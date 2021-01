Notisia di polis di djárason 30 di desèmber 2020 te ku djárason 6 di yanüari 2021/Politieberichten van woensdag 30 december 2020 tot en met woensdag 6 januari 2021

Notisia di polis di djárason 30 di desèmber 2020 te ku djárason 6 di yanüari 2021

A konfiská baiskel despues di seshon di hòp riba kaminda públiko

Alrededor di 6 or di mèrdia riba djárason 30 di desèmber, a konfiská un baiskel riba Kaya C.E.B. Hellmund. E siklista tabata kore hòp pa un pida basta largu, loke por a trese e mes i tambe sobra tráfiko den peliger. Na momentu ku a konfiská e baiskel a papia di manera estrikto ku e siklista di 16 aña tokante di su komportashon.

Último tempu molèster dor di muchanan riba baiskel den sentro di siudat a oumentá. Molèster komo ku nan ta mustra komportashon iresponsabel den tráfiko dor di entre otro kore hòp, kore na grupo grandi mei mei di kaminda, kore sin lus, etc.

KPCN kier enfatisá ku lo atendé di manera estrikto ku e komportashon aki i ku si ta nesesario, lo tuma medidanan ku ta kuadra. Komo ku mayoria biaha ta trata di muchanan menor di edat, KPCN ke hasi un apelashon na mayornan tambe pa papia ku nan yu tokante su komportashon i e konsekuensianan ku esaki por trese kuné. Por ehèmpel ku daño na terseronan ta kastigabel i por tin konsekuensianan finansiero.

A hòrta bròmer

Riba djaweps 31 di desèmber a drenta keho di ladronisia di un bròmer kolo kòrá ku blanku, di marka Honda, numerá MF-88. E bròmer tabata stashoná den kura di un kas situá na Punt Vierkant. Entre djárason 30 di desèmber i djaweps 31 di desèmber deskonosínan a bai kuné. Ta investigando e kaso.

Outo ta dal den muraya di supermerkado

Riba djabièrnè, promé di yanüari, un aksidente a tuma lugá na momentu ku, pa motibu ainda deskonosí, un outo a kore bai dal den muraya di un supermerkado situá na Kaya Nikiboko Nort. Ambulans a transportá e shofùr pa hospital pa tratamentu médiko.

A detené hòmber pa buracheria públiko

Den oranan di anochi di djabièrnè, promé di yanüari, a detené un hòmber di inisial C.A.V. di 49 aña di edat, en konekshon ku buracheria públiko na un bar situá na Kaya Patachi. E sospechoso no kier a paga. Na yegada di patruya a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. Despues di a puntr’é algun biaha pa e paga ela nenga di hasi esaki i a detené.

Kòntròl rutinario ta resultá den detenshon pa violashon di Lei di Arma BES

Den oranan trempan di anochi riba djabièrnè promé di yanüari, a detené un hòmber di inisial G.G.C. di 24 aña di edat den besindario di Kaya Mgr. Nieuwindt. Un patruya a nota e sospechoso ta kore riba bròmer sin hèlm i a par’e pa esaki. Durante e kòntròl rutinario aki a resultá ku e sospechoso tabatin un arma di kandela den su poseshon. A konfiská e arma di kandela i tambe e bròmer. Seguidamente un entrada hudisial a tuma lugá na kas den e bario di Nort Saliña.

A konfiská outo despues di kòntròl

Alrededor di 01.20 or di mardugá riba djadumingu 3 di yanüari, a para un outo pa kòntròl. E outo tabata biniendo for di direkshon kontrali riba Kaya Industria i tabatin lus ku ta kambia di kolo loke por konfundí otro partisipante den tráfiko. P’esei e patruya a duna señal pa para pa un kòntròl pa ku kumplimentu ku e Lei di Tráfiko. Durante di e kòntròl a resultá ku e shofùr no tabatin reibeweis ni seguro bálido. E outo tabatin plachi di number nobo si ku pues no tabata pertenesé. E shofùr a haña un prosès ferbal i komo ku ela haña but vários biaha kaba pa manehá sin reibeweis, i a konfiská e outo tambe.

Hòmber ta menasá i vandalisá edifisio di Reino

Riba djamars 5 di yanüari a detené un hòmber di inisial R.G.M. di 35 aña di edat en konekshon ku vandalismo den e edifisio di Reino situá na Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot i tambe pa menasa.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

