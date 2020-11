Organisashonnan ku ta traha na bienestar di personanan ku un desabilidat a uni

Pa pone atenshon riba dia international di personanan ku un desabilidat

WILLEMSTAD, Nashonnan Uní a proklamá 3 di dezèmber komo dia Internashonal di personanan ku un desabilidat. Na Kòrsou mes tin mas ku 10mil hende ta biba ku un òf mas desabilidat. Sea ku ta via un aksidente, malesa òf di nasementu. Entre nan tin diferente persona ku apesar di su sirkumstansia tòg a sali pa dilanti i ku tin un bida felis i kompletu. Den kuadro di esaki diferente organisashon a bini huntu pa e dia aki produsí un transmishon nashonal pa selebrá e abilidat nan di personanan ku un desabilidat.

3 organisashon a bin huntu for di aña pasá pa organisá un feria ku lo a trese huntu tur e organisashonnan ku ta traha na bienestar di personanan ku un desabilidat pa asina informá i konsientisá komunidat riba tur e posibilidat ku tin na Kòrsou tokante desabilidat. Manera nos tur sa, e aña aki tabata unu eksepshonal ku a eksigí un aserkamientu diferente. Pa e motibu aki a lanta e idea pa na lugá di hasi un feria, transform’é den un programashon ku lo keda transmití bibu pa 6 ora largu.

Nashonnan Uní a proklamá e dia internashonal di personanan ku un desabilidat na aña 1992 ku e meta pa promové e derechi i bienestar di personanan ku un desabilidat den tur gremio di komunidat, aumentá i konsientisa tokante e situashon di personanan ku tin un desabilidat. Den kuadro di esei a uni un total di 11 organisashon di Kòrsou ku ta traha na bienestar di e diferente desabilidatnan ku tin.

Nos ke transformá e persepshon ku tin di e persona ku desabilidat. Pa mustra e abilidat di e personanan i kon nan ta aportando den nos komunidat sea ku ta via nan talento, trabou òf asta negoshi.

Un transmishon di 6 ora largu na diferente medionan di prensa ku mas i mas ta uni pa den kadena selebrá e abilidatnan di personanan ku un desabilidat na Kòrsou.

Reservá e fecha 3 di dezèmber riba un djaweps pa den e ambiente di bo kas of trabou, kaminda bo ta via tv, radio òf medianan sosial bo por sintonisá e selebrashon di abilidat pa promé bia.

Organisaties die opkomen voor de belangen van personen met een beperking hebben de handen ineengeslagen

Om aandacht te vestigen op de internationale dag voor personen met een beperking.

Willemstad, de Verenigde Naties heeft 3 december uitgeroepen tot de internationale dag voor personen met een beperking. Op Curaçao zijn er om en nabij 10 duizend inwoners die een of meerdere beperkingen hebben. De beperking kan ontstaan zijn door een ongeval, ziekte of vanaf de geboorte. Ondanks deze beperking en de omstandigheden ervaart verschillende personen vooruitgang, hebben een prettig leven en voelen zich gelukkig. Een aantal organisaties hebben het voortouw genomen om een nationale uitzending te verzorgen waarbij we de vaardigheden en talenten van personen met een beperking vieren.

Vorig jaar zijn drie (3) organisaties met de samenwerking gestart voor het organiseren van een vaardigheden/talentenmarkt voor personen met een beperking waarbij alle organisaties op Curacao die voor het welzijn van deze doelgroep werken, betrokken zouden worden. Op deze manier zou de gemeenschap goed geïnformeerd en bewust worden gemaakt van alle vaardigheden en kundigheden die personen met een beperking hebben. Zoals wij allen hebben ervaren, is het jaar 2020 heel anders verlopen en heeft gezorgd voor een andere invulling van deze viering. Het idee is ontstaan om in plaats van de vaardigheden/talentenmarkt een 6 uur durende show te organiseren die live wordt uitgezonden.

De Verenigde Naties heeft in 1992 de dag van 3 december uitgeroepen tot internationale dag voor personen met een beperking. Het doel is om de rechten en het welzijn van personen met een beperking te promoveren bij alle lagen van de bevolking en hierdoor het bewustzijn betreffende de situatie van personen met een beperking te vergroten. In het kader hiervan gaan 11 organisaties uit Curacao die in het belang van personen met verschillende beperkingen werken, de samenwerking aan.

We willen de beeldvorming die er nu is van de persoon met een beperking, veranderen door te laten zien hoe deze persoon een bijdrage kan leveren aan de gemeenschap door zijn vaardigheden, talenten, vorm van arbeid/ werk of zelfs met een eigen bedrijf.

De uitzending zal bestaan uit een 6 uur durend programma waarbij verschillende media, samenwerken in een ketting de uitzending verzorgen om de vaardigheden en talenten van de personen met een beperking te vieren.

Reserveer de datum van donderdag 3 december 2020 zodat jij deze uitzending kunt volgen, thuis, op het werk of waar je op dat moment bent via, tv, radio of social media, zodat je deze eerste viering niet zult missen.