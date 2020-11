Gasoil no a bai den medio ambiente

Kralendijk – E gasoil ku a basha djadumingu den kaya di sentro di siudat no a bai den awa ni laman. For di departamento di supervishon i mantenshon di lei di Entidat Públiko Boneiru (EPB) den koperashon ku brantwer i Selibon a logra di limpia e gasoil ku a plama riba kaya. Mientrastantu ta konosí tambe ken ta responsabel pa e gasoil.

Djadumingu den oranan di mèrdia a drenta e informashon ku un kantidat grandi di gasoil a plama den Kaya Grandi na altura di Kaya Aruba. E gasoil a plama yega te na rotònde di Sùrnan di Roosendaal na misa San Bernardo. Huntu ku brantwer i Selibon a kuminsá ku limpiesa di e gasoil. A tira dos bes santu riba dje. Asin’ei a logra di kita e gasoil for di kaminda. Loke a tarda e trabounan tabata ku áwaseru a kuminsá kai. Esei a pone ku e trabounan ku mester a kaba den algun ora a dura te djaluna mainta. Poniendo ku tráfiko a pega den área i sentro di siudat. Despues ku a logra di kita tur e santu ku e gasoil Selibon a pasa ku e outonan ku basora pa limpia loke a sobra. Djaluna den oranan di mainta a bolbe habri e kayanan. Mientrastantu esun responsabel pa e gasoil a mèldu na polis.

Diesel is niet in de natuur terecht gekomen

Kralendijk – De diesel die afgelopen zondag op straat is gekomen in het centrum van de stad is niet in de natuur of in zee terecht gekomen. Vanuit de afdeling Toezicht en Handhaving van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is intensief samengewerkt met de brandweer en Selibon om de diesel op te ruimen. Ondertussen is ook bekend wie verantwoordelijk is voor de diesellek.

Zondagmiddag kwam het bericht binnen dat er veel diesel lag in Kaya Grandi ter hoogte van Kaya Aruba. De plas diesel is blijven stromen tot de rotonde Sùrnan di Roosendaal bij de San Bernardo kerk. Samen met de brandweer en Selibon werd er meteen begonnen met het opruimen van de diesel. Tot twee keer toe is er zand eroverheen gestrooid. Zo is het gelukt om de diesel weg te halen van de weg. De werkzaamheden werden vertraagd door de vele regen. Zodoende duurde de werkzaamheden die binnen een aantal uren al hadden moeten worden afgerond tot maandagochtend. Hierdoor ontstond een lange file maandag rondom het centrum. Nadat alle zand met diesel van de weg was weggehaald is Selibon nog met hun bezemwagen langs geweest om alle restanten weg te halen. Maandag in de ochtend uren zijn de wegen weer opengesteld. Ondertussen heeft degene die verantwoordelijk is voor de diesel zich gemeld bij de politie.