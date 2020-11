Konsehal Daisy Coffie di Frakshon Coffie: Diputado di Finansa a pone Boneiru bou di kuratela finansiero total E diputado tin ku karga konsekuensia di esaki / Raadslid Daisy Coffie van Fractie Coffie: Gedeputeerde van Financiën plaatst Bonaire onder totale financiële curatele  De gedeputeerde moet de gevolgen hiervan dragen

Konsehal Daisy Coffie di Frakshon Coffie:

Diputado di Finansa a pone Boneiru bou di kuratela finansiero total

E diputado tin ku karga konsekuensia di esaki

Kralendijk, 22 di novèmber 2020 – Segun konsehal Daisy Coffie algu insólito a tuma lugá awor ku Kolegio di supervishon finansiero (CFT) a disidí a base di lei pa e mes traha e presupuesto pa aña 2021 pa motibu ku Konseho Insular no a stipulá e presupuesto i entregá esaki na tempu, esta pa mas tardá 15 di novèmber. Daisy Coffie: ‘Aya banda sekretario di estado Raymond Knops e biaha aki si no a koperá ku Kolego Ehekutivo kende a manda pidi e sekretario di estado pa posponé entrega di presupuesto 2021. Mas bèrgwensa ta ku e sekretario di estado i tambe Kolegio di supervishon finansiero a atvertí gezaghèber na vários okashon ku Kolegio Ehekutivo i prinsipalmente e diputado enkargá ku finansa ta fayando ku e maneho finansiero di nos isla. A kita un di e derechonan fundamental di Konseho Insular, esta su derecho di stipulá presupuesto, for di dje i a pone den man di un organisashon ku no tin ningun legitimashon demokrátiko, esta unu ku pueblo boneriano no a skohe den un elekshon liber i sekreto. E diputado enkargá ku finansa ku e negligensia aki di su tarea a pone Boneiru totalmente bou di kuratela finansiero.’

Gezaghèber

‘E aktitut aki di e diputado mester di un desaprobashon fuerte di parti di nos Konseho Insular. Pero no e so, gezaghèber ku tin e tarea di kuidadó di bon gobernashon tampoko ta sali liber. E kartanan di tantu Kolegio di supervishon finansiero komo di e sekretario di estado ta indiká ku na vários okashon a hala gezaghèber su atenshon ku gobièrnu ta fayando ku e prosedura pa traha presupuesto, entregá esaki na tempu na Konseho Insular i publiká esaki pa asina Konseho Insular por hasi su trabou debidamente. Tambe den Presidio lidernan di frakshon a ekspresá nan prekupashon pa e retraso di Presupuesto 2021 na presidente di Presidio – Gezaghèber – ku alabes ta presidente di Kolegio Ehekutivo. Pa kolmo ora entregá mes no ta entregá esaki kompleto i ta falta yen di dokumento ku tambe ta stroba e proseso. Gezaghèber den esaki tambe a neglishá su tarea di supervishon,’ segun konsehal Daisy Coffie.

Desaprobashon

Mas aleu Daisy Coffie ta alegá ku ta bon pa komunidat tin informashon tokante kiko a pasa den e kaso aki. E konsehal ta splika ku lei ta preskribí ku Kolegio Ehekutivo mester entregá e presupuesto di e aña siguiente, den e kaso aki pa e aña 2021 pa mas tardá 1 di sèptèmber 2020 na Konseho Insular. Sra Coffie: ‘Esaki no a tuma lugá i ta te na 27 di òktober, esta 57 dia (8 siman) mas lat nan a entregá e presupuesto. E mesun lei ta stipulá ku Konseho Insular no por trata e presupuesto ku no ta despues ku durante 14 dia ku e presupuesto ta disponibel públikamente pa siudadanonan i/o institutonan ku tin di haber ku e presupuesto por trese nan remarke. Esaki ta nifiká ku ta te dia 11 di novèmber Konseho Insular por a kuminsá ku tratamentu di e presupuesto. Pa kolmo pa e dia ei riba petishon di gezaghèber a posponé e tratamentu pa trata e rapòrt di integridat di Bonaire Holding Maatschappij. Esaki a keda tratá 12 di novèmber i pa kolmo no a terminá ni yega na konklushon tampoko. Dia 18 di novèmber esta tres dia despues di e fecha ku lei ta stipulá ku mester entregá e presupuesto stipulá pa Konseho Insular Kolegio di supervishon finansiero ta manda e karta den kua nan ta konkluí ku a violá e leinan i ku nan mes, esta Kolegio di supervishon finansiero ta bai traha e presupuesto di 2021 sakando e derecho i outoridat aki for di man di Konseho Insular. E petishon di gezaghèber na sr. Knops pa entregá e presupuesto mas lat ta keda rechasá rotundamente ku un reakshon fuerte ku no ta tolerá mas e fayo i negligensia di kumpli di parti di Kolegio Ehekutivo i en partikular e diputado di finansa. Un desaprobashon total pues di parti di Den Haag.’

Kómplise

‘Pa nos na Boneiru ta un bòftá den kara di representantenan di pueblo, pues ta un bòftá den kara di pueblo boneriano, ku no por keda sin konsekuensia pa e diputado en kestion. Konseho Insular den su totalidat lo mester tuma un posishon, sino e konklushon ta hustifiká ku Konseho Insular ta sostené mal gobernashon i ta kómplise den esaki,’ segun konsehal Daisy Coffie di Frakshon Coffie.

