Kamervoorzitter Khadija Arib neemt eredoctoraat in ontvangst

Kamervoorzitter Khadija Arib heeft vanmiddag een eredoctoraat in ontvangst genomen van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Zij zei tijdens de digitale uitreiking zeer vereerd te zijn. “Het eredoctoraat sterkt mij in mijn uitgangspunt als Kamervoorzitter dat iedereen respect moet hebben voor elkaars mening.”

De VU kende haar de titel toe vanwege haar ‘grote bijdrage aan de positie van migrantengroepen in onze samenleving en haar inzet voor de waarden van de democratie, met speciale aandacht voor de stem van minderheden’.

In haar dankwoord zei Khadija Arib dat dit voor haar een ‘ongelooflijk bijzonder moment’ was: “Ik heb me altijd ingezet voor gelijke rechten en voor universele waarden. Als Kamervoorzitter waak ik er daarom voor dat men respect heeft voor elkaars mening. Die universele waarden staan de laatste tijd onder druk. Ik noem de moord op de Franse leraar Samuel Paty en het feit dat een Nederlandse leraar heeft moeten onderduiken wegens bedreigingen. Dit eredoctoraat sterkt mij in mijn houding als Kamervoorzitter en maakt ook dat ik extra verantwoordelijkheid op mijn schouders voel.”

Videoviering

Een eredoctoraat wordt verleend aan mensen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de wetenschap of bijvoorbeeld in de politiek of maatschappij. De VU reikte er vanmiddag drie uit, ter gelegenheid van haar 140-jarig bestaan.De andere twee eredoctoraten werden uitgereikt aan hoogleraar en gedragseconoom Ernst Fehr en hoogleraar internationale betrekkingen en politicologie Anne-Marie Slaughter.

Koningin Máxima sprak de diesrede uit. De feestelijke bijeenkomst vond geheel digitaal plaats. Kamervoorzitter Khadija Arib sprak haar speech uit vanuit de Tweede Kamer.

Open dialoog

Khadija Arib kreeg het eredoctoraat van de faculteit Sociale Wetenschappen. Erepromotor Halleh Ghorashi noemde haar ‘op veel vlakken een lichtend voorbeeld’, onder andere als migrant die op 15-jarige leeftijd naar Nederland is gekomen en hier een belangrijke positie heeft opgebouwd. Volgens Ghorashi laat de Kamervoorzitter ‘passie, professionaliteit en geloof in de democratie’ zien, staat zij in haar functie boven de partijen en behandelt zij tegenstanders met respect en waardigheid. “Voor haar telt niet alleen de meerderheid, maar iedere stem.” Tenslotte is zij ook een lichtend voorbeeld vanwege haar ‘warme menselijkheid’.