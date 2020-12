Famia Plania tin mester di mas aporte finansiero pa implementashon di programanan edukashonal riba seksualidat.

Fundashon Famia Plania komo e sentro di informashon tokante Seksualidat i Salú Reproduktivo i Planifikashon di famia, ta e úniko organisashon ku for di 1969 ta traha ku mandato di gobièrnu riba Seksualidat i Salú Reproduktivo.

Famia Plania su mishon ta brinda edukashon seksual i promové salú reproduktivo i planifikashon familiar responsabel pa tur habitante di Kòrsou i eleva esaki na un grado mas haltu ku aktualmente ta e kaso. Famia Plania ku su eksperensha amplio riba tereno di Seksualidat i Salú Reproduktivo, mester wòrdu konsiderá komo e partner stratégiko pa gobièrnu pa implementashon riba e tereno aki. Mester konsiderá un ampliashon di e rekursonan ku ta ser brindá pa por implementá formanan inovativo pa hasi e trabou asina importante aki. Pa por kumpli ku esaki ku éksito, Famia Plania mester invertí den rekursonan humano. E tim chikitu ku tin aktualmente mester por amplia pa por hasi inovashon i brinda mas posibilidat pa kanalisa edukashon seksual di manera ku kada miembro di nos sosiedat por eherse nan derecho seksual i di eskogo den un forma mas saludabel posibel.

Famia Plania ta mira Salú Seksual i Reproduktivo ku enfasis spesialmente riba e hobennan i adolesentenan, komo un tarea esenshal ku merese un atenshon integral for di un perspektiva di salú en general. E situashon sosio-ekonómiko i kondishonnan ku mayoria di e hóbennan i nan famia ta biba aden i nan dependensha na e struktura familiar, ta rekerí un aserkamentu mas dirigí i aksesibel na uso di métodonan preventivo manera kondon, píldora i otro medionan antikonseptivo. E atenshon i sosten ku nos Gobièrnu ta duna na e parti aki mester ta mas visibel i mester por bai respondé na tur e nesesidatnan agudo ku tin pa Prevenshon di Malesanan Transmiti Seksualmente. Nos ta boga ku pa esaki ta mas aksesibel pa e grupo di hóbennan i ku e métodonan aki por ta forma parti di un e pakete kubrí pa nos seguro general SVB. E maneho anterior di suministrá p.e. pildora antikonseptivo pa hóbennan den sierto kategoria di edat den un forma grátis, no ta transparente i no ta ser implementá tampoko via di Famia Plania komo e Sentro di salú seksual i salú reproduktivo na Kòrsou. Simplemente komo ku esaki den praktika no ta ser rekonose komo un derecho seksual i fundamental ku nos tin.

Famia Plania ta duna hopi atenshon na informashon i edukashon tokante prevenshon di “Embaraso Hubenil” i i tambe malesanan transmití seksualmente pa di e forma aki por forma un konsenshi mas responsabel den nos aktitut i komportashon seksual. Hóbennan i adulto por haña informashon riba malesanan venériko i HIV/AIDS, tambe uso korekto di kondon (maskulino i femenino).

Famia Plania ta di opinion ku dunamentu di algun charla 1 bes pa aña na algun skol no ta sufisiente i no por garantisá un kambio den komportashon seksual bou di nos hóbennan. Esaki mester bira algu integral den e kuríkulo di enseñansa kaminda rekursonan pa esaki ta ser reservá i sali for di ministerio di enseñansa. Esaki ta un empeño ku Famia Plania tin i ta boga años p’e. Asina ku e hóben ta bon informá tokante su seksualidat i por komprondé su nifikashon, e por aktua seksualmente tambe mas responsabel.

Famia Plania parando ketu riba 1 di dezèmber ku ta ser Internashonalmente rekonosé komo dia internashonal di konmemorashon pa esnan ku ta biba ku e malesa HIV/AIDS ta konsidera ku e situashon aktual pa ku HIV na Korsou ta alarmante. Sifranan disponibel di departamentu di epidemiologia di GMN ta indiká ku e kantidat di hendenan nobo ku ta registrá i ku ta infektá ku HIV ta keda subi kada aña konsekutivo. E sifrasnan produsí pa HIV Monitoring Institution di Reino Ulandes tambe ta suprayá ku e sifranan di kasonan infektá ku ta keda subi na Korsou.

