We moeten prioriteit geven aan de behoefte van onze bevolking in de wijken / Nesesidat di pueblo mester kede sentralisá den bario 

We moeten prioriteit geven aan de behoefte van onze bevolking in de wijken

Willemstad, 13 december 2020 – “Mijn beslissing om de politiek in te gaan wordt niet gedreven door faam en bekendheid. Gedurende mijn carrière als journalist heb ik met eigen ogen kunnen zien wat er leeft onder onze bevolking en waar men behoefte aan heeft”. Onlangs heeft Germône de Lima tijdens een nieuwsuitzending van TV Direct aangekondigd het politieke arena te betreden. Het was een moeilijke keuze en een emotioneel afscheid, maar ze is klaar om haar eiland op een andere manier te dienen.

“Ik zie hoeveel mensen op Curaçao in armoede leven en een sterke behoefte hebben aan verandering. Kinderen moeten de aandacht, zorg en opvoeding krijgen waar ze recht op hebben, ouderen moeten zich veilig voelen in de wijk waar ze wonen. Jongeren wensen een goede opleiding te kunnen volgen, zodat ze een goede toekomst voor zichzelf kunnen opbouwen. Dat motiveert me om deze grote stap te nemen en mijn bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van ons eiland”, zo legt Germône uit. Ze kijkt terug op een mooie carrière als journalist bij TV Direct, waar ze ruim 5 jaar in dienst is geweest. Daarvoor heeft ze maar liefst 6 jaar bij CBA gewerkt als presentatrice en journalist. Germône heeft zich nu aangesloten bij VISHON omdat deze nieuwe politieke beweging bestaat uit een grote groep mensen met een ‘open mind’ en geen traditionele politieke ervaring. “Wij geloven echt dat het eiland in staat is om een duurzame verandering teweeg te brengen en zetten ons in om dit voor iedereen te realiseren”.

Germône heeft in de afgelopen jaren haar sporen verdiend als onderzoeksjournalist. Ze was altijd kritisch over het overheidshandelen, liet het niet na om ministers en parlementariërs aan de tand te voelen over beleidsbeslissingen die nadelig konden uitpakken voor ons volk. “Ik geloof niet in populisme. Ik geloof juist dat politici realistisch moeten zijn en consistent moeten handelen. Als politicus moet je daad bij woord stellen en dat is precies waar VISHON ook in geloofd. Ik zal mijn kennis en expertise gebruiken om die mensen te helpen die mij de afgelopen jaren trouw hebben gevolgd via de media. Ik heb het punt bereikt dat ik niet meer aan de zijlijn kan staan en slechts verslag kan doen van wat ik zie gebeuren op Curaçao. Ik wil vanaf nu actief een bijdrage leveren als volksvertegenwoordiger en de stem zijn van de grote groep mensen die zich niet meer gehoord voelt en in de steek is gelaten door hun politici. Alhoewel mijn rol anders zal zijn dan voorheen mogen mensen erop vertrouwen dat ik blijf wie ik ben”. VISHON is, onder de politieke leiding van Miles Mercera, reeds begonnen met haar campagne in aanloop naar de verkiezingen van maart 2021. Vanaf nu zal Germône ook onderdeel uitmaken van het team van ‘Vishonario’s’ dat de visie van VISHON uitdraagt. Zij zal zich met name inzetten voor armoedebestrijding, sociale ontwikkeling middels een integrale wijkaanpak.

(PAP)

Nesesidat di pueblo mester kede sentralisá den bario

Willemstad, 13 di desèmber 2020 – “Mi desishon pa drenta polítika no tabata un pa fama.’’ Den e edishon mas resien di ‘#MilesAhead’ ayera nochi e lider di partido VISHON, Miles Mercera, a entrevistá Vishonario Germône de Lima. Germône ta konosí komo un persona skèrpi ku den transkurso di añanan a pone su stèmpel komo un periodista profeshonal i investigadó krítiko. Resientemente, durante un edishon di notisia na TV Direct 13, Germône a anunsiá su desishon pa retirá den su funshon komo periodista i drenta polítika. Huntu ku VISHON e tin un plan realístiko pa duna aporte konstruktivo na desaroyo di pueblo di Kòrsou.

Den e entrevista por a sera konosí ku un otro banda di Germône, kaminda e ta splika ku den transkurso di añanan komo periodista e por a eksperensiá di aserka kiko ta biba den pueblo, i kiko e nesesidatnan ta. Mester pone muchu mas atenshon na entre otro nos muchanan i nos grandinan den bario. Tin hopi trabou ainda den nos barionan pa yega na un nivel kaminda nos por motivá i inspirá nos hóbennan pa progresá den bida. Pa logra esaki mester invertí muchu mas den desaroyo sosial. Lástimamente e rekursonan pa logra esaki ainda ta sumamente limitá.

“Mi no ta kere den populismo, mi ta kere den konsistensia riba loke bo ta bisa i hasi algu realístiko pa para tras di bo palabranan, i esei ta un di e motibunan pakiko mi ta den VISHON. Mi lo usa mi konosementu i ekspertisio pa adelanto di e mesun hendenan ku a sigui mi den transkurso di añanan.’’

De Lima ta splika ku VISHON ta un grupo di hende ku mente fresku ku ta kere den adelantonan riba término largu pa nos Pais. Mester bini ku forma di hasi polítika nobo pa por trese kambio nobo.

Germône ta sigui splika ku e ke ta un líder i a tuma e kurashi pa no keda pará na banda mas i reportá so, pero realmente duna un kontribushon, pa ta é bos pa e personanan ku mas tin mester di dje. El a komprometé su mes ku, komo Vishonario, e ta keda meskos. Un persona humilde ku amor pa hende. “Nan por spera ku mi sinseridat i humildat lo ta un aporte pa ta un bon representante di pueblo”.

Despues di e entrevista, Miles Mercera a bisa ku e ta sumamente kontentu di por yama Germône bon biní komo Vishonario. Komo Vishonario Germône lo empeñá pa kombatí pobresa, desaroyo sosial i un desaroyo integral di nos barionan.

VISHON ta enfoká riba tres pilar: Desaroyo Ekonómiko, Enseñansa i Desaroyo Sosial. Ku VISHON den un gobièrnu, Kòrsou por konta ku un mihó futuro.