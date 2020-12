The Curacao Restaurant Association

Curacao, 24 december 2020

Restaurants willen ook open bij opening casino’s

De Curaçao Restaurant Association is verheugd dat er verlichting van de maatregelen is komen nu Casino’s hun deuren zullen mogen openen. De verwachting is dan ook dat op zeer korte termijn binnen-restaurants ook weer hun deuren zullen mogen openen.

Nadat de bestaande COVID-19 maatregelen verlengd werden tot en met 11 januari is er nu een aanpassing gedaan voor de casino’s. Blijkbaar is er ruimte voor verlichting na overleg met de sector. Voor casino’s wordt gesteld dat gasten maximaal 2 uur binnen mogen blijven. Hiermee blijkt dat het mogelijk is voor meerdere personen om langere tijd gezamenlijk in binnenruimtes te zijn. Vandaar dat de CRA dan ook niet begrijpt waarom dit bij restaurants niet zou mogen.

De restaurants van Curaçao hebben inmiddels vele maatregelen te slikken gekregen zoals een avondklok, truck’i pan open tijdens restauranturen, gebruik van 50 procent van het terras, een maximum van 50 personen en een alcoholverbod dus wil nu dan ook tegemoetgekomen worden. Restaurants die enkel over een binnenruimte beschikken hebben sinds de afkondiging op 30 november veel moeite om hun hoofd boven water te houden. Enkelen hebben de deuren gesloten omdat er geen mogelijkheid meer is om geld te verdienen. Begrip voor de maatregel was er wel omdat het ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus was, echter lijkt met deze uitzondering voor casino’s de weg vrij om restaurants ook weel mensen te laten ontvangen.

De Curaçao Restaurant Vereniging betreurt het dat er weinig overleg plaats vindt tussen de sector en het crisisteam. De nood bij restaurants is erg hoog en de bereidwilligheid om mee te werken groot. Er zijn protocollen voor opening van binnen-restaurants waarmee er veilig gedineerd en geserveerd kan worden. Het kan niet zo zijn dat er met twee maten gemeten wordt, als ruimtes binnen betreden mogen worden om te gaan gokken, is een restaurant ook toe gerechtigd om de deuren te openen om mensen te laten eten.

De CRA heeft de kwestie inmiddels bij de overheid aangekaart en verwacht op korte termijn een reactie. Het vertrouwen is groot dat deze noodlijdende sector verlichting van de maatregelen spoedig tegemoet kan zien.

Voor meer info: Egon Sybrandy