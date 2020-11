De Kustwacht onderschept boot met ongedocumenteerden en vermoedelijke drugs

De Kustwacht heeft gisteravond een verdachte boot waargenomen die richting Aruba voer.

Daarop heeft het RCC het Dash vliegtuig uitgestuurd om de boot te identificeren. Bij aankomst

bij de boot zag de bemanning van het vliegtuig een yola type boot met verschillende personen

aan boord.

Het RCC heeft direct een Metal Shark eenheid naar de locatie gestuurd om de yola te

onderscheppen. Echter de kapitein aan boord van het vaartuig gaf geen gehoor aan de

waarschuwingssignalen van de Kustwacht om de boot te stoppen. Daarop heeft het

kustwachtpersoneel een schot op de motor van de boot gelost om deze uit te schakelen.

Gedurende deze operatie is een persoon aan boord van de yola gewond geraakt.

Waarschijnlijk ketste de kogel terug van de motor en heeft die de persoon gewond. Aan boord

van de boot bevonden zich 10 ongedocumenteerden die aan de Warda nos Costa zijn

overgedragen. De gewonde persoon is in het ziekenhuis aan zijn wond behandeld en doet het

goed.

Gedurende de operatie op zee heeft de Metal Shark bemanning de personen aan boord van het

vaartuig pakketten in zee zien gooien. Deze pakketten zijn later uit het water gehaald, het

bleken 11 jerry cans met vermoedelijke inhoud van drugs. De succesvolle operatie is een goede

samenwerking tussen de ketenpartner diensten van de Kustwacht, Warda nos Costa en het

Korps Politie Aruba geweest.

Wardacosta ku detencion di indocumentado y supuesto contrabanda den jerry cans

Ayera den oranan di anochi lat, Wardacosta su punto di sosten na Aruba a tene un accion riba

lama cual a resulta den detencion di indocumentado y ‘jerry cans’ cual ta sospecha ku tin

contenido di droga.

Ayera nochi e sistema di radar Wardacosta a detecta un boto biniendo direccion di Aruba.

Mesora Wardacosta a dirigi su avion Dash pa bai identifica un lancha ku diferente persona na

bordo. A saca un unidat di Metal Shark pa intersepta e lancha mas lihe posibel riba lama.

Durante di e interceptacion personal di Wardacosta a duna diferente señal pa para e boto, pero

e capitan no a duna oido na e notificacionnan aki y a purba hui ku e boto. Personal di

Wardacosta a haya nan ta los tiru di advertencia riba e boto pa por obliga e capitan pa para e

lancha. Como ku e capitan no a duna oido na e diferente advertencianan pa para e boto, e

personal na bordo di e Metal Shark a haya nan ta los tiru dirigi riba e motornan di e lancha pa

por logra para esaki. Den e accion aki un persona na bordo di e lancha a resulta herida na su

pia a consecuenscia di un bala ku a dal den e motor di e boto y bai riba e persona y herida

esaki na su pia. Unabes ku a yega Savaneta ku e lancha a baha tur e 10 indocumentado pa

sigui hasi investigacion y trata e persona herida mas pronto posibel. Personal di Warda nos

Costa y KPA tawata presente pa duna asistencia ku tur e prosesonan.

Na momento di e detencion personal di Wardacosta a mira tambe ku e personanan abordo di e

lancha tawata tira paketenan for di bordo. Den lama a logra haya 11 jerry cans cual ainda e

contenido no ta conosi, ta sospecha ku esakinan lo por ta contene droga. E caso ta den pleno

investigacion y e indocumentadonan a ser entrega na KPA. E accion tawata un bon

colaboracion entre e partnerdienstnan di Wardacosta, Warda nos Costa y Cuerpo Polisial

Aruba.