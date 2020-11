Ministernan di Gabinete Rhuggenaath a pèrdè kòntròl pa basta tempu kaba / De Ministers van Kabinet Rhuggenaath zijn allang niet meer ‘in control’

Ministernan di Gabinete Rhuggenaath a pèrdè kòntròl pa basta tempu kaba



Willemstad 10 di novèmber 2020 – Durante e konferensia di prensa ku normalmente ta wòrdu organisá pa informá pueblo tokante e krísis di COVID-19, dos minister a hasi uso di e oportunidat pa papia tokante e konsternashon en konekshon ku e konstrukshon di ròlstul na Kenepa Grandi. E suseso a pone nos rekordá e vupá di èks miembro di Tweede Kamer John Leerdam na momentu ku un periodista a puntr’é pa su opinion tokante un supuesto terorista Jablabla. Leerdam a amplia detayadamente riba e terorista aki i e situashon di peliger ku esaki por a trese kuné. Ora a sali na kla ku e periodista su meta tabata pa averiguá kon honesto parlamentarionan ta reakshoná riba notisia fiktisio, Leerdam a entregá su retiro. E mes a konkluí ku el a tacha su kredibilidat.



Nos ministernan di VVRP i Desaroyo Ekonómiko opviamente tin otro aktitut ora ta trata di madures den polítika. Minister di VVRP, sra. Jezus Leito ke pa nos kere ku ta un hefe di departamentu no a sigui prosedura i a tuma desishon riba su mes pa loke ta trata e proyekto di e konstrukshon di ròlstul na Kenepa Grandi. Den esaki no ta solamente e minister no tabata na altura, pero tambe e direktor di OW, Sector Directeur i Secretaris Generaal. Si esaki berdaderamente ta e kaso, VISHON ta puntra su mes si e minister responsabel ta den kòntròl (ainda). Kuantu biaha esaki a pasa den pasado i kon grandi e chèns ta ku aktualmente tin proyektonan ta kana ku tampoko ta konforme prosedura di kontratashon?



Si nos evaluá e komportashon di minister di Desaroyo Ekonómiko, sr. Steven Martina, nos a ripará ku e minister aki ta usa un strategia di defensa diferente. Tin un distansia entre su ministerio ku CTB; e gerensia aktual aparentemente por tuma desishon riba sumanan grandi sin ku e hunta di supervishon ta involukrá den esaki. E echo ku nos ta bibando den un temporada di krísis mester a pas’é forbei. Por a parti 2300 pakete di kuminda pa pueblo ku 125.000 florin ku e proyekto aki a kosta! Minister Martina ta aprobá e programa anual di CTB i ta laba su man den inosensia ora e organisashon aki malgastá sèn di pueblo.



Lokual niun di e dos ministernan opviamente no ta realisá, ta ku nan manera di a atendé ku e konsternashon aki ta un ehèmpel di e echo ku nan no ta òf por atendé korekto ku e responsabilidat ku nan tin. Ta dor di e tipo di situashon nan aki, resientemente Minister Presidente Rhuggenaat a firma un “hervormingsovereenkomst” kaminda Hulanda tin maneho riba e fiansa ku nos a tuma serka nan.



VISHON ta kla ku e forma di maneho aki. Kòrsou tin derechi riba un gobernashon ku ta boga pa nos tur su bienestar. Kòrsou no tin nada na gobernante ku ta broma ku proyektonan populista i ta bini ku splikashon slap ora nan proyektonan frakasá. Kòrsou tin mester di gobernante ku ta traha plan pa término largu pa por realisá desaroyo sostenibel. Un maneho ku no ta fihá riba un grupito so, pero riba henter Pais. Loke ta motivá VISHON ta e echo ku mart 2021, ora pueblo por vota, ta yegando serka. E ora ei nos por kambia nos rumbo.

NEDERLANDS

De Ministers van Kabinet Rhuggenaath zijn allang niet meer ‘in control’

Willemstad 10 november 2020 –In de persconferentie die normaliter gebruikt wordt om de bevolking te informeren over de COVID-19 crisis stonden afgelopen maandag 2 ministers de bevolking en pers te woord over de perikelen rondom de bouw van de rolstoelhelling op Grote Knip. Het hele gebeuren deed een beetje denken aan de flater van oud-Tweede Kamerlid John Leerdam toen hij onverwacht werd gevraagd naar zijn mening over een vermeende terrorist Jablabla. Geconfronteerd met lastige vragen over de terrorist ging Leerdam uitgebreid in op de mogelijke dreigende situatie. Toen achteraf bleek dat de journalist erop uit was om na te gaan hoe eerlijk parlementsleden reageren op een fictief nieuwsitem, was het voor Leerdam voldoende aanleiding om zijn Kamerlidmaatschap op te zeggen. Hij vond niet dat hij nog geloofwaardig zijn functie kon uitoefenen. Onze ministers van VVRP en Economische Ontwikkeling hebben duidelijk een andere kijk op wat politiek volwassen handelen inhoud.

De Minister van VVRP, mevrouw Jezus-Leito wil ons doen geloven dat een afdelingshoofd eenzijdig besluiten heeft genomen rondom de bouw van de rolstoelhelling zonder zich daarbij aan de gangbare procedures te houden. Hiermee was niet alleen de Minister niet op de hoogte, ook de Directeur OW, Sector Directeur en Secretaris Generaal zijn op het verkeerde been gezet. Mocht dit werkelijk het geval zijn, dan rijst bij VISHON de vraag in hoeverre de Minister nog ‘in control’ is. Hoe vaak heeft dit in het verleden plaatsgevonden en hoe groot is de kans dat er op dit moment andere bouwprojecten lopen die ook niet voldoen aan de interne (aanbestedings)procedures?

Neem dan Minister van Economische Ontwikkeling, de heer Steven Martina. Deze Minister kiest in zijn verdediging duidelijk een andere strategie. CTB staat op ruime afstand van zijn Ministerie en het huidige bestuur mag over grote bedragen beslissen, zonder dat daar akkoord van de Raad van Toezicht voor nodig is. Dat we in tijden van crisis leven is de heer Martina vermoedelijk ontschoten. Van de Nafl. 125.000 gulden die het project gekost heeft, hadden ruim 2.300 voedselpakketten uitgedeeld kunnen worden. Minister Martina keurt slechts het jaarlijkse programma van CTB goed en wast zijn handen in onschuld als deze op afstand geplaatste organisatie het aan haar beschikbaar gestelde gemeenschapsgeld verkwanseld.

Wat geen van deze Ministers zich blijkbaar realiseert is dat hun handelen naar aanleiding van de gerezen consternatie een schoon voorbeeld is van het feit dat ze niet op de juiste manier omgaan met de verantwoordelijkheid die hen is gegeven. Het is om dergelijk handelen dat Premier Rhuggenaath recent zijn handtekening heeft gezet onder een hervormingsovereenkomst, waarbij Nederland de regie voert over ons geleende geld.

VISHON is klaar met deze wijze van bestuur. Curaçao heeft recht op een bestuur dat oog heeft voor het algemeen belang. Curaçao heeft niets aan bestuurders die pronken met populistische projecten en slechts excuses maken als een van die projecten uitdraait op een compleet fiasco. Curaçao heeft een bestuur nodig dat plannen uitstippelt voor de lange termijn zodat duurzame ontwikkeling wordt gerealiseerd. Een bestuur dat handelt niet alleen voor een klein select groep, maar voor ons hele eiland. Wat VISHON positief stemt is dat de bevolking al in maart 2021 haar stem uit mag brengen. Hopelijk kunnen we daarna onze koers veranderen.