van het BC en in het bijzonder gedeputeerde Nina den Heyer – ermee akkoord gegaan om onze zorgmedewerkers te erkennen die hun opleiding op onze eigen FM Academy hebben gevolgd, op hetzelfde niveau als hun collega’s in de zorg in het Europese deel van Nederland. De inspectie heeft geconstateerd dat het niveau van zorg op Bonaire opgetrokken is tot hetzelfde niveau als in Nederland. En dit alles dankzij de persoonlijke inzet en inspanning en zelfs offers van het zorgpersoneel hier op Bonaire. De onveiligheid m.b.t. hun gezondheid moet niet onderschat worden op het moment dat deze zorgmedewerkers elke dag weer opnieuw naar hun werk gaan, terwijl ze het risico lopen ook besmet te worden. Deze druk moet zeker niet miskend worden.

Erkenning voor waardevol werk

Om die reden denkt Daisy Coffie dat het niet meer dan billijk is dat ook onze zorgmedewerkers deze bonus ontvangen als blijk van erkenning voor hun waardevolle werk in deze crisistijd, waar zoals bekend nog lang geen oplossing voor is. Het motiverende effect van zo’n erkenning zal vele malen groter zijn dan het demotiverende effect die de zorgmedewerkers momenteel terecht ervaren met de ongelijke behandeling die ze ondergaan. Er bestaat geen essentieel verschil tussen de functie van een zorgmedewerker in Europees Nederland en in Caribisch Nederland. Bijgevolg kan en mag er dus geen verschil bestaan in de uitbetaling van een bonus.

Vragen

In haar brief stelt raadslid Daisy Coffie de volgende vragen aan het Bestuurscollege cq de betreffende gedeputeerde. Heeft het BC kennis genomen van de betaling van een bonus aan zorgmedewerkers in Nederland, i.v.m. hun buitengewone inzet in deze crisistijd veroorzaakt door Covid-19? Als het antwoord bevestigend is, heeft het BC er kennis van genomen dat deze bonus niet geldt voor onze zorgmedewerkers? Is het BC het eens met de argumenten die gebruikt zijn om deze ongelijkheid te creëren? Als het BC het niet eens is met de argumenten, heeft het BC dan op formele wijze de Nederlandse regering op de hoogte gebracht van het standpunt van het BC en kan het BC deze informatie aan de Eilandsraad doen toekomen? Is het BC op de hoogte van het standpunt dat Fundashon Mariadal in deze heeft ingenomen en ook van het standpunt van de vakbond die een grote meerderheid van de zorgmedewerkers vertegenwoordigt? Als Nederland volhardt in haar standpunt van ongelijke behandeling, heeft het BC dan financiële middelen tot haar beschikking om onze zorgmedewerkers tegemoet te komen zodat zij op één of ander manier een bonus kunnen ontvangen?