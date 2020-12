Salubridat Públiko ta pidi konseho di RIVM tokante vírùs di corona kambiá

Por lo pronto no tin konsekuensia pa Boneiru

Kralendijk – Departamento di Salubridat Públiko a pidi RIVM konseho tokante konsekuensia di e vírùs di corona kambiá pa Boneiru. Esei dòkter Marian Luinstra-Passchier a deklará. Siman pasá a deskubrí e vírùs di corona kambiá na Inglatera. “Tin poko hende ku ta bini Boneiru for di Inglatera. Normalmente nan ta bula via Schiphol, pero esei no ta bai awor komo ku for di djadumingu Hulanda a sera espasio aéreo pa buelo for di Inglatera.”

Mester investigá e vírùs kambiá hopi bon ainda. ,,Loke nos sa te ainda ta ku bo ta pega mas fásil ku e vírus akí. Ta investigá awor kua ta konsekuensianan di e vershon akí di e vírùs. I si e bakuna ku nos ta haña despues ta sirbi pa kombatí e vírùs kambiá.”

Departamento di Salubridat Públiko ta monitoriá biahero ku ta bini di inglatera i ta sigui notisia tokante e vírùs kambiá di aserka. ,,Huntu ku RIVM nos ta sigui e notisia tokante e vírùs kambiá. Pa nos esei ta hopi importante. Nos ke sa kua ta e posibilidatnan pa e vírùs nobo bini Boneiru. Si esei ta e kaso, kisas nos tin ku tuma medida. Pero nos no ta asina leu ainda.”

Publieke Gezondheid vraagt advies RIVM over gewijzigd coronavirus

Voorlopig geen gevolgen voor Bonaire

Kralendijk – De afdeling Publieke Gezondheid heeft advies gevraagd aan het RIVM over de gevolgen van het gewijzigde coronavirus voor Bonaire. Dat heeft dokter Marian Luinstra-Passchier verklaard. Het gewijzigde coronavirus is vorige week in Engeland ontdekt. Er zijn weinig mensen die vanuit Engeland naar het eiland komen. Ze vliegen normaal via Schiphol, maar dat gaat nu niet omdat Nederland het luchtruim sinds zondag voor vluchten uit Engeland heeft gesloten.”

Het gewijzigde virus moet nog heel goed onderzocht worden. ,,Wat we tot nu toe weten is dat je met dit virus gemakkelijker besmet raakt. Er wordt nu onderzocht wat de gevolgen van deze versie van het virus zijn. En of het vaccin dat we straks krijgen goed tegen het gewijzigde virus werkt.”

De afdeling Publieke Gezondheid monitort actief reizigers uit Engeland en volgt het nieuws over het gewijzigde virus op de voet. ,,Samen met het RIVM volgen we het nieuws over het gewijzigde virus. Voor ons is dat heel belangrijk. We willen weten wat de kansen zijn dat het nieuwe virus op het eiland opduikt. Als dat zo is, dan moeten we mogelijk maatregelen nemen. Maar zover zijn we nog niet.”