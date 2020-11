Vertrouwen van de burger in de overheid zakt verder weg na aankondiging Ontwerplandsverordening Uitzonderingstoestand  / Gobièrnu ta tilda siudadano di malinformá pueblo tokante lei di emergensia. Ku esaki gobièrnu ta skonde pa su mes responsabilidat di informá pueblo korektamente

Vertrouwen van de burger in de overheid zakt verder weg na aankondiging Ontwerplandsverordening Uitzonderingstoestand

Willemstad 23 november 2020 – VISHON begrijpt de consternatie die onder de bevolking is ontstaan rondom de Ontwerplandsverordening Uitzonderingstoestand. De vraag is echter of de overheid niet zelf schuldig is aan de negatieve gevoelens die zijn ontstaan rondom de betreffende wet. VISHON herinnert de overheid aan haar informatieplicht naar de burger toe. Een verantwoordelijke overheid kondigt nieuwe wetten en beleid aan en legt deze uit aan het volk. Daarbij betrekt een verantwoordelijke overheid burgers in de verschillende fases van de totstandkoming van wetten en beleid.

Omdat de overheid zich niet aan haar informatieplicht heeft gehouden is door burgers zelf interpretatie gegeven aan de huidige Ontwerplandsverordening Uitzonderingstoestand. Deze uitleg heeft dit weekend geleid tot een explosie aan afkeurende reacties op social media. Het volk vraagt zich terecht af waarom er juist nu zo’n haast is om de wet er doorheen te krijgen, en in hoeverre de regering misbruik zal maken van de vergaande bevoegdheid van deze wet. De bevolking maakt zich, volgens VISHON, terecht druk om de invloed die deze wet heeft op het recht om te demonstreren, het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht om je als burger vrij te mogen bewegen. De partij begrijpt dat burgers zich afvragen of je niet teveel macht bij een ambtenaar neer legt als hij zonder legitimatie je huis mag betreden of computers en telefoons in beslag mag nemen en mag kijken wat daarop staat.

In de staatsregeling die per 10 oktober 2010 van kracht is, wordt reeds verwezen naar de Landsverordening Uitzonderingstoestand. Net als St. Maarten, had ook Curaçao reeds voor 2010 werk moeten maken van deze wet. Op Curaçao is dit traject echter pas sinds 2018 opgestart. Curaçao is in deze het laatste Land binnen het Koninkrijk dat nog niet beschikt over een wettelijk kader die de overheid de mogelijkheid biedt kortdaad op te treden gedurende uitzonderingstoestanden. En juist nu de overheid maatregelen moet doorvoeren om de COVID-19 pandemie onder controle te houden ontbreekt een deugdelijk wettelijk kader. Omdat de Landsverordening Uitzonderingstoestand van toepassing is op diverse noodsituaties, bevat de wettekst maatregelen die in de huidige situatie niet op zijn plaats lijken. Was de bevolking reeds sinds 2018 actief geïnformeerd, dan is het maar de vraag of de bezorgdheid die nu heerst even groot was geweest.

VISHON raadt de overheid aan om alsnog een omvangrijke voorlichtingscampagne op te starten, waarbij de bevolking wordt geïnformeerd over de wijze waarop de wet in de praktijk zal worden toegepast. Hierbij is het met name van belang uitleg te geven over de toepassing van de wet tijdens een oorlog, een aanval met een terroristisch karakter, een natuurramp, een pandemie of een willekeurige andere noodsituatie.

Zo is de burger, indien zich een noodsituatie voor doet, op de hoogte van de toepasbare maatregelen. VISHON adviseert de regering om dit in de wettekst uiteen te zetten, zodat bij wet geregeld is welke maatregelen van toepassing zijn tijdens welke noodsituatie. Op deze manier kan foutieve interpretatie door een toekomstige regering niet leiden tot het gevreesde machtsmisbruik.

