“Reakshon Parlamentario Calmes durante reunion di (Lei di Eksepshon) Parlamento”

Sra. Presidente,………………………..

Den e segunda tanda aki mi no ta bai konsentra riba kontenido dje lei mas…paso tur pregunta, opheshon, kritika, remarke, solushon….tur kos ta dokumenta den e dos verslag nan ku Parlamento a saka.

Pa ami poko poko nan propositonan ta saliendo na kla.

Ta hasi e pueblo dependiente di un saku di kuminda,..i spera nan kome i lubida.

Ta bai sera boka di prensa pa nan tene e pueblo sumiso…

A kuminsa aplika “apartheid” pa despues introdusi un diktadura legal. Si…un diktadura legal pa kabe “plunde” e pueblo prome ku COHO bin manda!

Mi opinion riba kontenido dje lei aki no a kambia. Alkontrario…mi NO a wordu fortalese I mi ta bai splika esaki.

Na 2015/2016 Central Bureau voor Statistiek CBS a hasi un enkuesta sosiaal (sosiale cohesi). Riba e pregunta kua instituto nos pueblo tin mas konfiansa den dje ….Iglesia a sali na prome luga ku 42.9% i …….den bom a sali Parlamento ku 4.1% I Gobiernu ku 3.8%. Awero ora e 11 nan bisa PRO mi ta sigur ku e sifranan aki lo bira 0 pa Parlamento i 0 pa Gobiernu.

Dia a yama e Lei aki un Lei di Gera…Gobiernu huntu ku algun miembro dje Parlamento aki a desmenti esaki rotundamente. Bos di pueblo a pone Gobiernu bini ku un segundo nota di kambio kaminda e artikulonan 10, 12 I 13 ku ta duna un minister e outoridat pa laga un hende..kisas very good friend drenta bo kas, sin outorisashon , sin indentifika su mes I sin machtiging di hues…. bira aplikabel solamenta ora tin un Gera, Inval Militar of terorismo. E palabra gera…OORLOG ta skibi. Esaki ta otro prueba ku for di inisio e Lei a wordu traha pa gera I no pa pandemia maske kuanto NAN a purba desmenti esaki.

Asina aki ta gana konfiansa?

Komo opshon i solushon ami a trese den Parlamento i prensa dilanti ku Minister di Hustisia por asta uza e Lei BOB Bijzondere Opsporingsbevoegdheden pa kasonan spesifiko i no mester un Lei di Gera. Den e programa di Tres13 na TV13….Minister di Hustisia ta sali bisa ku e Lei di BOB no ta eksisti i pesei no por use durante e pandemia. E presentado dje programa ku ta un ofisial polisial a ripiti e pregunta i Minister a bolbe dune mesun kontesta. Na kanal 8 e mesun Minister di Hustisia…a admiti ke Lei BOB ta eksisti.

Asina aki ta gana konfiansa?

Ban sigui…durante e prome tanda dos dia pasa…diripiente a sali un “derde nota van wijziging”..un di tres nota di kambio. Di un forma atrobe kuchi kuchi…nan a hasi artikulo 12 insisio D mas kruel ainda. Art 12 D tabata bisa:”het doel van het binnentreden mede te delen aan de gebruiker van de plaats of woning”. Dus informa e persona e proposito ku un minister ta laga un hende drenta bo kas. Djamars ei kuchi kuchi nan a kambie den “Het doel van het binnentreden niet behoeven mede te delen aan de gebruiker van de plaats of woning”. Dus NO mester bisa e persona e proposito pa kiko nan a drenta su kas.

Asina aki ta gana konfiansa? Gobiernu por splika e kambio aki?

E gobiernu aki na TV Hulandes a bisa ku su ambtenarnan no tin DENK CAPACITEIT. Aya banda un Parlamentario den e sala aki a sali bisa den otro programa Hulandes ku nos hurista nan di WJZ a hasi “knippen en plakken”. For di WJZ ami a kompronde ku te politiconan mes a manda WJZ traha un Lei di gera aki. Asina aki ta gana konfiansa?

Sr. Presidente,

Mi ta hopi preokupa mes…paso loke mi ta mirando na kaminda no ta pinta bon. Sin ku e lei di gera a drenta na vigor… kosnan robes ta pasando ku aprobashon di mayoria dje Parlamento aki.