Raadslid Daisy Coffie van Fractie Coffie:

Gedeputeerde van Financiën plaatst Bonaire onder totale financiële curatele

De gedeputeerde moet de gevolgen hiervan dragen

Kralendijk, 22 november 2020 – Volgens raadslid Daisy Coffie is het uiterst ongehoord wat er gebeurd is nu de CFT op wettelijke gronden heeft besloten zelf de begroting voor het jaar 2021 maken, omdat de Eilandsraad deze niet op tijd heeft vastgesteld en ingediend, uiterlijk vóór 15 november dus. ‘Anderzijds heeft staatssecretaris Raymond Knops deze keer niet met het Bestuurscollege, dat de staatssecretaris heeft gevraagd om de indiening van de begroting 2021 uit te stellen, meegewerkt. Nog meer beschamend is het dat zowel de staatssecretaris als de CFT de gezaghebber er vaker op hebben gewezen dat het Bestuurscollege en voornamelijk de met financiën belaste gedeputeerde tekortkomen m.b.t. het financieel beheer van ons eiland. Eén van de fundamentele rechten van de Eilandsraad, met name het recht van vaststelling van de begroting, is haar ontnomen en in handen gelegd van een organisatie die geen enkele democratische legitimatie kent, i.c. die niet door de Bonairiaanse bevolking bij vrije en geheime verkiezingen is gekozen. Met deze verwaarlozing van zijn taak heeft de gedeputeerde van financiën Bonaire totaal onder financiële curatele geplaatst,’ aldus Daisy Coffie.

Gezaghebber

‘Dit optreden van de gedeputeerde verdient een krachtige afkeuring zijdens onze Eilandsraad. Maar niet de gedeputeerde alleen, ook de gezaghebber die de taak als beschermer van deugdelijk bestuur heeft, gaat niet vrijuit. De brieven van zowel de CFT als de staatssecretaris geven aan dat meerdere keren de gezaghebber erop gewezen is dat het eilandbestuur niet voldoet aan de procedure voor het maken van een begroting, deze op tijd in te dienen bij de Eilandsraad en te publiceren zodat de Eilandsraad haar werk naar behoren kan doen. Ook hebben de fractieleiders, met betrekking tot het te laat indienen van de Ontwerpbegroting 2021, hun bezorgdheid tijdens het Presidium kenbaar gemaakt aan de voorzitter van het Presidium – De Gezaghebber – die tevens ook voorzitter van het Bestuur College is. Alsof dit nog niet genoeg is, gebeurt het dat áls de begroting ingediend wordt, deze niet compleet wordt ingediend maar dat er vele documenten missen, wat het proces ook hindert. Ook de gezaghebber verwaarloost zijn toezichttaak in deze,’ volgens raadslid Daisy Coffie.

Afkeuring

Daisy Coffie betoogt verder dat het goed is dat de gemeenschap informatie krijgt over wat er in dit geval is gebeurd. Het raadslid legt uit dat de wet voorschrijft dat het Bestuurscollege de begroting voor het komende jaar, in dit geval dus voor het jaar 2021, op uiterlijk 1 september 2020 moet indienen bij de Eilandsraad. Mw Coffie: ‘Dit is niet gebeurd en het was niet eerder dan op 27 oktober, 57 dagen (8 weken) later dus, dat de begroting ingediend werd. Dezelfde wet die bepaalt dat de Eilandsraad de begroting niet eerder in behandeling kan nemen dan na 14 dagen nadat de begroting openbaar ter inzage is gesteld voor burgers en/of instanties die te maken hebben met de begroting, zodat zij hun op- en aanmerkingen kunnen plaatsen. Dit houdt in dat de Eilandsraad niet eerder dan op 11 november had kunnen beginnen met de behandeling van de begroting. Tot overmaat van ramp werd op die dag, op verzoek van de gezaghebber, de behandeling uitgesteld om het rapport over integriteit bij de Bonaire Holding Maatschappij te behandelen. Dat rapport werd op 12 november behandeld, maar die behandeling werd niet afgerond en zijn ook geen conclusies geformuleerd. Op 18 november, drie dagen dus na de wettelijk voorgeschreven datum waarop de door de Eilandsraad vastgestelde begroting ingediend moest worden, komt er een brief van de CFT waarin ze vaststellen dat de wet is overtreden en dat zij zelf, de CFT dus, de begroting 2021 gaan maken, en halen bijgevolg op die manier dit recht en deze bevoegdheid uit handen van de Eilandsraad. Het verzoek van de gezaghebber aan dhr. Knops om de begroting later in te dienen werd ronduit afgewezen met een scherpe reactie dat de fouten en taakverwaarlozing zijdens het Bestuurscollege en in het bijzonder de gedeputeerde van financiën niet langer getolereerd worden. Een totale afkeuring dus door Den Haag.’

Medeplichtig

‘Voor ons op Bonaire is dit een klap in ons gezicht als volksvertegenwoordigers, dus ook een klap in het gezicht van de bevolking, die niet zonder gevolgen kan blijven voor de gedeputeerde in kwestie. De Eilandsraad in haar geheel moet een standpunt innemen, anders is het een gerechtvaardigde conclusie dat de Eilandsraad ondeugdelijk bestuur ondersteunt en hierin medeplichtig is,’ aldus raadslid Daisy Coffie van Fractie Coffie.