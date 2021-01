VISHON: ‘Nos no por bai bèk na normal, paso netamente normal ta nos problema’

Willemstad 19 di yanüari 2021 – Riba djasabra 9 di yanüari VISHON a organisá un presentashon tokante e puntonan di enfoke di e partido en konekshon ku e aparato públiko. E biaha aki Vishonario Menno George a duna e presentashon kual tabata konsistí di tres parti. Den e promé parti Menno a duna splikashon tokante e desaroyo di e aparato públiko rumbo pa 10-10-10 i kiko e puntonan di salida tabata. Den e di dos parti el a indiká pa medio di sifra i ehèmpelnan práktiko kon e aparato a funshoná durante e 10 añanan tras di lomba. Den e di tres parti el a elaborá riba liñanan general i intenshonnan di maneho di VISHON.

“E aparato públiko por konstruí òf kibra desaroyo di nos pais. Si a kaso un aparato no ta funshoná optimal, i e kousanan fundamental no wòrdu atendé, nos gobernantenan ta stroba desaroyo di nos propio pais”, asina Menno a splika.

E diseño di e aparato públiko di Pais Kòrsou ta basá riba algun kondishon. Gobièrnu ta responsabel pa disponibilidat di sufisiente rekurso finansiero pa por ehekutá su tareanan primordial manera debe ser. Banda di esaki gobièrnu mester tin un maneho di Rekurso Humano sólido pa e por traha ku e ámtenarnan korekto, ku tin e oportunidat pa desaroyá manera debe ser i ta motivá pa keda den servisio di gobièrnu.

E aparato mester funshoná mas efisiente posibel, mester tin transparensia i mester hasi uso optimalisá di teknologia modèrno. Den e temporada ei (rumbo pa 10-10-10) gobièrnu tabata bastante okupá ku negosashon ku Hulanda tokante e instalashon di estado i apénas a traha riba e kondishonnan. Menno ta indiká ku pa e motibunan aki e aparato públiko a kuminsá ku un “valse start” i ku nos ta kargando e konsekuensianan di esaki te ku dia di awe. Riba esaki Menno ta amplia bisando “si bo no tin e tempu pa hasi’é bon mesora, unda bo ta saka tempu pa hasi’é di nobo?”

E kuadro ku Menno ta pinta di nos situashon aktual, 10 aña despues di 10-10-10, no ta bunita. Diferente desaroyo rondó di nos a habri nos wowo. E desaroyo di mas resien, e krísis di COVID-19, a kompletá e kuadro. Pa loke ta trata e finansanan di gobièrnu, nos ta bèk na kuminsamentu i nos debe ta mesun grandi ku promé ku e sanamentu di debe.

Banda di esaki tin hopi malkontentu den e aparato públiko. Hendenan no ta motivá paso hopi biaha nan ta posishoná den e funshon robes, no tin oportunidat pa sigui desaroyá, e kondishonnan laboral no ta satisfaktorio i por papia di mal maneho. Un manager interino tras di otro ta haña posishon pa medio di polítika. Tambe e ámtenarnan no tin e medionan nesesario pa por ehersé nan trabou. Gobièrnu a invertí miónes den teknologia moderno pero no ta inkorporá esaki manera debe ser. Esaki tin komo konsekuensia ku mayoria di e servisionan di gobièrnu a keda meskos ku un dékada pasá.

Segun Menno a yega tempu pa un otro aserkamentu. Gobièrnu mester pone e prioridat bèk na e kosnan ku ta importante pa Kòrsou. Nos mester ta mas krítiko na kiko nos ta gasta nos rekursonan públiko ku ya kaba ta skars. Durante e presentashon el a splika a base di dato ku sigun VISHON por ekonomisá hopi riba supsidio di kompra. Esaki si gobièrnu organisá e parti aki mihó i tene su mes na su mes reglanan di kontabilidat.

Ademas Menno ta indiká ku VISHON ta mira un otro tarea pa e ámtenar. Si nos ke pa ámtenarnan duna bon servisio, gobièrnu mester tin e kondishonnan laboral korekto i ofresé mihó sirkunstansia di labor. Partikularmente ta kumbiní ámtenarnan den funshonnan krítiko i spesialisá pa traha den sektor privá. Un konsekuensia lógiko ta ku e ámtenarnan di mas mihó ta kambia bai sektor privá i gobièrnu ta pèrdè su mihó trahadónan.

Banda di esaki VISHON ta opta pa instalá un komishon di konseho ku ta responsabel pa apuntá personal atministrativo. E komishon aki mester konsistí di representante di gobièrnu i di sektor privá. Di e forma aki ta eliminá apuntashon ku ta bini for di polítika. “The right person for the right job, pa asina por duna servisio optimalisá na pueblo”, asina Menno ta bisa.

Menno ta finalisá su presentashon ku e siguiente palabranan: ‘nos no por bai bèk na normal, paso netamente e normal tabata nos problema’. VISHON ta basa su konklushonnan i konsehonan riba dato i diferente investigashon ku ta pone ku, teniendo kuenta ku e skarsedat di medionan finansiero di gobièrnu, konstantemente tin tinu riba e áreanan kaminda mester tin mas progreso. Esaki nos ta logra dor di drecha nos sistema di enseñansa, krea desaroyo ekonómiko i duna atenshon na desaroyo sosial. Segun VISHON e aparato públiko tin un tarea krusial pa fasilitá esakinan.

