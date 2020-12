Rotònde nobo di Kaya Amsterdam ta habri na yanüari Nieuwe rotonde Kaya Amsterdam in januari open

Rotònde nobo di Kaya Amsterdam ta habri na yanüari

Kralendijk – Na kuminsamentu di novèmber a kuminsá ku e trabounan pa konstruí un rotònde nobo na Kaya Amsterdam. E trabounan ta bai segun skema i lo finalisá na luna di yanüari.

Na e momentunan aki ya kaba nan a basha e promé dos kapanan di asfalt. Na luna di yanüari ta basha e kapa mas ariba ku ta nesesario riba e karetera. Den kaso ku lo a habri e rotònde for di awor aki kaba, tin chèns ku trùknan pisá ta okashoná daño na e rotònde. Pa e motibu aki a skohe pa habri e rotònde te ora ku e trabou ta kla kompletamente. Ekspektativa ta ku esaki ta tuma lugá den e último siman di yanüari.

Ta konstruí diferente karetera na Boneiru di nobo komo parti di e ‘Programa di Mas Aña di Mantenshon di Kaminda di Boneiru – ‘Meerjaren Onderhoudsprogramma Wegen Bonaire‘. Gobièrnu di Reino ta finansiá e trabounan. Pa aña 2021 en todo kaso Kaya Amsterdam i Kaya Gobernador Debrot ta riba programa pa renobashon. Resientemente a publiká diseño di Kaya Amsterdam. Entretantu a finalisá e diseño pa Kaya Gobernador Debrot tambe i riba término korto lo publiká esaki. Na kuminsamentu di aña 2021 lo tene destaho pa renobashon di e dos kayanan aki, di manera ku e trabounan por kuminsá den e di dos kuartal.

Tur hende ku tin pregunta tokante renobashon di kaminda por hasi nan pregunta via imeil na directie_ro@bonairegov.com.

Nieuwe rotonde Kaya Amsterdam in januari open

Kralendijk – Begin november zijn de werkzaamheden gestart om een nieuwe rotonde aan te leggen op de Kaya Amsterdam. De werkzaamheden liggen op schema en zullen in januari afgerond worden.

Op dit moment zijn de eerste twee lagen asfalt al gestort. In januari komt de noodzakelijke bovenlaag asfalt op het wegdek. Als de rotonde nu al geopend zou worden, is er een kans dat de rotonde beschadigd raakt door zware vrachtauto’s. Daarom is gekozen om de rotonde pas te openen als het werk volledig is afgerond. Naar verwachting is dat in de laatste week van januari.

Verschillende wegen op Bonaire worden opnieuw aangelegd als onderdeel van het ‘Meerjaren Onderhoudsprogramma Wegen Bonaire‘. De werkzaamheden worden gefinancierd door de Rijksoverheid. In 2021 staan in elk geval de Kaya Amsterdam en de Kaya Governor Debrot op het programma om gerenoveerd te worden. Het ontwerp van de Kaya Amsterdam is onlangs gepubliceerd. Het ontwerp voor de Kaya Gobernador Debrot is inmiddels ook afgerond en wordt ook op kort termijn gepubliceerd. Begin 2021 zullen de renovaties van deze wegen aanbesteed worden, zodat de werkzaamheden in het tweede kwartaal kunnen beginnen.

Iedereen die vragen heeft over de renovatie van de wegen kan dit per email stellen via directie_ro@bonairegov.com.