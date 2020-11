WEERBERICHT VOOR HET PUBLIEK

Weersverwachting voor Curaçao en omgeving geldig tot zaterdagmiddag 12:00 uur, 14 november 2020.

Opgesteld op: vrijdag 13 november 2020, 11:00 uur l.t. (15:00 UTC).

Weer: Overwegend zwaar bewolkt met terugkerende kans op regen- en mogelijk onweersbuien later vanavond.

De verwachte maximumtemperatuur zal 30 ̊C en de minimumtemperatuur zal 23 ̊C zijn.

Zonsopgang is om 06:32 uur en zonsondergang om 18:08 uur.

Wind: Uit variabele richtingen en zwak tot matig; windkracht 2 tot 4 (7 tot 30 km/uur, 4 tot 16 knopen). In en nabij buien, af en toe vrij krachtig in uitschieters; windkracht 5 (31 tot 39 km/uur, 16 tot 21 knopen). Later vanavond komt de wind voornamelijk uit de zuidoostelijke richting.

Weeroverzicht: Ondanks de aanwezigheid van de depressie over centraal Caribisch gebied die zich vanochtend nabij ons gebied bevond, wordt verder vanmiddag geen neerslag van betekenis boven het eiland en omgeving verwacht. Gedurende morgennacht en ochtend kunnen echter van tijd tot tijd enkele plaatselijke buien vallen. Verder zal de wind in de komende dagen geleidelijk aan in kracht toenemen. De volgende hoeveelheden regen werden tussen gisterochtend en vanochtend gemeten: Spaanse Water 38.8 mm; Midden-Seinpost 20,6 mm; Van Engelen 27,6 mm; Klein Kwartier 25,8 mm; Biesheuvel 10,1 mm; Onverwacht 29,8 mm; Steenrijk 28,2 mm; Santa Maria 1,2 mm; Seru Mahuma 36,8 mm; Hato 24,4 mm; Sumbu 22,6 mm; Savonet 32,6 mm en Soto 27,8 mm.

Zee condities: Rustig tot vrij rustig met golfhoogtes nabij 1 meter (3 voet). In en nabij zwaardere buien zullen de golven iets hoger zijn.



Bijzondere verschijnselen: Geen.



Significante tropische systemen: Tropische Storm Eta is nabij de oostkust van de Verenigde Staten verder afgezwakt en wordt niet meer als een tropische storm beschouwt. Dit zal ook de laatste berichtgeving over deze storm zijn. Tropische Storm Theta verplaatste zich vanochtend in oost noordoostelijke richting boven de centraal-Atlantische Oceaan en vormt geen bedreiging voor Curaçao. Een actief lagedrukgebied ten noordwesten van Curaçao wordt officiëel sinds vanochtend als een tropische depressie beschouwt. Dit wordt depressie nummer 31 voor het jaar 2020 en deze beweegt langzaam in een westelijke richting over de Caribische Zee. Deze storing kan zich in de komende dagen verder ontwikkelen tot een cycloon. De Meteorologische Dienst zal de ontwikkelingen hiervan in de gaten houden.

Vooruitzichten tot zondagmiddag: Half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui met kans op onweer.

Meteoroloog: Correa