Lagami splika esaki. Anunsio 226 di Gobiernu riba Medidanan pa COVID-19 ku a kaba di drenta na vigor ta bisa ku: Ta bini un lei seku. Pa Bar I restorantnan situa riba tereno di hotelnan ta skibi… ”Despues di 8or di anochi, e bar I restorantnan aki por keda habri segun e orario di nan permit ekonomiko, pero solamente pa e klientenan registra di e hotel”.

Ta “apartheid” nos ta kreando asina aki. E kos aki no POR! Dikon ta deskrimina e snek Dulce Flores of bar “Bijna thuis” ku si tin ku sera for di 5or pe esnan biba aki nan i otronan den hotel si por bebe bai gol? Shonnan..ta asina “apartheid” a sluip drenta? Atrobe kuchi kuchi e gobiernu ta sigi sera strot di nos pueblo.

Asina aki ta gana konfiansa?

Sra. Presidente,

Djamars ultimo e raport di evaluashon di Lei di screening a drenta Parlamento.

Tin 55 punto di atenshon. 55 punto di atenshon!. No ta wega.

Anto si no ta basta….un total di 19 konklushon debastador riba e Lei aki.

Dus ta bisto ku traha i pasa un lei pura pura ta mustra di ta funesto! Historia ta bai ripiti?

Korda ku e lei aki tambe a keda sin pasa nos organonan di estado!

Sra. Presidente,

E asina yama “noodrechtartikel” den Lei nan internashonal manera IVBPR I EVRM ta deskribi algun lei I drecho for di kual na niun momento mag wordu desvia! Esaki nan ta wordu kategorisa kome e libertatnan minimo ku den temporada di Uitzondering no mag desvia di dje.

Gobiernu tan a altura dje lei nan I derechonan ankra den esnan kumi a menshona? Gobiernu ta garantisa ku a tene kuenta ku tur e derechonan ku asta bou di situashon di Uitzondering no por kita for dje pueblo.

PROPOSISHON SOLUSHON

Mi a propone pa tuma e Lei di hulanda..esta Tijdelijke wetmaatregelen covid-19 komo e base! Den e Lei aki di forma praktiko tin diferente Artikulo ku di forma transparente ta regla hopi kos. Laga mi duna algun ehemplo dje artikulo nan….

Artikel 58f Veilige afstand

Artikel 58g Groepsvorming

Artikel 58h Niet openstellen of voorwaarden voor openstelling van publieke plaatsen

Artikel 58i Evenementen

Artikel 58k Zorgplicht publieke plaatsen

Artikel 58 l Zorgplicht besloten plaatsen

Artikel 58m Maatregelen voor openbare plaatsen

Artikel 58n Maatregelen voor besloten plaatsen

Artikel 58o Zorgaanbieders en zorglocaties

Artikel 58p Personenvervoer

Artikel 58q Onderwijsinstellingen

Artikel 58r Kinderopvang

Asina tin mas artikulo den e lei aki! Kiko ta impidi pa nos pa usa parti dje Lei hulandes aki. Orguyo of arogansia of sed pa keda na poder despues di 19 maart?

FINALISANDO

Pueblo….No kai den e wega i kere ku Superman i Batichika ta nua ku otro. Ta djies un kapitulo dje novela. Puntra bo mes dikon nan no a sali i defende bo prome.

Esnan ku vota PRO awe aki den no bin lamenta despues of bisa ku ta bou di preshon nan a ponebo vota PRO. Historia lo no absolve bo di bo responsabilidat.

Den Parlamento aki Gobiernu a bisa ku KLESCH te miho deal den historia….

Den Parlamento aki Parlamentario a bisa ku si Klesch no bini…gobiernu lo kai…..

Otro a bisa ku Mester tira boei den Giro I CBCS.

Unda kredibilidat a keda?

Asina aki ta gana konfiansa?

Pueblo…ta bisto ku nan no ta traha pa gana bo konfiansa paso nan a entrega Korsou kaba den man di COHO. Dus kiko nan tin kunes ku e konfiansa bira 0. Un djies ta COHO ta bin manda tog. A keda algun luna pa kaba di “plunder” Korsou usando un lei di gera.

Durante prome reunion (maart 2020) ma bosifera mi opinion abase mi puntonan di prinsipio. Awe nan a keda mesun kos. Mi NO ta keda NO te den porta di shon arei I lo vota kontra.