NL

VISHON: ‘We kunnen niet meer terug naar normaal, want normaal was nou juist ons probleem’

Willemstad 17 januari 2021 – Afgelopen zaterdag heeft VISHON een presentatie verzorgt over haar partijstandpunten met betrekking tot het ambtelijk apparaat. Ditmaal werd de presentatie verzorgt door Vishonario Menno George. De presentatie bestond uit drie delen. In het eerste deel gaf Menno inzicht in het ontstaan van het ambtelijk apparaat in aanloop naar 10-10-10 en wat de uitgangspunten destijds waren bij het ontwerp. In het tweede deel gaf hij aan de hand van cijfers en praktische voorbeelden aan hoe het apparaat heeft gefunctioneerd in de afgelopen 10 jaar. In het derde deel werd ingegaan op de hoofdlijnen en de beleidsintenties van VISHON.

“Het ambtelijk apparaat maakt of breekt ontwikkeling van ons eiland. Indien een apparaat niet optimaal functioneert, en de grondoorzaken worden niet onderzocht en aangepakt, dan houden onze bestuurders zelf de ontwikkeling van ons eiland tegen”, aldus Menno.

Het ontwerp van het ambtelijk apparaat van het Land Curaçao is gestoeld op een aantal randvoorwaarden. Zo moet de overheid zorgen voor voldoende financiële middelen om haar kern- en zorgtaken naar behoren uit te oefenen. Daarnaast moet zij ervoor zorgen voor een solide Human Resources beleid zodat zij over de juiste ambtenaren beschikt en dat zij deze ambtenaren ontwikkelt en behoudt.

Tot slot dient het apparaat zo efficiënt mogelijk te werk te gaan, transparant te zijn en optimaal gebruik te maken van moderne technologie. Omdat de overheid destijds met name druk was met onderhandelen met Nederland over de staatkundige inrichting is er nauwelijks gewerkt aan deze randvoorwaarden. Menno geeft aan dat het ambtelijk apparaat om die reden eigenlijk met een valse start is begonnen en dat we daar vandaag de dag nog steeds de nadelen van ondervinden. Hierover vult Menno aan: “als je niet de tijd hebt om het direct goed te doen, waar haal je dan de tijd vandaan om het opnieuw te doen”?

Het beeld dat Menno schetst over waar we nu, zo’n 10 jaar na 10-10-10 staan is niet mooi. Tal van ontwikkelingen om ons heen heeft ons eiland met de neus op de feiten gedrukt. Met de meest recente ontwikkeling, de COVID-19 crisis, is het plaatje compleet. Voor wat betreft onze overheidsfinanciën zijn we terug bij af en is onze schuld weer net zo groot als vóór de schuldsanering.

Daarnaast heerst er in het ambtelijk apparaat veel onvrede. Mensen zijn niet gemotiveerd omdat ze vaak op de verkeerde plek zitten, geen opleidingsmogelijkheden hebben, niet de juiste arbeidsvoorwaarden genieten en slecht worden aangestuurd. Interim-manager na interimmanager wordt vanuit de politiek benoemd. Ook beschikken ambtenaren niet over de juiste middelen om mee te werken. De overheid heeft miljoenen geïnvesteerd in moderne technologie, maar verzuimt om dit goed en duurzaam in te bedden. Hierdoor is de dienstverlening van de overheid in de meeste gevallen nog precies hetzelfde als een decennium geleden.

Tijd voor een andere aanpak, aldus Menno. Hij geeft aan dat de overheid weer prioriteit moet geven aan die zaken die belangrijk zijn voor Curaçao en haar bevolking. We moeten kritischer zijn over de besteding van onze schaarse publieke middelen. Tijdens de presentatie werd aan de hand van data uitgelegd dat volgens VISHON enorm veel bespaard kan worden op subsidies in inkoop. Dit, indien de overheid dit beter organiseert en zich houdt aan haar eigen comptabiliteitsregels.

Verder geeft Menno aan dat VISHON een andere rol ziet voor ‘de ambtenaar’. Als we willen dat ambtenaren in staat zijn om goede service te verlenen, dan moet de overheid de juiste arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden bieden. Met name ambtenaren in specialistische – en kritische functies zijn qua arbeidsvoorwaarden beter af in de private sector. Een logisch gevolg is dat de beste ambtenaren overstappen naar het bedrijfsleven en de overheid veel haar beste mensen verliest.

VISHON opteert daarnaast ook voor het instellen van een ‘adviescommissie’, die verantwoordelijk is voor het aanstellen van het ambtelijk personeel. Deze commissie zou idealiter bestaan uit vertegenwoordigers uit de overheid en uit de private sector. Hierdoor worden politieke benoemingen geëlimineerd. “The right person for the right job, om zodoende optimale service te kunnen verlenen aan de bevolking”, aldus Menno.

Menno sluit zijn presentatie af met een quote: “we kunnen niet meer terug naar normaal, want normaal was nou juist ons probleem”. VISHON baseert haar bevindingen en adviezen op data-analyse en op diverse onderzoeken waardoor zij, ondanks de schaarse financiële middelen waar de overheid over beschikt, de constante focus heeft op de gebieden waar de meeste vooruitgang te boeken is. Dit kan bereikt worden door het onderwijs te verbeteren, economische ontwikkeling te creëren en aandacht te schenken aan sociale ontwikkeling. Daarin speelt het ambtelijk apparaat een cruciale rol als facilitator, aldus VISHON.