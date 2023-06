Schouwburgbezoekers horen exclusief verhaal over zaak Malek F.

Agenten Dennis en David zijn vlakbij als de melding binnenkomt. Dennis vertelt hoe iemand op een omafiets hem tegemoet snelt en de fiets voor hem omdraait zodat Dennis er snel op kan springen. In rap tempo is hij bij F. samen met een andere collega op de fiets. Zelfs na meerdere schoten laat F. zijn mes nog steeds niet vallen. ‘Ik kom bij jou’, dreigt hij David die inmiddels ook met de auto ter plaatse is. Dennis schiet hem nogmaals in zijn been, maar pas als het arrestatieteam hem getaserd heeft, laat hij zijn mes los en kan hij worden aangehouden.

Huiszoeking

Het publiek, bestaande uit inwoners van de regio Den Haag, hoort verder hoe officier van Justitie Simon Minks en parketsecretaris Hazan Ozkuzugudenli kijken of er in de zaak aanwijzingen voor terreurdreiging aanwezig zijn. Zo treffen ze bij de huiszoeking een paar schoenen op een paspoort aan. ‘Dat kun je interpreteren als een teken van minachting voor de Nederlandse staat.’

Bloedonderzoek

Harald, tactisch coördinator in het onderzoeksteam dat aan de slag gaat, zoomt in op wie Malek F. is. Een in Syrië geboren staatloze Palestijn die vlucht als daar oorlog uitbreekt. Alles gaat goed tot een paar jaar later zijn vader omkomt als tijdens zijn vlucht de boot zinkt. F. krijgt waanideeën, wordt gedwongen opgenomen. Na zijn opname ziet zijn familie hem verder afglijden. Sebastiaan is coördinator bij Forensische Opsporing. Hij vertelt hoe zijn afdeling te werk is gegaan in het onderzoek. Zo visualiseren ze de plaatsen delict en laten ze F.’s bloed onderzoeken op drugs, alcohol en medicijnen. Zo weten ze dat hij zijn psychosemiddelen al een tijd niet meer slikt.

Indrukwekkend interview met slachtoffer

Daarnaast horen de bezoekers een van de drie slachtoffers in een indrukwekkend eerder opgenomen interview vertellen hoe zijn leven totaal veranderd is en dat hij nog steeds bezig is het trauma te verwerken. ‘Hij heeft mijn god misbruikt, voor zijn eigen gewin. Dat is gewoon egoïstisch.’ Ook komen Edwin Bakker, hoogleraar Terrorism Studies aan de Universiteit Leiden, en Job Knoester, F.’s advocaat, aan het woord. De eerste over wat “lone wolves” beweegt, zogenoemde gewelddadige eenlingen. Knoester vertelt hoe klein de kans is dat F. ooit uit tbs komt. In het Nederlandse systeem mag een tbs’er die vreemdeling is, namelijk niet met onbegeleid verlof.

Tot slot hoort het publiek hoe zowel rechtbank als hof tot een veroordeling van driemaal poging moord komen. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar is verklaard, krijgt hij tbs en geen celstraf.

Veelzijdig politiewerk

‘Politie Den Haag Exclusief’ belicht spraakmakende onderzoeken en laat zien welke vaak lastige afwegingen de politie hierin moet maken. Politie Den Haag Exclusief vindt één keer per jaar plaats, voor inwoners van de politie-eenheid Den Haag van 18 jaar en ouder. De politie-eenheid Den Haag strekt zich uit van de Bollenstreek en Kaag en Braassem tot het Westland en de Krimpenerwaard. Grotere plaatsen binnen het gebied zijn Noordwijk, Katwijk, Alphen aan den Rijn, Leiden, Gouda, Delft, Zoetermeer en Den Haag.