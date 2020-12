De overheid en de toeristische sector willen samen tot een aanpassing van het reisadvies voor Curaçao komen

WILLEMSTAD – De Curaçaose overheid is zich ervan bewust dat het negatieve reisadvies dat de Nederlandse overheid voor Curaçao gegeven heeft een behoorlijk grote impact heeft op onze toeristische sector. Het gaat hier om een sector waarin duizenden mensen in ons land werken, hetzij direct in hotels en appartementen, hetzij indirect gerelateerd aan verschillende toeristische producten en diensten die aan de sector en bezoekers aan ons land geboden worden.

De overheid heeft daarom volledig begrip voor de reacties die het Nederlandse besluit veroorzaakt heeft. We moeten echter, als land en als gemeenschap onze energie op dit moment focussen op herstel en de handen ineenslaan om het besluit van Nederland te wijzigen.

Om het besluit van Nederland te veranderen en terug te gaan naar code geel als reisadvies op korte termijn, is het volgende noodzakelijk:

In de eerste plaats moet het aantal besmettingen met Covid-19 omlaag. Hierbij gaat het er specifiek om dat het aantal nieuwe positieve gevallen per dag moet minderen. Één van de belangrijkste redenen die geleid heeft tot het besluit van Nederland was het feit dat het dagelijkse aantal positieve gevallen in de afgelopen twee weken aanzienlijk gestegen is.

Hieraan gepaard moeten we onze focus richten op het verbeteren van de opvolging van de hygiënische en andere maatregelen die ingesteld zijn met als doel dit aantal besmettingen te verlagen. Naast het aantal huidige besmettingen kijkt Nederland ook wat de maatregelen zijn die het land neemt om de stijging in de besmettingen te bestrijden en hoe de gemeenschap hierop reageert.

Net als andere landen en eilanden in de regio (bijvoorbeeld Bonaire) moeten we aantonen dat we de gewenste resultaten kunnen bereiken in de strijd tegen Covid-19. Nederland bekijkt dit en zet dit af tegen de lokale situatie.

Minder belangrijk in de overweging voor een reisadvies is het totale aantal actieve gevallen. Hierin moeten we blijven zorgen dat het aantal mensen dat opgenomen wordt in het ziekenhuis beheersbaar is binnen onze reguliere capaciteit en dat het aantal mensen dat overlijdt aan Covid-19 zo laag mogelijk blijft.

Samen met de toeristische sector, doet de Curaçaose overheid een oproep aan alle burgers om dit virus te bestrijden en te beheersen om te voorkomen dat ons land economisch gedestabiliseerd blijft. Deze situatie kan ertoe leiden dat veel mensen gelijktijdig hun baan verliezen of ziek worden, en dat willen we niet. Dat zal een heel grote sociale impact hebben met daarnaast effecten op de lange termijn op de volksgezondheid. Het is een situatie die ertoe zal leiden dat we de effecten van de economische crisis zeker in de komende jaren nog zullen voelen, net zoals we de psychologische effecten nu al opmerken bij personen in onze samenleving die lijden aan problemen met hun emotionele en mentale gezondheid.

Precies om die effecten te vermijden blijven de overheid en de toeristische sector de centrale boodschap herhalen: Blijf thuis! Werk thuis waar mogelijk. Ga alleen naar buiten om noodzakelijke inkopen te doen of urgente zaken te regelen. De basis moet zijn: Blijf thuis! Denk niet dat jij geen risico loopt. Zorg ook op je werk voor bescherming.

Op maandag 14 december evalueert de overheid of de maatregelen die op 1 december jongstleden zijn ingevoerd voldoende zijn om de grote hoeveelheid positieve gevallen per dag te verlagen of dat deze geïntensiveerd moeten worden. Die keuze hangt af van de inzet van ieder van ons. Doe het voor jezelf, je geliefden en ons land. Zodat we van een relatief normale jaarwisseling kunnen genieten en snel weer meer toeristen op Curaçao kunnen zien.