A prolongá prohibishon pa buelo for di Merka te ku 15 di yanüari 2021

Kralendijk – A prolongá e prohibishon pa pèrmití buelo direkto for di Estadonan Uní di Merka pa Boneiru te ku 15 di yanüari 2021. Esei a sosodé riba konseho di e ministerio di Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte (VWS). Esei gezaghèber Edison Rijna a anunsiá. Ta prolongá e prohibishon di buelo komo ku VWS ta haña e situashon di COVID-19 na Estadonan Uní di Merka preokupante. Na Hulanda tambe tin restrikshon pa merikanonan ku ke drenta e pais. Ta atmití nan na Hulanda solamente si nan ta kai den e kategoria di eksepshon.

For di mart e aña akí no a aterisá ningun buelo for di Estadonan Uní di Merka na Boneiru. Turismo for di e pais akí ta importante pa Boneiru. Boneiru ta konfrontá entrada desepshonante for di dia ku a limitá tráfiko aéreo. Kolegio Ehekutivo a manda un karta 16 di novèmber 2020 pa diferente ministerio na Den Haag. Den e karta a súplika pa eliminá e prohibishon di espasio aéreo pa Estadonan Uní di Merka i Canada, pa asina por reanudá e tráfiko aéreo akí atrobe.

Vliegverbod vluchten uit de VS verlengd tot en met 15 januari 2021

Kralendijk – Het verbod om directe vluchten uit de Verenigde Staten op Bonaire toe te laten is tot en met 15 januari 2021 verlengd. Dat is op advies van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) gebeurd. Dat heeft gezaghebber Edison Rijna bekend gemaakt. Het vliegverbod wordt verlengd omdat VWS de COVID-19 situatie in de VS zorgwekkend vindt. Ook in Nederland gelden beperkingen voor Amerikanen die het land binnen willen komen. Zij worden in Nederland alleen toegelaten als ze in een uitzonderingscategorie vallen.

Op Bonaire zijn sinds maart van dit jaar geen vluchten uit de VS geland. Het toerisme uit de VS is belangrijk voor het eiland. Bonaire kampt met tegenvallende inkomsten sinds het vliegverkeer aan banden is gelegd. Op 16 november 2020 heeft het Bestuurscollege een brief naar verschillende ministeries in Den Haag gestuurd. In de brief is verzocht het luchtruimverbod voor de Verenigde Staten en Canada op te heffen, zodat dit vliegverkeer weer op gang kan komen.