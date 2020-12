“Wachten op mijn Papa” A resulta un èksito aki na Kòrsou Obra teatral di Richailine Elisa / “Wachten op mijn Papa” Een groot success op Curaçao

“Wachten op mijn Papa” A resulta un èksito aki na Kòrsou Obra teatral di Richailine Elisa

Willemstad, Den e siman di 30 di novèmber pa 4 di dézèmber e obra

“ Wachten op mijn Papa” a keda presenta na diferente skol sekundario aki na Kòrsou ku debate na final tokante e tema nan ku a bin dilanti den e obra.

“Wachten op mijn Papa” ta un obra teatral skibí i dirigí pa Richailine Elisa nasé aki na Kòrsou i a gradua na “De Acteerschool Rotterdam” den e mundu di aktuashon i na “Hogeschool Rotterdam” komo Trahado Sosial.

E obra ta bai tokante dos mucha muhé: Bieke (Priscilla Hijnen ) i Gaby (Shulayndra Poulina) ku kada un sinta na un parke ta warda riba un persona importante. Esaki ta nan tata biológiko.

Bieke tin 15 aña sin mira of tende di su tata pero porfin su tata ke mir’é i papia kuné. Gabi nunka a konosé su tata, diripiente e la risibí un karta ku su tata a mand’é pe. E dos mucha muhénan aki no konosé ni a topa otro promé pero destino i e historia ku nan tin den komun a trese nan huntu. Debí ku kada un tin ku warda riba e persona importante. Kombersashon entre nan dos ta kuminsa.

E siman di e presentashonnan tabata emoshonal, konfrontativo i

edukativo. Mayoria mucha a haña difisil pa papia tokante di nan

emoshonnan.

Richailine i su team a mira kon importante i ki impakto tipo di obranan

sosialnan por tin riba nos hóbennan i sigur den nan formashon.

Danki na Prins Bernhard Cultuur Fonds i sobra sponsernan, e obra ‘Wachten op mijn Papa’ a keda presentá na diferente skol sekundario.

Mas di un total 250 hóben por a disfruta i debatí riba e tematika di e obra.

Richailine Elisa ta sumamente kontentu ku e aseptashon di e obra na skolnan, tantu bou di hóbennan komo maestronan. Lastimamente no por a presente pa publiko general, esaki debi na e medidanan di Covid-19 pero sa si ku lo tin mas obra ku tematikanan sosio-kultural na Kòrsou skibí i dirigí pa su persona.



Pa mas informashon tokante di Richailine Elisa

por tuma kontakto kune via e pagina di Wachten op mijn Papa of

por mail na: richailine.elisa@hotmail.com

“Wachten op mijn Papa” Een groot success op Curaçao

Willemstad, In de week van 30 november t/m 4 december werd de voorstelling ‘Wachten op mijn Papa’ op verschillende middelbare scholen gespeeld, met een nagesprek over de thema’s die in de voorstelling voortkwamen.

“Wachten op mijn Papa” is door de theatermaakster, actrice en regisseuse Richailine Elisa gemaakt. Ze is als actrice en Social Worker afgestudeerd. De voorstelling gaat over twee meisjes, Bieke (Priscilla Hijnen) en Gabi (Shulayndra Poulina), die op een belangrijke persoon in het park zitten te wachten. Deze persoon is namelijk hun biologische vader. Bieke heeft na vijftien jaar, haar vader niet gezien te hebben, een sms ontvangen. De vader wil haar heel graag zien en spreken. Ze hebben in het park om 18:00 uur afgesproken. Gabi heeft haar vader nooit gekend. De theatervoorstelling ‘Wachten op mijn papa’ gaat over deze twee meisjes die een gemeenschappelijk verhaal delen: het opgroeien zonder vaderfiguur. Over hun verlangens, angsten, teleurstellingen, verwachtingen en overwinningen. En over de verschillende kinder- en puberfases waarin zij op hun papa hebben gewacht, een eigen papa hebben gevormd en een vaderfiguur in anderen hebben gezocht. In de voorstelling wachten de meisjes op iemand die misschien nooit gaat komen.

‘De afgelopen week was emotioneel, intens, mooi en leerzaam’, zei Richailine. Gevoelige onderwerpen werden bespreekbaar gemaakt en sommige jongeren werden zelfs doorverwezen voor professionele hulp. Door ‘Wachten op mijn Papa’ werd er aandacht gegeven aan onderwerpen die normaal niet over gesproken worden. Doordat het nog steeds een taboe is om over familiegeschillen te praten op Curaçao, weten veel jongeren niet hoe ze met deze situatie in het bijzonder en hun gevoelens om moeten gaan. De voorstelling heeft niet alleen een groot impact op de jongeren gemaakt, maar ook op docenten en andere volwassenen die aanwezig waren bij de voorstelling.

Dank aan Prins Bernhard Cultuur Fonds die deze tour mogelijk heeft gemaakt. Ook willen we alle donateurs en de mensen die ons vanaf het begin hebben gesteund bedanken. De voorstelling, met een nagesprek ter afsluiting, werd voor meer dan 250 jongeren gespeeld.

Richailine Elisa is ontzettend tevreden met de ontvangst van de voorstelling bij jongeren en docenten. Helaas kon de voorstelling niet voor een openbaar publiek getoond worden wegens de Corona maatregelen. Er zullen wel meer van deze maatschappelijke, taboe doorbrekende voorstellingen komen. Houd deze theatermaakster in de gaten.