Pa yega na e hóben nan i pa hasi nan mas konsiente tokante malesanan transmití seksualmente mester por

brinda tur hóben di tur edat un edukashon seksual responsabel pa su edat di komprondementu. Esaki mester forma parti di e programa i òf kuríkulo di enseñansa. Famia Plania ta informá ku un produkto regional validá pa Unicef i Caricom ku ta yama Healthy Family Life Education HFLE ya a ser tradusi na Papiamentu for di e Ministerio di SOAW. Famia Plania ta en espera ku e parti ku ta regardá edukashon seksual den e pakete aki por ser implementá via Famia Plania. Mester kuminsá for di edat di skol fundeshi pa eduká nos hóbennan pa un komportashon seksual sano. Den e forma aki so nos por hasi kambio den nos aktitut i komportashon seksual ku ta kore riesgo.

Riba dia Internashon di komemorashon di e malesa HIV/AIDS Famia Plania su ala hubenil a ranka sali ku un proyekto bou di e nomber Bati Kibra pa algun skol sekundario. Tambe a lansa un video informativo riba nos pagina di Facebook bou di Fundashon Famia Plania. Esaki tabata posibel danki na un aporte finansiero chiki di parti di Banko Maduro en konekshon ku e selebrashon di nos 55 aña di eksistensha.

E promé reakshon i impakto ku esaki tabatin na e promé skol ku a bishitá, a resulta asina bon ku a bini mas petishon pa por kontinua ku e forma aki di duna edukashon seksual via di hóben pa hóben. Famia Plania ta hasi un apelashon banda di e minsterionan ariba menshona (SOAW i Edukashon) na mas spònser, donantenan i òf siudadanonan ku por invertí den e forma di aserkashon aki di hóben pa hóben.

Por aserka nos via tel. 4611323 of 5111323 of email faplaniacuracao@hotmail.com

3-12-2020 Kòrsou

Bati Kibra

Dia 1 di dezèmber 2020, Fundashon Famia Plania a ranka sali ku e proyekto Bati Kibra. Esaki en konekshon ku 55 aña di eksistensha di Fundashon Famia Plania na òktober 2020 i tambe konmemorashon di dia internashonal di HIV/AIDS.

E proyekto aki tin komo meta pa konsientisá e hóben riba e área di seksualidat i tambe pueblo di Kòrsou, ku Fundashon Famia Plania ta di vital importansia pa pueblo.

Nos hóbennan ta hunga un ròl hopi grandi den nos komunidat i tambe komo futuro mayornan. Mirando e influensia ku nan tin riba otro tokante e tema relashon seksual, ta bira nesesario pa nos influensiá nan komportashon den e bon kaminda. Komo resultado pa por yega na un komunidat stabil, komportashon seksual salú i bon mayornan pa nan yunan den futuro. P’esei ku bista riba futuro, nos a bin ku un proyekto kaminda nos ke bati nan ku informashon i kibra e tabú rondó di seksualidat (Bati Kibra) i asina konsientisá e hóbennan den e proseso di un komportashon seksual responsabel i salú. Tambe nos kier suprayá e balor i importansia di Famia Plania den nos komunidat. Básikamente nos ke influensiá e preshon di grupo “peer pressure” i hasi esaki un preshon positivo, un preshon salú kaminda hóbennan por siña i gana konosementu riba e tereno di formashon seksual. Hóbennan tin derecho riba un bon formashon seksual ku ta hasi nan mas konsiente na momentu di tuma desishon.

E promé skol ku e tim di Bati Kibra a bishitá ta St.Paulus VSBO. E tim di Bati Kibra lo duna formashon seksual riba 4 área: Konosé bo kurpa, Malesanan Transmití Seksualmente, Antikonseptivo, Sekso Seksualidat i Relashon Seksual.

Alabes e tim di Bati Kibra a hasi debut di nan manual dediká na hóben Adolesensia: “Desafio grandi, kambionan grandi.”

Si tin un skol ku ta interesá pa e tim di Bati Kibra bishitanan òf ta deseá mas informashon por tuma kontakto ku Fundashon Famia Plania na 4611323 òf whatsapp 5111323.