Èkstra sosten na empresarionan afektá pa e pandemia di Covid-19 Extra steun aan door Covid-19 pandemie getroffen ondernemers

Èkstra sosten na empresarionan afektá pa e pandemia di Covid-19

Kralendijk – 18 kompania pa novèmber 2020 a bini na remarke pa por risibí sosten di Qredits ‘Corona Overbruggingskrediet Bonaire’, miéntras tantu 31 aplikashon ta den e proseso di evaluashon. Esaki ta nifiká ku a ekstendé un total $349.135 na empresarionan. Esaki ta entre otro posibel pa medio di e kolaborashon entre Entidat Públiko di Boneiru i Qredits Bonaire.

Diferente kompania ta enfrentá pèrdida supstansial di entrada pa motibu di bahada di kompra i benta, esaki debí na e konsekuensia di e medidanan pa prevení un brote di e vírùs di Covid-19 na Boneiru. Mirando e retonan ku diferente kompania ta hibando, Reino Hulandes i Entidat Públiko di Boneiru a duna sosten na kompanianan afektá pa e krísis pa asina por kubri gran parti di nan gastunan.

Apesar di esaki ainda tin un kantidat grandi di kompanianan ku nan reservá no ta yega pa kubri nan gastunan mensual òf invershonnan nesesario. Pa e kompanianan aki, Qredits Bonaire den kolaborashon ku entre otro Entidat Públiko di Boneiru a brinda un èkstra sosten for di e luna di mei di 2020.

Qredits a introdusí un krédito transitorio pa un máksimo di 25 mil dòler pa empresanan ku tabata mas ku 12 luna operashonal promé ku e krísis. E krédito ta mará na un periodo di máksimo 48 luna i durante e promé 6 lunanan e empresario no mester pagá amortisashon di e fiansa. E periodo di grasia aki por keda ekstendé ku 6 luna mas den kaso ku esaki ta nesesario. E empresario ta paga 2% di interes riba e montante di krédito durante di e promé aña i despues di e periodo aki un interes di 6.75% lo keda apliká. Un aspekto importante tambe ta ku e empresario por likidá e fiansa na kualke momento i sin paga but. Dor ku e krédito aki tin un karakter transitorio i ta relashoná ku e vírùs di Corona, e ‘corona-overbruggingskrediet’ no ta adekuá pa empresanan nobo. Danki na e sosten di Gobièrnu di Boneiru empresarionan ku no ta kliente di Qredits tambe por apliká pa e krédito transitorio ariba menshoná. Gobièrnu a supsidiá tambe pa un trahadó èkstra sostené e tim di Qredits pa segurá ku tur petishon nan ku drenta klientenan por haña kontesta mas rápido. E areglo aki entre Qredits i Gobièrnu di Boneiru a krea e oportunidat pa un máksimo di 75 empresario yega na remarke pa e krédito transitorio.

Entidat Públiko di Boneiru huntu ku Qredits ta kontentu ku por sigui brinda sosten durante e periodo difísil ku nos ta aden. E sosten aki sigur lo tin un impakto positivo riba e klima empresarial na Boneiru i ta duna un alivio na empresanan enfrentando retonan finansiero. Pa mas informashon tokante e sosten na empresario i pa apliká pa un krédito por bishitá www.qredits.com òf manda un e-mail na bonaire@qredits.nl.

Extra steun aan door Covid-19 pandemie getroffen ondernemers

Kralendijk – 18 bedrijven zijn per november 2020 in aanmerking gekomen voor Qredits’ Corona-Overbruggingskrediet, 31 aanvragen worden momenteel nog beoordeeld. Dit betekent dat er in totaal $ 349.135 beschikbaar is gesteld aan ondernemers. Dit is onder andere mogelijk gemaakt door middel van de samenwerking tussen het Openbaar Lichaam Bonaire en Qredits Bonaire.

Verschillende bedrijven kampen met aanzienlijke inkomstenverliezen vanwege de terugloop van verkoop en omzet, als gevolg van de maatregelen om een uitbraak van het Covid-19 virus te voorkomen op Bonaire. Gezien de uitdagingen waar meerdere bedrijven mee te maken hebben, heeft het Rijk en het Openbaar Lichaam Bonaire de door de crisis getroffen bedrijven ondersteund. Zodoende kunnen zij een groot gedeelte van hun kosten dekken. Desondanks is er nog een groot aantal bedrijven waarvan de reserves niet toereikend zijn om de maandelijkse lasten en/of noodzakelijke investeringen te bekostigen. Voor deze bedrijven heeft Qredits Bonaire in samenwerking met onder andere het Openbaar Lichaam Bonaire extra financiële steun uitgetrokken vanaf mei 2020.

Qredits heeft een speciaal overbruggingskrediet geïntroduceerd. Het leenbedrag kent een maximum van 25.000 dollar. Het krediet is bedoeld voor bedrijven die langer dan 12 maanden operationeel waren vóór de start van de crisis. Het krediet heeft een looptijd van een periode van maximaal 48 maanden. Waarbij de ondernemer de eerste 6 maanden geen aflossing van de lening hoeft te betalen. Deze respijtperiode kan met nog 6 maanden verlengd worden als dat noodzakelijk blijkt. De ondernemer betaalt 2% rente op het kredietbedrag over het eerste jaar en na die periode zal een rente van 6,75% berekend worden. Een belangrijk aspect is dat de ondernemer de lening op elk moment boetevrij in zijn geheel kan aflossen na het eerste jaar.



Omdat dit krediet een overgangskarakter heeft en gerelateerd is aan het coronavirus, is het ‘corona-overbrugginskrediet’ niet van toepassing voor nieuwe bedrijven. Dankzij de ondersteuning van het Bonairiaanse eilandbestuur kunnen ook ondernemers die geen klant zijn van Qredits een beroep doen op het bovengenoemde overbruggingskrediet. Een extra medewerker die het Qredits-team komt ondersteunen met alle aanvragen is ook door het eilandbestuur gesubsidieerd zodat klanten sneller reactie krijgen. Deze regeling tussen Qredits en het Bonairiaanse eilandbestuur zorgt ervoor dat maximaal 75 ondernemers de kans krijgen om in aanmerking te komen voor een overbruggingskrediet.

Het Openbaar Lichaam Bonaire is samen met Qredits blij dat ze ondersteuning kunnen blijven verlenen tijdens de moeilijke periode waarin wij ons bevinden. Deze ondersteuning zal zeker een positieve impact hebben op het ondernemersklimaat op Bonaire en zal voor verlichting zorgen bij bedrijven die financiële uitdagingen het hoofd moeten bieden. Voor meer informatie over de ondersteuning voor ondernemers en het indienen van een kredietaanvraag gaat u naar www.qredits.com of stuurt u een e-mail naar bonaire@qredits.nl.