PAPIAMENTU

Gobièrnu ta tilda siudadano di malinformá pueblo tokante lei di emergensia. Ku esaki gobièrnu ta skonde pa su mes responsabilidat di informá pueblo korektamente

Willemstad 23 di novèmber 2020 – VISHON ta komprondé e konsternashon ku ta biba den pueblo tokante e lei di emergensia. E pregunta ku ta surgi ta si ta gobièrnu mes tin falta den e sintimentunan negativo ku a lanta rondó di e lei aki. VISHON ke rekordá gobièrnu ku e tin un deber pa informá pueblo tokante e funshonamentu di gobièrnu. Un gobièrnu responsabel ta introdusí lei i maneho i ta splika esaki na e komunidat. Banda di esaki, un gobièrnu responsabel ta inkluí e siudadano den e diferente etapanan di formashon di lei i maneho. Di e forma aki ta sòru pa e siudadano por komprondé i sigui e pasonan ku gobièrnu ta kana.

Dor ku gobièrnu no a tene su mes na su deber pa informá, e pueblo a duna su propio interpretashon na e lei di emergensia aktual. Den wikènt tras di lomba, esaki a trese un eksploshon di reakshon preokupante i negativo riba nos retnan sosial. Pueblo ta preokupá i ta puntra ta dikon diripiente tin tantu purá asina pa pasa e lei aki, i kon por garantisá ku gobièrnu no lo abusá di e poder ku e lei aki ta dun’é. Segun VISHON e preokupashon di pueblo ta hustifiká. Kiko ta e influensia ku e lei aki tin riba e derechi di demostrashon, derechi di opinion i derechi di mobilidat/libertat? VISHON ta komprondé ku e siudadano ta puntra su mes si no ta duna un ámtenar muchu poder si e por drenta bo kas sin mester di legitimá, òf tin e poder pa kue kòmpiuter i telefòn den beslag i tin akseso na esaki nan.

Den e areglo di estado ku ta na vigor desde 10 di òktober 2010 ta referí na e lei di emergensia aki. Meskos ku St.Maarten, Kòrsou mester a atendé ku e lei aki mesora. E trayekto aki a kuminsá na Kòrsou te na 2018. Kòrsou ta e delaster pais den reino ku no tin un kuadro di lei ku ta brinda gobièrnu e posibilidat pa por aktua den situashonnan di eksepshon. I awor ku gobièrnu mester introdusí medida pa por kontrolá e pandemia di COVID-19, e kuadro di lei aki ta hasi falta. Debí na e echo ku e lei di emergensia aki ta aplikabel riba diferente situashon di emergensia, e teksto di lei ta kontené medidanan ku den e situashon aktual no ta (parse) na lugá. Si a informá pueblo táktikamente for di 2018, kisas e preokupashon aktual lo no tabata mes un grandi ku awor aki.

Den un entrevista riba televishon minister di e gobièrnu aktual ta tilda un siudadano di a malinterpretá e lei aki i di a malinformá pueblo. Segun e minister aki e siudadano mester ‘download’ e dokumentu di 90 página aki for di e wèpsait di parlamento i informá su mes debidamente. Tal remarke di un minister ta mustra kon leu nos parlamento i pueblo ta pará for di otro. Segun VISHON e responsabilidat ta sintá serka gobièrnu pa informá pueblo efektivamente, pa evitá mal komprondementu. Ta hopi fásil pa pusha e responsabilidat riba pueblo.

VISHON ta konsehá gobièrnu pa kuminsá un kampaña di informashon amplio i di e forma aki informá pueblo debidamente tokante e lei di emergensia i kon esaki lo wòrdu praktiká den realidat. Hasiendo esaki ta di sumo importansia pa informá tambe kon ta apliká e lei aki ora tin guera, un atake ku karakter di terorismo, un desaster natural, un pandemia òf kualke otro situashon di emergensia. Pa den kaso un situashon asina surgi, e siudadano ta bon informá. VISHON ta rekomendá gobièrnu pa splika esaki den e teksto di lei, pa asina ta regulá den lei kua medida ta na vigor durante kua situashon di emergensia. Di e forma aki por evitá malinterpretashon di un futuro gobièrnu, ku por tin komo konsekuensia e abusu di poder ku pueblo ta teme.